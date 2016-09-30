Misafirlerinizi kıskandıracak 15 pratik tarif
Bu tarifler misafirlerinizin damağında uzun zaman tat bırakacak!
1- KEDİ DİLLİ MUZLU EKLER PASTA TARİFİ
Hem pratik hem kolay hem de görüntüsüyle misafir sofralarınıza yakışacak bir tarif... Tarifi için tıklayın!
2- KOLAY İÇLİ KÖFTE TARİFİ
İçli köfteyi yapmak bildiğiniz gibi çok kolay değildir. Ancak eğer yapamıyorsanız sizler için kolayını bulduk! Misafirleriniz de bu tarifi çok sevecek. Tarifi için tıklayın!
3- GONCA GÜL BÖREĞİ TARİFİ
Börek, misafir sofralarının vazgeçilmezleri arasında alıyor. Gonca gül böreği, görüntüsü ile her misafir sofranızda yerini başka tariflere kaptırmaz gibi geldi bize! Çok beğeneceksiniz. Tarifi için tıklayın!
4- TARÇINLI ÇELENK TARİFİ
Lezzeti kadar görüntüsüyle de harika bir tarif... Evlerinizi mis gibi tarçın kokutacak bu tarif misafielerinizin beğenisini toplayacak. Tarifi için tıklayın!
5- GÜNEŞLİ YAZ MANTISI TARİFİ
Havalar ısındıkça yağlı, ağır yiyeceklerden kaçıyor ve yaz sebzelerine sığınıyoruz. Misafirlerinizin gönlünü fethedebileceğiniz hafif, pratik bir yaz mantısı tarifi. Tarifi için tıklayın!
6- SEBZELİ KOLAY SU BÖREĞİ TARİFİ
Çat kapı gelen misafirlerinizin için zahmetsizce hazırlayabilirsiniz, üstelik çok lezzetli! Tarifi için tıklayın!
7- İÇİ PUDİNG DOLGULU KEK TARİFİ
Dilediğiniz aromada puding kullanarak yapabileceğiniz bu kek yaz aylarına çok yakışıyor. Bu tarifi en çok küçük misafirleriniz sevecek... Tarifi için tıklayın!
8- GÜNEŞ POĞAÇA TARİFİ
Lezzeti karnınızı görünüşü gözünüzü doyuracak... Tarifi için tıklayın!
9- MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ
Misafilerinize hünerlerinizi gösterebileceğiniz zahmetli bir tarif olsa da lezzeti bütün emeğinize değiyor. Tarifi için tıklayın!
10- HAZIR YUFKA İLE ÇITIR BÖREK TARİFİ
İster peynirli ister patatesli... Misafirlerinize çıtır çıtır bir börek sunmak istiyor ancak zahmetli olduğunu düşünüyorsanız bu tarif çok pratik! Tarifi için tıklayın!
11- KADAYIFLI KEK TARİFİ
İki ayrı lezzet birarada... Hem şerbetli hem çok ağır değil. Misafirlerinize sunduğunuz güzel yemeklerin ardından harika bir son olabilir. Tarifi için tıklayın!
12- EV YAPIMI SARIYER BÖREĞİ
Bu tarif meşhur Sarıyer böreğini hazır yufka ile misafir sofralarınızla buluşturuyor. Tarifi için tıklayın!
13- MUHALLEBİLİ MİLFÖY PASTASI TARİFİ
İstediğiniz meyveyi kullanarak yapabileceğiniz bu tarif lezzeti kadar görüntüsüyle de sofralara damga vuruyor! Tarifi için tıklayın!
14- PEYNİRLİ İRMİK HELVASI TARİFİ
Eğer künefe seviyor ve yapması zahmetli geliyorsa bu tarif künefenin yerini hiç aratmıyor... Tarifi için tıklayın!
15- BEYAZ ÇİKOLATALI KÖPÜK TARİFİ
Yemek sonrası pasta yerine misafirlerinize sunabileceğiniz değişik bir tarif... Tarifi için tıklayın!
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