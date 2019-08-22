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Haber Giriş: 22.08.2019 - 00:00 | Son Güncelleme:

Liseye başlayanlar için okul ihtiyaç listesi

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Liseye başlayanlar için okul ihtiyaç listesi
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Liseye yeni başlayacaksınız ve ne almanız gerektiğini bilmiyor musunuz? Hazırladığımız bu liste alışverişinizde size çok yardımcı olacak. İşte liseye başlayacaklar için kırtasiye ihtiyaç listesi...

9-10-11-12. SINIFLARA BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLERİN LİSE ALIŞVERİŞ LİSTENDE NELER OLMALI?

  • Türk Dil Kurumu imla klavuzu
  • Türk Dil Kurumu sözlük
  • Periyodik cetvel
  • Kalem
  • Renkli kalemler
  • Kalemlik
  • Coğrafya atlası
  • Spor çantası
  • Beden eğitimi dersine uygun ayakkabı
  • Okul eşofmanları
  • Nota defteri harita metod
  • Defter (5 kareli, 2 çizgili. Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Kimya, Fizik, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
  • Resim çantası
  • Kapaklı resim defteri
  • 2b-4b resim kalemi
  • Silgi
  • Kuru boya
  • Pastel boya
  • Sulu boya
  • Yapıştırıcı
  • Makas
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