Notalar Ve İsimleri Nelerdir? Notalar Ne İşe Yarar

Notalar, müzik seslerini simgeleyen işaretler olarak bilinmektedir. Notalar müziği yazılı olarak ifade etmek için kullanılmaktadır. Müziklerin dili olarak da notaları ifade etmek mümkündür. Yazılan her bir notanın müzikte bir sese karşılık olarak geldiği söylenebilir. Harflerin isimleri olduğu gibi her bir notanın da kendine özgü bir ismi bulunmaktadır. Temel müzik eğitimi alırken öncelikli olarak notaların öğrenilmesi gerekmektedir. Notaların seslendirilmeleri ve yazılması için de müzik kavramları ile ilgili olarak bilgi edinilmesi gerekmektedir.

Notalar ve İsimleri Nelerdir?

Notalar iki farklı sistem ile bilinmektedir. Birisi yaygın olarak kullanılmakta olan do-re-mi sistemi olarak bilinmektedir. Diğer bir nota sistemi olarak ise A-B-C sistemi bilinmektedir. Notalar Aziz lohanne Battista tarafından yazılan ilahinin ilk heceleri alınarak oluşturulmuştur. İlahinin ilk hecelerine göre ilk başta notalar; Ut, re, mi, fa, sol, la, si olarak bilinmektedir. Sonrasında Ut olarak bilinen nota Do olarak değiştirilmiştir. Kullanılan notaları ise do, re, mi, fa, sol, la, si olarak saymak mümkündür. Müzik sözcüğü dilimize Fransızcadan geçmiş olan bir kelime olarak bilinmektedir. Notaların sembollerle ifade edilmelerinin yanında seslendirilmeleri için de bir isimlerinin bulunduğunu söylemek mümkündür.

Notalar farklı iki sistemle ifade edilmektedir. Bu sistemlerde;

Do / C

Re / D

Mİ / E

Fa / F

Sol / G

La / A

Si / B

olarak ifade edilebilir. Müzik dilinde 7 farklı notanın bulunduğunu söylemek mümkündür. Notalar müziklerin alfabesi niteliğinde olan semboller olarak ifade edilebilmektedir.

Notalar Ne İşe Yarar?

Notalar sembollerle yazılırlar. Müzikte seslerin ifade edilmesi için kullanılmakta olan ortak bir dil olarak bilinmektedir. Müziklerin alfabesi olarak bilinen notalar ise 7 notadan meydana gelmektedir. Müzik dilinin harfleri olarak da bilinmekte olan notalar müzik seslerini belirtmek için kullanılırlar. Sözlüğe göre nota kelimesinin anlamının müzik işareti olduğu bilinmektedir. Müzik eserlerinin okunabilmesi ve yazılabilmesi için notaların olması gerekmektedir. Notalar sayesinde müzik bestelerinin yapılması mümkün olmaktadır.

Müzik bestelerinin notalarla yazılması ile farklı zamanlarda farklı kişiler tarafından okunabilmesi de mümkün olmaktadır. Müzik tüm dünyada kabul edilen evrensel bir dil olarak bilinmektedir. Tüm notalar dünyada aynı olarak bilinmektedir. Ancak notaların seslendirilmeleri farklı dillerde farklı isimlere sahip olabilmektedir. Notalar kısaca müzik dilinin alfabesi olarak da bilinmektedir.

Notalar Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Notalar, müzik seslerini simgeleyen işaretler olarak bilinmektedir. Seslerin yüksekliğinin ve sürelerinin bilinmesi için notaların kullanılması gerekmektedir. Notaların öğrenilebilmesi için çeşitli çalışmaların yapılması da mümkündür. Notaların bilinmesinin yanı sıra temel müzik kavramlarının da bilinmesi oldukça önemlidir. Alfabeler müziğin notaları olarak bilinmektedir. Notaların adlarının sesleri ve süreleriyle birlikte okunmalarına ''solfej'' denmektedir. Notaların sadece adları ve süreleriyle okunmalarına ise ''bona'' denilmektedir. Müzik tek başına notalardan oluşmaz. Aynı zamanda notaların zamansal kullanılışları da oldukça önemlidir. Müziğin zaman içerisindeki akışı ise ''ritim'' olarak bilinmektedir.

Müziğin yazıya dönüştürülmesi için kullanılan araç ise ''porte'' olarak bilinmektedir. Beş paralel çizgi ve dört aralıktan meydana gelmektedir. Notaların sembolleri bu porte içerisine yazılmaktadır. Anahtar portenin temel elemanı olarak bilinmektedir. Anahtarın porte içerisinde ki konumuna göre ise notalar meydana gelmektedir. Anahtar ise sol anahtarı, do anahtarı ve fa anahtarı olarak bilinmektedir.