Osmanlı Kadın İsimleri - Osmanlı'da En Çok Kullanılan Ve Bilinmeyen Kadın İsimleri İle Anlamları

Hem Osmanlı'da hem de günümüzde Türkiye'sinde kız çocuklarına verilen en popüler 5 isim şu şekilde sıralanabilir: 1- Fatma (Fatıma) 2- Leyla 3- Ayşe 4- Ayça 5- Aydilge

Osmanlı'da En Çok Kullanılan ve Bilinmeyen Kadın İsimleri

Osmanlı'da En Çok Kullanılan Farsça Kökenli Kadın İsimleri

1- Dilara:

Farsçada dil kelimesi gönül ve kalp anlamına gelir. Ara eki ise sonuna geldi eklere süsleyen, aydınlatan anlamı katar. Günümüzde yaklaşık 15 bin kişinin taşıdığı Dilara ismi, gönlü aydınlatan ve kalbe huzur veren kişi manasına gelir.

2- Şukufe:

Gazel, tahmis, terkib-i bend ve kaside türündeki şiirlerde sevgilinin güzelliğini methetmek için kullanılan Şukufe kelimesi, çiçek anlamına gelir.

3- Dilan :

Dil kelimesinin çoğulu olan Dilan, gönüller, yürekler demektir.

4- Mihriban:

Mihr sevgi, şefkat ve merhamet anlamına gelirken -ban eki gözeten demektir. Birçok türküde de geçen Mihriban ismi, hiç kimseden sevgisini ve şefkatini esirgemeyen, merhametli kadın anlamına gelir.

5- Dilber:

Dilber ismi, kendisine aşık eden, güzel ve alımlı kadın demektir.

6- Nigar:

Ülkemizde 3 bine yakın kişinin kullandığı Nigar ismi, hem resim hem de elle çizilmiş gibi güzel ve kusursuz olan sevgili demektir.

7- Gonca:

Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde ''gunce'' şeklinde de geçen Gonca ismi, henüz açılmamış çiçek demektir. İsmin bir diğer anlamı ise körpe ve tazedir.

8- Müjgan:

Müjg kelimesinin çoğulu olan Müjgan, kirpikler demektir.

9- Ruhsar:

Osmanlı döneminde yaygın olarak kullanılan Ruhsar ismi hem yüz hem de yanak anlamına gelir.

10- Zerrin:

Zer kelimesinden türetilmiş olan Zerrin, altın gibi parlak ve değerli demektir.

Osmanlı'da En Çok Kullanılan Arapça Kökenli Kadın İsimleri

1- Cavidan:

Cavit isminin müennes şekli olan Cavidan ismi, sonsuzluk anlamına gelir.

2- Leyla:

Hem Türkiye'de hem de İran ve Irak gibi İslam ülkelerinde kullanılan Leyla ismi, gece demektir.

3- Kübra:

Kebir kelimesinden türetilmiş olan Kübra, en yüce, en ulu anlamına gelir.

4- Afife:

Günümüzde yaklaşık 2 bin kişinin taşıdığı Afife ismi iffetli, namuslu kadın anlamına gelir.

5- Betül:

Betül, kesmek, uzaklaşmak, ayrılmak anlamına gelen Betl kökünden türetilmiştir. Betül ismi, dünyadan uzaklaşmış, kendisini tamamen ibadete vermiş olan mümin kadın demektir.

6- Sevda:

Sevda ismi esved kelimesiyle aynı kökten gelir. Esved hem karanlık hem de kasvetli anlamına gelirken, Sevda, aşk, bağlılık, sevgi demektir.

7- Rana:

Rana, güzel ve çekici kadın anlamına gelir.

8- Mualla:

Mualla ismi, derece ve mertebe bakımından benzerlerinden çok daha üstün olan demektir.

9- Müzeyyen:

Zeyn kelimesinden türetilmiş olan Müzeyyen ismi, süslü ve gösterişli anlamına gelir.

Osmanlı'da En Çok Kullanılan Öz Türkçe İsimler

1- Ayla:

Ayla, mertebesi en yükseklerde olan, saygın ve seçkin manasına gelir.

2- Nurgüzel:

Nur ve güzel kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulan Nurgüzel, hem parlak ve ışıltılı hem de çekici demektir.

3- Gökçe:

Gökçe ismi, gökyüzü gibi mavi ve sonsuz anlamına gelir.

4- Gözde:

Göz kelimesinden türetilen Gözde, beğenilen, sevilen, takdir ve tercih edilen demektir.

5- Itır:

Burcu ismiyle eş anlamlı olan Itır, güzel koku demektir.