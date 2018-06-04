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Meyve Salatalı Fondü | Mucize Lezzetler

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Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde meyve salatalı fondü var!

Malzemeler:

  •  1 paket krema
  •  200 gram çikolata
  •  Çilek
  •  Portakal
  •  Elma
  •  Muz
  •  Ananas
  •  Kivi

Yapılışı:

  •  Arçelik Ankastre Ocak'ta bir tencerenin içerisine krema ve çikolatayı koyarak çikolatalar eriyinceye kadar karıştırın.
  •  Ardından meyvelerinizi küçük parçalar halinde keserek sunum tabağınıza alın.
  •  Fondü kasesinin içerisine çikolatayı dökerek fondü kabının ortasına mum koyun.
  •  Çikolata dolu kasenizi de sunum tabağınıza alarak tarifi noktalandırın.
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