Melek İsimleri - Bilinen Tüm Melekler Ve Görevleri

İslam inancına göre dört büyük vardır. Bu meleklerin en büyüğü, vahiy meleği olarak da bilinen Cebrail'dir. Diğer meleklerin isimleri ise Azrail, Mikail ve İsrafil'dir.

Melek İsimleri

1- Kiramen Katibin

2- Münker ve Nekir

3- Azrail

4- Cebrail

5- Müheymin Melekleri

6- Rakîb

7- Atid

8- İsrafil

9- Mikail

Bilinen Tüm Melekler ve Görevleri

1- İsrafil:

Kıyamet gününde sur borusunu üfleyecek olan melektir. O gün sur borusu ilk kez üflendiğinde dünyada yaşayan tüm insanlar ölecektir. İkinci kez üflendiğinde ise yaratılmış olan tüm insanlar ve cinler Allah'ın huzurunda toplanacaktır.

İsrafil'in bir diğer görevi ise Levh-i Mahfuz'u korumaktır. Göğün yedinci katında bulunan Levh-i Mahfuz'un içinde gerçekleşmiş olan ve gerçekleşecek tüm olaylar yazılıdır. Kitab-ı mestur adıyla da bilinen bu levhada insanlara ve alemlere dair sırlar da vardır. Bu bilgilerin ve sırların şeytan tarafından çalınmasını engellemek için İsrafil görevlendirilmiştir.

İsrafil'in Kuran'ı Kerimdeki adı Münadi'dir. Nida kelimesinden türetilen Münadi, çağıran ve davet eden demektir. İsrafil mahşer gününde sur borusuna üfleyeceği için kendisine bu isim verilmiştir.

2- Azrail:

Kuran'ı Kerimde Azrail ismi geçmez. Bunun yerine ölüm meleği anlamına gelen Melek'ül Mevt ismi geçer. Ölüm melekleri Naşitat ve Naziat olarak ikiye ayrılır. İslam inancına göre şirk, kul hakkı, yalan, hırsızlık ve zina gibi büyük günahları işleyen kulların ruhlarını Naziat meleği alacakları. Naziat, şiddetle söküp çıkaran demektir. Naşitat ise ruhları yavaşça alan manasına gelir. Hayırlı ameller işleyen, haramdan sakınan, Allah'ın emir ve yasaklarına uyan kulların canını Naşitat adlı meleklerden biri alacaktır.

3- Mikail:

Tabiat olaylarını düzenleyen ve kulların Allah katında belirlenmiş rızıklarını taksim eden meleğe Mikail denir. Dört büyük melekten biri olan Mikail, İncil ve Tevrat'ta da geçer.

4- Cebrail:

Kuran'ı Kerimde Ruh'ül Kudüs adıyla geçen Cebrail'in görevi peygamberlere vahit getirmektir. İstediği her kılığa girebilen Cebrail, Allah'a en yakın olan melektir. Bu nedenle kendisine Melek-i Mukarreb denmiştir. Cebrail, peygamberlere vahiylerin aslını açıklamış ve belli başlı ibadetlerin nasıl yapılması gerektiğini göstermiştir. Kuran'daki birçok ayette ve hadis kaynaklarında, Cebrail'in Hz. Muhammed'e nasıl namaz kılınacağı öğrettiği yazılıdır.

5- Münker ve Nekir:

İslam inancına göre bu dünya ile ahiret arasındaki geçiş alemine berzah alemi denir. Berzah aleminde bekletilen ruhların ilk sorgusu kabirde yapılacaktır. Münker ve Nekir adlı meleklerin soracağı sorulardan bazıları şunlardır: Dinin ne? Peygamberin kim? Bu sorulara doğru cevap vermeyenler kabir azabı çekecektir. Doğru yanıt verenler ise mahşer gününe kadar Melekut Aleminde olacaktır.

5- Kiramen Katibin:

Kiramen Katibin ifadesi Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde geçer. Anlamı ''yazıcı melekler'' olan Kiramen Katibin, insanın sağ ve sol omzunda bulunur. Sağ omuzda bulunan meleğin adı Rakib'dir ve insanın sevaplarını yazar. İnsanın sol omzunda bulunan melek ise günahları yazar. Bu meleğin adı ise Atid'dir.

6- Müheymin Melekleri:

Erzurumlu Hakkı Efendi'nin Marifetname adlı eserinde detaylı bir şekilde anlatılan Müheymin melekleri, tasavvufta önemli bir yer tutar. Müheymin Melekleri, Ayan'ı Sabite'de bulunur ve Allah'ın varlık dairesine tecelli eden Zat'ını seyrederler.