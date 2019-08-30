Örnek ilkokul ihtiyaç listesi

Her öğretmenin veya okulun farklı istekleri olabileceğini unutmayın. Defter gibi ihtiyaçları öğretmenle görüştükten sonra almanız daha hesaplı alışveriş yapmanızda size yardımcı olabilir. Alışverişi yaptıktan sonra aldığınız eşyaları adı-soyadı yazacak şekilde etiketlemenizi öneririz. Böylelikle çocuklarınızın eşyalarını kaybetmeleri veya karıştırmaları durumunda bulmaları daha kolay olacaktır.

İyi alışverişler!

Not: Bu listeler örnek bir listedir, okuldan okula farklılık gösterebilir.

Defter (1 adet küçük boy çizgili defter, 1 adet küçük boy kareli defter, küçük boy kılavuz çizgili defter)

Okul çantası

Kalem – (kurşun kalem, kırmızı kalem)

Kalem kutusu

Kalemtıraş

Silgi

Kuru boya seti (12’li)

Pastel boya (12’li)

Suluboya (12’li)

Suluboya fırçaları

Resim defteri

Resim çantası

Uhu/yapıştırıcı

Makas

Abaküs

Ataç

Kitap ve defterleri kaplamak için şeffaf kaplık

İsim etiketi

Elişi kâğıdı

Güzel yazı defteri

Klasör

Post It

Şeffaf dosya

Eşofman takımı

Okul kıyafeti

Ayakkabı

Spor ayakkabı

Beslenme çantası

Su Kabı/matara

2. SINIF OKUL İHTİYAÇ LİSTESİ

Defter – (2 adet çizgili defter,1 adet boy kareli defter, 1 adet müzik defteri)

Resim defteri

Pastel boya

Kuru boya kalemi

Sulu boya.

Ataş

Kalem (siyah kurşun, kırmızı kurşun kalem)

Kalemtıraş

Silgi

Çıtçıtlı ödev dosyası.

Makas

Bant

Kitap ve defterleri kaplamak için şeffaf kaplık

İsim etiketi

Cetvel

Fon kartonu

El işi kâğıdı.

Sunum dosyası

Uhu

Islak mendil

Kâğıt havlu

Fosforlu kâğıt

Çıtçıtlı dosya

Türkçe sözlük

Atasözleri ve deyimler sözlüğü

3.SINIF OKUL İHTİYAÇ LİSTESİ

Okul çantası

Kalem kutusu

Kurşun kalem

Renkli yazı kalemi

Kuru boya kalemi

Silgi

Kalemtıraş (oyuncak tarzı olmayanlardan)

Defter – (2 adet çizgili defter,2 adet boy kareli defter, 1 adet müzik defteri)

Makas

Yapıştırıcı

Boya kalemler

Sunum dosyası.

Türkçe sözlük

Yazım Kılavuzu

Islak mendil, havlu kâğıt.

Cetvel,

Fon karton

4. SINIF OKUL İHTİYAÇ LİSTESİ

Okul Çantası

Kalem (kurşun kalem, kırmızı kalem)

Kalem kutusu

Silgi

Kalemtıraş

Okul sözlüğü

İmla kılavuzu

Tarih ve coğrafya atlası

Sunum dosyası

Defter

Çıt çıtlı dosya

Pastel boya

Sulu boya

Kuru boya

Marka keçeli kalem

Resim kâğıdı

Silgi

Kalemtıraş

