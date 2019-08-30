Örnek ilkokul ihtiyaç listesi
İlkokulda okuyan çocuklarınıza okul alışverişi yapmakta zorlanıyorsanız bu ihtiyaç listesine göz atmalısınız. Önce ihtiyaç listesini oluşturup, listeden yardım alarak alışverişe çıkmanız işinizi daha çok kolaylaştıracak. Biz sizin için örnek ihtiyaç listesi oluşturduk.
Her öğretmenin veya okulun farklı istekleri olabileceğini unutmayın. Defter gibi ihtiyaçları öğretmenle görüştükten sonra almanız daha hesaplı alışveriş yapmanızda size yardımcı olabilir. Alışverişi yaptıktan sonra aldığınız eşyaları adı-soyadı yazacak şekilde etiketlemenizi öneririz. Böylelikle çocuklarınızın eşyalarını kaybetmeleri veya karıştırmaları durumunda bulmaları daha kolay olacaktır.
İyi alışverişler!
Not: Bu listeler örnek bir listedir, okuldan okula farklılık gösterebilir.
1.SINIF OKUL İHTİYAÇ LİSTESİ
Defter (1 adet küçük boy çizgili defter, 1 adet küçük boy kareli defter, küçük boy kılavuz çizgili defter)
Okul çantası
Kalem – (kurşun kalem, kırmızı kalem)
Kalem kutusu
Kalemtıraş
Silgi
Kuru boya seti (12’li)
Pastel boya (12’li)
Suluboya (12’li)
Suluboya fırçaları
Resim defteri
Resim çantası
Uhu/yapıştırıcı
Makas
Abaküs
Ataç
Kitap ve defterleri kaplamak için şeffaf kaplık
İsim etiketi
Elişi kâğıdı
Güzel yazı defteri
Klasör
Post It
Şeffaf dosya
Eşofman takımı
Okul kıyafeti
Ayakkabı
Spor ayakkabı
Beslenme çantası
Su Kabı/matara
2. SINIF OKUL İHTİYAÇ LİSTESİ
Defter – (2 adet çizgili defter,1 adet boy kareli defter, 1 adet müzik defteri)
Resim defteri
Pastel boya
Kuru boya kalemi
Sulu boya.
Ataş
Kalem (siyah kurşun, kırmızı kurşun kalem)
Kalemtıraş
Silgi
Çıtçıtlı ödev dosyası.
Makas
Bant
Kitap ve defterleri kaplamak için şeffaf kaplık
İsim etiketi
Cetvel
Fon kartonu
El işi kâğıdı.
Sunum dosyası
Uhu
Islak mendil
Kâğıt havlu
Fosforlu kâğıt
Çıtçıtlı dosya
Türkçe sözlük
Atasözleri ve deyimler sözlüğü
3.SINIF OKUL İHTİYAÇ LİSTESİ
Okul çantası
Kalem kutusu
Kurşun kalem
Renkli yazı kalemi
Kuru boya kalemi
Silgi
Kalemtıraş (oyuncak tarzı olmayanlardan)
Defter – (2 adet çizgili defter,2 adet boy kareli defter, 1 adet müzik defteri)
Makas
Yapıştırıcı
Boya kalemler
Sunum dosyası.
Türkçe sözlük
Yazım Kılavuzu
Islak mendil, havlu kâğıt.
Cetvel,
Fon karton
4. SINIF OKUL İHTİYAÇ LİSTESİ
Okul Çantası
Kalem (kurşun kalem, kırmızı kalem)
Kalem kutusu
Silgi
Kalemtıraş
Okul sözlüğü
İmla kılavuzu
Tarih ve coğrafya atlası
Sunum dosyası
Defter
Çıt çıtlı dosya
Pastel boya
Sulu boya
Kuru boya
Marka keçeli kalem
Resim kâğıdı
Silgi
Kalemtıraş