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Misafirlerinizi kıskandıracak 15 pratik tarif

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Misafirlerinizi kıskandıracak 15 pratik tarif
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Bu tarifler misafirlerinizin damağında uzun zaman tat bırakacak!

1- KEDİ DİLLİ MUZLU EKLER PASTA TARİFİ

Misafirlerinizi kıskandıracak 15 pratik tarif

Hem pratik hem kolay hem de görüntüsüyle misafir sofralarınıza yakışacak bir tarif... Tarifi için tıklayın!

2- KOLAY İÇLİ KÖFTE TARİFİ

Misafirlerinizi kıskandıracak 15 pratik tarif

İçli köfteyi yapmak bildiğiniz gibi çok kolay değildir. Ancak eğer yapamıyorsanız sizler için kolayını bulduk! Misafirleriniz de bu tarifi çok sevecek. Tarifi için tıklayın!

3- GONCA GÜL BÖREĞİ TARİFİ   

Misafirlerinizi kıskandıracak 15 pratik tarif

Börek, misafir sofralarının vazgeçilmezleri arasında alıyor. Gonca gül böreği, görüntüsü ile her misafir sofranızda yerini başka tariflere kaptırmaz gibi geldi bize! Çok beğeneceksiniz. Tarifi için tıklayın!

4- TARÇINLI ÇELENK TARİFİ

 

Misafirlerinizi kıskandıracak 15 pratik tarif
 

Lezzeti kadar görüntüsüyle de harika bir tarif... Evlerinizi mis gibi tarçın kokutacak bu tarif misafielerinizin beğenisini toplayacak. Tarifi için tıklayın!

5- GÜNEŞLİ YAZ MANTISI TARİFİ

Misafirlerinizi kıskandıracak 15 pratik tarif

Havalar ısındıkça yağlı, ağır yiyeceklerden kaçıyor ve yaz sebzelerine sığınıyoruz. Misafirlerinizin gönlünü fethedebileceğiniz hafif, pratik bir yaz mantısı tarifi. Tarifi için tıklayın!

6- SEBZELİ KOLAY SU BÖREĞİ TARİFİ

Misafirlerinizi kıskandıracak 15 pratik tarif

Çat kapı gelen misafirlerinizin için zahmetsizce hazırlayabilirsiniz, üstelik çok lezzetli! Tarifi için tıklayın!

7- İÇİ PUDİNG DOLGULU KEK TARİFİ

Misafirlerinizi kıskandıracak 15 pratik tarif

Dilediğiniz aromada puding kullanarak yapabileceğiniz bu kek yaz aylarına çok yakışıyor. Bu tarifi en çok küçük misafirleriniz sevecek... Tarifi için tıklayın!

8- GÜNEŞ POĞAÇA TARİFİ

Misafirlerinizi kıskandıracak 15 pratik tarif

Lezzeti karnınızı görünüşü gözünüzü doyuracak... Tarifi için tıklayın!

9- MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ

Misafirlerinizi kıskandıracak 15 pratik tarif

Misafilerinize hünerlerinizi gösterebileceğiniz zahmetli bir tarif olsa da lezzeti bütün emeğinize değiyor. Tarifi için tıklayın!

10- HAZIR YUFKA İLE ÇITIR BÖREK TARİFİ

Misafirlerinizi kıskandıracak 15 pratik tarif

İster peynirli ister patatesli... Misafirlerinize çıtır çıtır bir börek sunmak istiyor ancak zahmetli olduğunu düşünüyorsanız bu tarif çok pratik! Tarifi için tıklayın!

11- KADAYIFLI KEK TARİFİ

 

Misafirlerinizi kıskandıracak 15 pratik tarif
 

İki ayrı lezzet birarada... Hem şerbetli hem çok ağır değil. Misafirlerinize sunduğunuz güzel yemeklerin ardından harika bir son olabilir. Tarifi için tıklayın!

12- EV YAPIMI SARIYER BÖREĞİ

Misafirlerinizi kıskandıracak 15 pratik tarif

Bu tarif meşhur Sarıyer böreğini hazır yufka ile misafir sofralarınızla buluşturuyor. Tarifi için tıklayın!

13- MUHALLEBİLİ MİLFÖY PASTASI TARİFİ

Misafirlerinizi kıskandıracak 15 pratik tarif

İstediğiniz meyveyi kullanarak yapabileceğiniz bu tarif lezzeti kadar görüntüsüyle de sofralara damga vuruyor! Tarifi için tıklayın!

14- PEYNİRLİ İRMİK HELVASI TARİFİ

Misafirlerinizi kıskandıracak 15 pratik tarif

Eğer künefe seviyor ve yapması zahmetli geliyorsa bu tarif künefenin yerini hiç aratmıyor... Tarifi için tıklayın!

15- BEYAZ ÇİKOLATALI KÖPÜK TARİFİ

 

Misafirlerinizi kıskandıracak 15 pratik tarif
 

Yemek sonrası pasta yerine misafirlerinize sunabileceğiniz değişik bir tarif... Tarifi için tıklayın!

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