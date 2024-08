Haberin Devamı

Samantha Tsang, eski erkek arkadaşıyla 2020 yılında bir arkadaşlık uygulaması aracılığıyla tanıştı. Artık evlenip yuva kurma zamanının geldiğini düşünüyordu. Erkek arkadaşı da aynı fikirdeydi. Bu nedenle kısa süre içinde ilişkileri ciddileşti, bir köpek sahiplendiler ve nişanlandılar.

İlişkilerinin üçüncü yılında gayet mutluydular. Ama Samantha'nın mutluluğu yarım kaldı zira erkek arkadaşının üç sevgilisi daha olduğunu öğrendi. Kadınların hiçbirinin diğerlerinden haberi yoktu ve hepsi ciddi ilişkiler içinde olduklarına inanıyordu.

Samantha gerçeği öğrenince allak bullak oldu. Kalbinin kırılması bir yana, çok büyük bir travma yaşadı. Üç ay boyunca geceleri gözüne uyku girmedi. Tehlikeli denebilecek kadar çok kilo verdi. Eski nişanlısının birlikte sahiplendikleri köpeği elinden alacağından korkuyordu. Eski nişanlısından zührevi bir hastalık kapmış olma korkusu da yaşadığı için test yaptırmıştı.

NEREDEYSE 130 KADINA ULAŞTI

Kamu sağlığı alanında doktorası bulunan, sosyal bilimler ve davranış bilimlerinde uzman olan Samantha, işaretleri kaçırdığı için kendini suçlamaya başlamıştı. O zaman önemli bir gerçeği fark etti Samantha. Dünya üzerinde, yaşadığı durumu anlayabilecek sadece birkaç kişi vardı: Nişanlısının aldattığı diğer kadınlar. Dolayısıyla o kadınları sosyal medyadan bulup mesaj atmaya karar verdi.

Başlangıçta amacı kendini rahatlatmaktı. Yaşananlara anlam vermek istiyor, o kadınlardan öğreneceklerinin faydalı olabileceğine inanıyordu.

Öncelikle eski nişanlısının kendisiyle beraberken görüştüğü üç kadına gerçeği açıkladı Samantha. Kadınların hepsi şoke oldu çünkü hiçbirinin aldatıldıklarına dair bir fikir yoktu. İlerleyen dönemde Samantha, eski nişanlısının başka partnerlerini de aldattığını keşfetti. O kadınlarla da iletişime geçti ve toplamda 130 kadar kadınla haberleşmeye başladı.





KADINLARIN ÇOĞU SAMANTHA'YA BENZİYORDU

Kadınların çoğu Samantha'nın anlatacaklarını dinlemeye hazırdı ancak bazen tam tersi durumlar da olabiliyordu. Örneğin nişanlısının Samantha'yla aynı dönemde görüştüğü kadınlardan birinin kısa bir yanıt vermesi aylar sürmüş, ardından iletişim kopmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Business Insider'a konuşan Samantha, bunun normal olduğunu belirterek, "İhaneti yaşamanın ne kadar travmatik bir şey olduğunu biliyorum. Diğer kadınların yaşadıklarını kendi istedikleri şekilde sindirmelerini istiyorum" diye konuştu.

Samantha'nın eski nişanlısının beraber olduğu kişiler hep birbirine benziyordu. Çoğu Asya kökenli, nazik, şefkatli, akıllı kadınlardı; avukatlık, mühendislik, sanatçılık gibi işlerde çalışıyorlardı.

"ONLARIN DESTEĞİ SAYESİNDE İYİLEŞMEYE BAŞLADIM"

Kadınların birçoğu maruz kaldıkları manipülasyonu ve gaslighting'i yaşamanın nasıl bir şey olduğunun farkındaydı. Bu sayede kendinden şüphe ettiğinde, korktuğunda, öfkelendiğinde ve üzüldüğünde Samantha'ya yardım edebiliyorlardı. Dahası aynı hisleri onlar da paylaşıyordu.

Samantha, "Onların desteği sayesinde iyileşmeye başladım. Fiziksel ve zihinsel sağlığıma kavuşmak için doktorlarla görüştüm; hatta depresyon ve anksiyete tedavisi için bir süre ilaç bile kullandım. Avukatlara danıştım ama eski nişanlımım teknik olarak herhangi bir yasayı ihlal etmediğini söylediler. Bir terapistle çalışmaya başladım çünkü her şeyden önce kendime olan güvenimi kaybetmiştim. Nasıl böyle kolay lokma olduğumu anlamak istiyordum" sözleriyle anlattı yaşadıklarını.

"YOLLARIMIZ KESİŞTİĞİ İÇİN MİNNETTARIM"

Zaman içinde Samantha'nın görüştüğü kadınlardan ikisiyle olan ilişkileri yakın arkadaşlıklara dönüştü. Samantha, aradan geçen bir yılda, bu kadınlarla birbirlerini her alanda destekleyip yüreklendirdiklerini söyledi. "İlişkimiz hiçbir zaman rekabetçi olmadı. Aksine birbirimizi hep destekledik" diyen Samantha sözlerini şöyle noktaladı:

"Eski nişanlımdan ayrıldıktan sonra görüştüğüm birkaç kişi oldu ama artık insanlara 'hayır' demek eskisinden çok daha kolay geliyor. Şu an ciddi bir ilişkim yok ama öz güvenimi yeniden kazanmaya, kendimi sevmeye çalışıyorum. Şansıma ne yaşadığımı çok iyi anlayabilen iki yeni dostum var. Çok rahatsız edici koşullarda olsa da yollarımız kesiştiği için minnettarım."

