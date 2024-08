Ona kimse inanmadı, doktoru ‘iyisin’ dedi, dikkat çekmeye çalışan bir hastalık hastası muamelesi gördü… Teşhis konduğunda ise sadece 24 yaşındaydı

Haberin Devamı

“Odaya çağrıldığım anda bir şeylerin ters gittiğini anladım. Hiçbir şey kanepeler, bir kutu mendil ve birkaç sahte çiçeğin olduğu bir oda kadar 'kötü haber geliyor' diye bağıramaz.

Bana söylenenlerden pek bir şey hatırlamıyorum. Haberler korkunçtu ama durumun ciddiyetine hazırlıklı değildim.

Doktorlar aylarca, 24 yaşımda kanser için 'çok genç' olduğumu söylemişlerdi fakat kanser sessizce karnıma doğru ilerlemiş ve yol boyunca yayılarak büyümüştü. Şimdi, kanserin mümkün olduğunca büyük bir kısmını çıkarmak için büyük bir ameliyata ihtiyacım olduğu söylendi.

BELİRTİLERİM BAŞLADIĞINDA STRES YÜZÜNDEN SANDIM

Belirtilerim 2017 yılında şişkinlik ve karın ağrısı ile başladı, ancak bunu üniversitenin son yılında olduğum için strese bağlıyordum. O haziran ayında mezun olduktan sonra semptomlarım devam etti ve endişelerimle aile hekimime gitmeye başladım.

Haberin Devamı

Belirtilerim ilerlese bile bana muhtemelen İrritabl (Huzursuz) Bağırsak Sendromu (İBS) olduğu söylendi. Kısa süre sonra, çoğu öğünden sonra mide bulantısı ve artan ağrı ve şişkinlik yaşamaya başladım.

NİHAYET KAN TESTLERİ İSTENDİ, TÜM BELİRTİLERE SAHİPTİM

Bir yıl boyunca aile hekimine gidip geldikten sonra, Eylül 2018'de nihayet diğer iltihaplı bağırsak hastalıklarının belirteçlerini taramak için bir kan testi yaptılar. Doktorum, bu testlere yumurtalık kanserinin bir göstergesi olan CA125 tümör belirtecini kontrol etmek için bir test de dahil etti. Bu testin sonucu yüksek çıktı ve teşhisime giden dokuz aylık yolculuğun başlangıcı oldu.

Ultrasonda şüpheli kistler tespit edildikten sonra acilen bir jinekoloğa sevk edildim. Artık şişkinlik, yorgunluk, ağrı ve mide bulantısı gibi yumurtalık kanserinin tüm klasik semptomlarına sahiptim.

Sağlığımla çok mücadele ediyordum ve endişelenmeye başlamıştım. Bir yandan yüksek lisans eğitimimi sürdürüyor, bir yandan da hokey oynayarak sağlığımı idare etmeye çalışıyordum.

İŞARETLERİ GÖRMEZDEN GELDİ, 'ÇOK GENÇSİN' DEDİ

Jinekoloğa gittiğimde, teşhisimin ne olduğuna dair çoktan kararını vermişti; bunun muhtemelen miyom ve endometriozis olduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Doktorun düşüncesinin ardından ben de tüm semptomlarımı açıkladım ve tümör işaretinin yükseldiğini belirttim. Ancak doktorum kanser için çok genç olduğum konusunda ısrarcıydı ve bunu anne babama da söyleyerek güvence verdi. Kanser olmadığıma dair güvence verildi ve ben belirtilerime rağmen görmezden gelindim. Bir hastalık hastası gibi hissettirildim.

Doktor benden daha fazla kan testi ve tarama istedi, altı hafta sonra ise başka bir konsültasyona gittim. Doktorum yine endometriozis olduğu konusunda kararlıydı ve bunu doğrulamak için bana bir laparoskopi randevusu verdi.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTIĞINDA KANSER ÇOK İLERLEMİŞTİ

Ancak kısa süre sonra endometriozis olmadığım ortaya çıktı. Tümör belirteçlerimin yükseldiğini ilk gösteren kan testim gerçeği ortaya çıkardı. Ertesi ay tümörlerin alınması için daha invaziv bir ameliyat için randevu aldım.

Haberin Devamı

Bu ameliyat sırasında cerrahlar tümörlerin muhtemelen kanserli olduğunu fark ettiler ve hastalığın boyutu nedeniyle ameliyata devam etmemeye, bunun yerine birden fazla biyopsi almaya karar verdiler.

Mayıs 2019’da biyopsi sonuçlarımı görüşmek üzere hastaneye çağrıldıktan sonra yumurtalık kanseri teşhisi kondu. Tümörler gerçekten de kanserliydi ve çoktan karnıma yayılmıştı.

