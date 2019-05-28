Ortanca mavileştirme yöntemi

ORTANCA ÇİÇEĞİ ASLINDA YEŞİLDİR

Hydrangeaceae familyasına mensup ortanca çiçeği aslında yeşildir ve doğası böyledir. Anavatanı Japonya olan ve 80 civarında türü olan ortanca, topraktaki pH dğerine göre renk alır. Yani toprağa eklenen ortanca mavileştirici ile mavi renk elde edilebilir. Ortanda kendiliğinden mavi olmaz.

ORTANCA MAVİLEŞTİRME YÖNTEMİ

Ortancaya mavi rengi veren topraktaki minerallerdir. Ortancayı diktiğini toprak asitli ise çiçeğiniz mavi renge sahip olur. Toprak doğal olarak asitli değilse de bunu siz sağlayabilirsiniz. Ortanca mavileştirici olarak satılan ürünlerde yüksek oranda alüminyum sülfat bulunur. Bu gübreleri kullanabilirsiniz.

Gübre kullanmak yerine doğal bir mavileştirme yöntemi arıyorsanız o zaman cevap hayvan gübresi. Hayvan gübresi barındırdığı yüksek asit ile ortancaları masmavi bir renge bürüyecektir. İlkbahar sonu ve sonbahar başı arasında ayda iki defa yaprak çürüğü ve büyükbaş hayvan gübresi koyarsanız ortanca rengi mavi olur.

HÜRRİYET AİLE ÖZEL