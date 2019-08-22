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Liseye başlayanlar için okul ihtiyaç listesi
Liseye yeni başlayacaksınız ve ne almanız gerektiğini bilmiyor musunuz? Hazırladığımız bu liste alışverişinizde size çok yardımcı olacak. İşte liseye başlayacaklar için kırtasiye ihtiyaç listesi...
9-10-11-12. SINIFLARA BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLERİN LİSE ALIŞVERİŞ LİSTENDE NELER OLMALI?
- Türk Dil Kurumu imla klavuzu
- Türk Dil Kurumu sözlük
- Periyodik cetvel
- Kalem
- Renkli kalemler
- Kalemlik
- Coğrafya atlası
- Spor çantası
- Beden eğitimi dersine uygun ayakkabı
- Okul eşofmanları
- Nota defteri harita metod
- Defter (5 kareli, 2 çizgili. Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Kimya, Fizik, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
- Resim çantası
- Kapaklı resim defteri
- 2b-4b resim kalemi
- Silgi
- Kuru boya
- Pastel boya
- Sulu boya
- Yapıştırıcı
- Makas
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