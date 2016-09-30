Misafirlerinizi kıskandıracak 15 pratik tarif

1- KEDİ DİLLİ MUZLU EKLER PASTA TARİFİ

Hem pratik hem kolay hem de görüntüsüyle misafir sofralarınıza yakışacak bir tarif... Tarifi için tıklayın!

2- KOLAY İÇLİ KÖFTE TARİFİ

İçli köfteyi yapmak bildiğiniz gibi çok kolay değildir. Ancak eğer yapamıyorsanız sizler için kolayını bulduk! Misafirleriniz de bu tarifi çok sevecek. Tarifi için tıklayın!

3- GONCA GÜL BÖREĞİ TARİFİ

Börek, misafir sofralarının vazgeçilmezleri arasında alıyor. Gonca gül böreği, görüntüsü ile her misafir sofranızda yerini başka tariflere kaptırmaz gibi geldi bize! Çok beğeneceksiniz. Tarifi için tıklayın!

4- TARÇINLI ÇELENK TARİFİ

Lezzeti kadar görüntüsüyle de harika bir tarif... Evlerinizi mis gibi tarçın kokutacak bu tarif misafielerinizin beğenisini toplayacak. Tarifi için tıklayın!

5- GÜNEŞLİ YAZ MANTISI TARİFİ

Havalar ısındıkça yağlı, ağır yiyeceklerden kaçıyor ve yaz sebzelerine sığınıyoruz. Misafirlerinizin gönlünü fethedebileceğiniz hafif, pratik bir yaz mantısı tarifi. Tarifi için tıklayın!

6- SEBZELİ KOLAY SU BÖREĞİ TARİFİ

Çat kapı gelen misafirlerinizin için zahmetsizce hazırlayabilirsiniz, üstelik çok lezzetli! Tarifi için tıklayın!

7- İÇİ PUDİNG DOLGULU KEK TARİFİ

Dilediğiniz aromada puding kullanarak yapabileceğiniz bu kek yaz aylarına çok yakışıyor. Bu tarifi en çok küçük misafirleriniz sevecek... Tarifi için tıklayın!

8- GÜNEŞ POĞAÇA TARİFİ

Lezzeti karnınızı görünüşü gözünüzü doyuracak... Tarifi için tıklayın!

9- MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ

Misafilerinize hünerlerinizi gösterebileceğiniz zahmetli bir tarif olsa da lezzeti bütün emeğinize değiyor. Tarifi için tıklayın!

10- HAZIR YUFKA İLE ÇITIR BÖREK TARİFİ

İster peynirli ister patatesli... Misafirlerinize çıtır çıtır bir börek sunmak istiyor ancak zahmetli olduğunu düşünüyorsanız bu tarif çok pratik! Tarifi için tıklayın!

11- KADAYIFLI KEK TARİFİ

İki ayrı lezzet birarada... Hem şerbetli hem çok ağır değil. Misafirlerinize sunduğunuz güzel yemeklerin ardından harika bir son olabilir. Tarifi için tıklayın!

12- EV YAPIMI SARIYER BÖREĞİ

Bu tarif meşhur Sarıyer böreğini hazır yufka ile misafir sofralarınızla buluşturuyor. Tarifi için tıklayın!

13- MUHALLEBİLİ MİLFÖY PASTASI TARİFİ

İstediğiniz meyveyi kullanarak yapabileceğiniz bu tarif lezzeti kadar görüntüsüyle de sofralara damga vuruyor! Tarifi için tıklayın!

14- PEYNİRLİ İRMİK HELVASI TARİFİ

Eğer künefe seviyor ve yapması zahmetli geliyorsa bu tarif künefenin yerini hiç aratmıyor... Tarifi için tıklayın!

15- BEYAZ ÇİKOLATALI KÖPÜK TARİFİ

Yemek sonrası pasta yerine misafirlerinize sunabileceğiniz değişik bir tarif... Tarifi için tıklayın!

