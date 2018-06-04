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Meyve Salatalı Fondü | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde meyve salatalı fondü var!
Malzemeler:
- 1 paket krema
- 200 gram çikolata
- Çilek
- Portakal
- Elma
- Muz
- Ananas
- Kivi
Yapılışı:
- Arçelik Ankastre Ocak'ta bir tencerenin içerisine krema ve çikolatayı koyarak çikolatalar eriyinceye kadar karıştırın.
- Ardından meyvelerinizi küçük parçalar halinde keserek sunum tabağınıza alın.
- Fondü kasesinin içerisine çikolatayı dökerek fondü kabının ortasına mum koyun.
- Çikolata dolu kasenizi de sunum tabağınıza alarak tarifi noktalandırın.
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