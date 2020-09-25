Paketli ürünler çocukların bağışıklığı için zararlı

Pandemi nedeniyle mart ayından bu yana kapalı olan okullar 21 Eylül’de yüz yüze eğitim için kapılarını açtı. Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıflar için başlayan yüz yüze eğitim sürecinde, çocuğun beslenme çantası da önem taşıyor. Bağışıklık sistemini korumak adına ailelerin çocuklarının yeterli ve dengeli beslenmesine dikkat etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Filiz Bakar, “Bağışıklığın düzenlenmesinde birçok takviye gıda var ancak en önemli faktör yeterli ve dengeli beslenme. Her öğünün içinde karbonhidratların olması, taze sebzenin bulunması, meyveler, süt ve süt ürünleri çok önemli. Bunu göze alarak dengeli bir beslenme planı hazırlamaları önem taşıyor. 3 ana öğün, 2 ara öğün şeklinde bir beslenme olması gerekiyor. Aradaki atıştırmalık ve ara öğünlerde de sağlık besinler tercih edilmesi önemli. Bu çocuğun bağışıklığını güçlendirecektir” dedi.

Yumurta kahvaltının olmazsa olmazı

Sabah kahvaltısında mutlaka süt ürünlerinin yer alması gerektiğini anlatan Bakar, “Bunun yanında peynir, zeytin, bir dilim tam buğday ekmeği öneriyoruz. Yanında salatalık, domates olmalı. Bal ve reçel gibi karbonhidratlara da burada yer verilmeli. Özellikle yumurta olmazsa olmaz, çok önemli bir kahvaltı besini olacaktır. Çocuk okula çok erken gidiyorsa okullarda bir kahvaltı saati olabilir. Çocuğu erken saatte beslenmeye zorlamamak bunun yerine bir muz ile bir bardak süt vermek mantıklı olacaktır” tavsiyesinde bulundu.

Paketli ürünler hem bağışıklığa hem bağırsaklara zararlı

Paketli ürünlere beslenmede asla yer verilmemesinin altın çizen Prof. Dr. Bakar, şu uyarılarda bulundu: “Paketli ürünlerin hepsi bir şekilde koruyucu içeriyor. İçindekiler kısmına baktığınızda o kadar çok madde yer alıyor ki bunlar bir araya geldiğinde çocuğa ve bağışıklık sistemine zarar veriyor. Bağırsak sistemiyle ilgili ciddi yan etkiler oluşturuyor. Çocuk çok severek tüketiyor ama paketli ürünleri hiç tavsiye etmiyoruz. Hazır kek yerine aileler evde kek yapıp çocuğun yanına ara öğün seçeneği olarak koyabilir. Bunun yanında çocuğa C vitamini takviyesi alacağınıza sabahları bir bardak portakal suyu içirebilirsiniz. Taze meyve de tüketebilir. Yani bir çocuğun günlük ihtiyacı bu besinler. Aslında dengeli beslenmeyi herkes biliyor. Ancak uygulaması zor. Bir şekilde kolayımıza gidene ulaşıyoruz. Hazır paket ürünlerini kullanmaya yaklaşıyoruz. O nedenle dengeli beslenmede etkili bir besin bal. Balın faydalarını yıllardır biliyoruz. Pekmez de aynı şekilde çocuklar tarafından tüketilmeli. Günlük beslenmede bunlara yer vermek önemli. Çocuğa bu besinleri hoşlanacağı şekilde vermek gerekiyor.”