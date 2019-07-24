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Limonun etkisi ile gripten kurtulmanın yöntemleri

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Limonun etkisi ile gripten kurtulmanın yöntemleri
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Limon, bağışıklık sistemini güçlendiren antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahip doğal bir antioksidandır. Soğuk algınlığı veya gripten korunmak için doğal tedavi yöntemidir. Boğaz ağrısı ve öksürüğe karşı etkilidir. Peki gripten korunmak için limonu nasıl kullanmalıyız?

AYAKLARINIZI 10 DAKİKA OVUN: 

Limonu topuk ve ayaklarınıza masaj yaparak 10 dakika uygulayın. Bu karışım gribal enfeksiyonların etkisini azaltır.

LİMON SUYUNU BURNUNUZA UYGULAYIN:

Burnunuz tıkalı ise birkaç damla limon suyunu pamuğa sıkın. Ardından burun deliklerinize uygulayın. Burnunuzun hemen açıldığını ve nefes borunuzun temizlendiğini göreceksiniz.

LİMON SUYU İLE GARGARA YAPIN:

2 çorba kaşığı limon suyu ve yarım çay bardağı suyu karıştırın. Ağzınızda gargara yapın. Boğazınızdaki mikroplarını yok edecektir.

ÖDEM ATTIRAN LİMONLU SU TARİFİ

Malzemeler

  • 1 demet maydanoz
  • Yarım limon suyu
  • 1 bardak su

Yapılışı:

Malzemeleri blenderden geçirin.

Gün içinde bir öğün yerine tüketin.

Maydanoz sayesinde ödemlerinizden kurtulacaksınız ve C vitamini sayesinde metabolizmanız hızlanacaktır.

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