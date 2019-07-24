Limon suyunun saça ve cilde faydaları nelerdir?

LİMON SUYUNUN SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

• Saçlara uygulandığında vücudu serinletir ve baş ağrısına iyi gelir.

• Saç derisine sürülen limon suyu, kepeği ve saç dökülmelerini önler.

• Saçınıza parlaklık verir.

LİMON SUYUNUN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

• Doğal bir antiseptik olan limon suyu, güneş yanıklarının izini azaltmada rol oynar.

• Limonlu su içmek cilde parlaklık verir.

• Egzamaya karşı doğal bir ilaç olan limon suyu akne, sivilce oluşumunu engeller.

LİMON MASKESİ TARİFLERİ

PARLAK BİR CİLT İÇİN LİMON MASKESİ

Malzemeler

2 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı limon suyu

Uygulanışı:

Limon ve balı karıştırıp cildinize sürün. 15 dakika bekleyin. Ardından yüzünüzü iyice durulayın. Haftada 1 defa uygulayın.

Cilt lekeleri için limon maskesi

Malzemeler

Yarım çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı bal

1 damla hindistan cevizi yağı

Uygulanışı:

Tüm malzemeleri karıştırın. Karışımı temizlenmiş cildinize özellikle lekelerin olduğu bölgeye sürün. 15 dakika bekleyin. Ardından yüzünüzü durulayın. Haftada 1 defa uygulayın.

Hazırlayan: Aslı Erdoğan