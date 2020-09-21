Pandemi sürecinde Alzheimer ve demans hastaları farklı şekillerde etkileniyor

Alzheimer hastalığı hakkında toplumsal farkındalığı artırma, tedavi ve bakım olanaklarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla 21 Eylül “Dünya Alzheimer Günü” olarak anılıyor.

Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, özellikle sosyal izolasyonun arttığı pandemi sürecinde Alzheimer ve demans hastalarının farklı şekillerde etkilendiğini belirtti.

Sosyal izolasyon, olumsuz etkiliyor

Sosyal izolasyonun, demans hastalarının rutin hayatının bozulması sonucu dramatik sonuçlar doğurabileceğini kaydeden Dr. Celal Şalçini, bu hastaların olumsuz şekilde etkilenebileceğine dikkat çekti.

Dr. Celal Şalçini, “2012 yılında yapılan bir çalışmada, 2008 yılında ABD'de yaşanan Gustav Kasırgası esnasında tahliye edilen yaşlılar üzerinde yapılan bir çalışmada bunama hastalarının kafa karışıklığının arttığı, anksiyeteyi tetiklediği, taşkınlık ve agresyona yol açtığı saptanmış” diye konuştu.

Zorunlu yer değiştirmek hastalığı alevlendiriyor

Yer değişikliğinin de bu hastaları olumsuz etkilediğini belirten Dr. Celal Şalçini, “Aynı zamanda yer değişikliği, bunama hastalarının çok üstesinden gelemediği bir durum. Zorunlu yer değişikliği ve özellikle tanımadıkları bir yerde ikamet etmek hastalığı alevlendirmektedir. Bu strestlere baglı olarak hastalar farklı reaksiyon göstermekte, bazıları yemeyi reddetmekte, bazıları okuma kabiliyetlerini kaybetmekte bazıları da idrar ve büyük abdest alışkanlıklarını kaybetmektedir” şeklinde konuştu.

Maske kullanımına dikkat!

Sosyal izolasyonda maske kullanımının da sorunlara yol açtığına dikkat çeken Dr. Celal Şalçini, “Maske kullanımı bir problem oluşturmaktadır, zaten kişileri tanımakta zorluk çeken bunama hastaları maskenin yüzü kaplaması, ağız hareketlerinin izlenmemesi ve de ses volümünün düşük olması sebebiyle zorluk yaşamaktadır. Bazı bakım merkezleri, çözüm olarak kişilerin yüz fotograflarını büyük bir boyun askılığı olarak kullanarak bir nebze fayda sağlamaya çalışmaktadır” dedi.

Dr. Celal Şalçini, bunama hastaları için sosyal bağın önemine işaret ederek “Rutin ziyaretlerin aksatılmayarak mümkünse cam mekan ardında yapılması önerilmektedir” dedi.