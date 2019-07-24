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Limon suyunun saça ve cilde faydaları nelerdir?

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Limon suyunun saça ve cilde faydaları nelerdir?
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Limonun sağlığımız için sayısız faydası var. Limonun suyunun sağlığımıza katkılarının dışında cildimiz ve saçlarımızı için de azımsanamaz ölçüde yararı bulunuyor. Limon ile yapılan maskelerle cildinizi besleyebilir, cilt lekelerine meydan okuyabilirsiniz.

LİMON SUYUNUN SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

• Saçlara uygulandığında vücudu serinletir ve baş ağrısına iyi gelir.
• Saç derisine sürülen limon suyu, kepeği ve saç dökülmelerini önler.
• Saçınıza parlaklık verir.

LİMON SUYUNUN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

• Doğal bir antiseptik olan limon suyu, güneş yanıklarının izini azaltmada rol oynar.
• Limonlu su içmek cilde parlaklık verir.
• Egzamaya karşı doğal bir ilaç olan limon suyu akne, sivilce oluşumunu engeller.

Limon suyunun saça ve cilde faydaları nelerdir

LİMON MASKESİ TARİFLERİ

PARLAK BİR CİLT İÇİN LİMON MASKESİ

Malzemeler

  • 2 tatlı kaşığı bal
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Uygulanışı:

Limon ve balı karıştırıp cildinize sürün. 15 dakika bekleyin. Ardından yüzünüzü iyice durulayın. Haftada 1 defa uygulayın.

Cilt lekeleri için limon maskesi

Malzemeler

  • Yarım çay kaşığı tarçın
  • 1 çay kaşığı limon suyu
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 damla hindistan cevizi yağı

Uygulanışı:

Tüm malzemeleri karıştırın. Karışımı temizlenmiş cildinize özellikle lekelerin olduğu bölgeye sürün. 15 dakika bekleyin. Ardından yüzünüzü durulayın. Haftada 1 defa uygulayın. 

Hazırlayan: Aslı Erdoğan

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