Kanserin mümkün olduğunca büyük bir kısmını çıkarmak için kapsamlı bir karın ameliyatına ihtiyacım olduğu söylendi. Bu 'debulking' ameliyatı büyük bir operasyondu ve ameliyathanede tam bir gün geçirmem gerekiyordu. Bir hafta yüksek bağımlılık ünitesinde kaldıktan sonra bir hafta da serviste iyileşme süreci geçirdim.

Haberin Devamı

ÜÇÜNCÜ BÜYÜK KARIN AMELİYATIMI GEÇİRDİM, DİBE VURDUM

Yürüyemiyordum ve sürekli ağrı çekiyordum. Daha sonra iyileşmek için evde üç ay daha geçirdim. Kanserimin kronik bir durum gibi tedavi edileceği söylendi ve geri dönmesini engellemek için süresiz olarak endokrin tedavisine başladım.

Arkadaşlarım ve ailem bu süreçte bana çok yardımcı oldular, yas tutmama ve karmaşık duyguların üstesinden gelmeme olanak sağladılar. Hayatıma normallik getirdiler, beni festivallere ve konserlere götürdüler, uzaklara seyahatler planladılar.

En önemlisi, en zorlu zamanlarda bile beni güldürdüler. Cömertlikleri, destekleri ve sevgileri için sonsuza dek minnettar kalacağım.

Haberin Devamı

Kanserle olan yolculuğum çalkantılı geçti, ameliyatın kapsamı nedeniyle, sık sık hastanede tedavi gerektiren çok sayıda bağırsak tıkanıklığına yol açan önemli yara izleri kaldı.

Aylar süren iyileşme sürecinin ardından, 2020'nin sonlarında yapılan bir taramada diyaframımda ve karaciğerimde nüks şüphesi tespit edildi. Noel'den hemen önce kanserimin muhtemelen geri döndüğü söylendi ve Ocak 2021'de üçüncü kez büyük karın ameliyatı geçirdim.

Ameliyatın ruhsal ve fiziksel etkileri beni inanılmaz derecede kötü bir duruma soktu, dibe vurdum ve tüm özgüvenimi kaybettim.

ÖMÜR BOYU İLAÇ KULLANACAĞIM

Edinburgh'da kök hücre biyolojisi alanında doktoraya başlayacaktım ancak arkadaşlarıma ve aileme daha yakın olmak için İngiltere'ye geri dönmeye karar verdim. Bir teklif almak için çok çalışmıştım ve bu benim bir hayalimdi. Ayrılmak hayatımın en zor kararlarından biriydi ve kanser teşhisi konmasaydı hayatımın nasıl olacağını sonsuza kadar merak edeceğim.

Kanserim kronik bir durum olarak kabul ediliyor, onu uzak tutmaya çalışmak için ömür boyu ilaç kullanacağım. Bunu kabullenmek uzun zaman aldı.

Bununla birlikte, yeni rutinime uyum sağlıyorum; tıbbi randevularıma yetişmeye çalışıyorum ve tedavimin kronik ağrı, yorgunluk ve menopozla uğraşmayı içeren yan etkileriyle yaşıyorum. Olasılıkların benim lehime olmadığının farkındayım ancak mümkün olduğunca hayattan zevk almaya çalışıyorum.

Neyse ki birkaç yıldır istikrarlıyım ve şu anda sağlık politikaları alanında çalışan bir devlet memuruyum. Ayrıca Young Lives vs Cancer'da gönüllü olarak çalışıyorum. Bu, deneyimlerimi paylaşabilmem, kanserle karşı karşıya kalan genç yetişkinlere daha iyi destek sağlanması için değişimin savunuculuğunu yapabilmem anlamına geliyor.

Sık sık endişelerimi göz ardı eden danışmanı düşünüyorum ve keşke şikayet etseydim diyorum. Ancak o zamanlar ameliyatları atlatmaya ve hayatımı geri kazanmaya o kadar odaklanmıştım ki bu bir öncelik değildi.

Şimdi, hayal kırıklıklarımı olumlu bir şeye dönüştürebilir ve bunun diğer genç kanser hastalarının başına gelmemesini sağlamaya çalışabilirim.

Arkadaşlarımın ve ailemin desteği olmasaydı bugün bulunduğum yerde olamazdım. Hâlâ bu 'yeni normale' uyum sağlamaya çalışıyorum ama biliyorum ki ne olursa olsun onlar yanımda olacaklar. Onlar benim güvenlik ağım; zor zamanlarımda bana yol göstermeye ve bu yolculukta beni güldürmeye hazırlar.”

Metro.UK'in 'I was treated as an attention seeking hypochondriac – then I was diagnosed with cancer' başlıklı haberinden derlenmiştir.