Limon severlerin gönlünü fethedecek 7 tatlı tarifi!

1. LİMONLU VE FRAMBUAZLI MUFFİN TARİFİ

Yapımı oldukça kolay görünüşüyle sofralarınıza renk getirecek bir tarif. Limon ve frambuazın muhteşem birleşimi damağınızda unutulmayacak bir tat bırakacak! Tarifi için tıklayın!

2. LİMONLU HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ

Eğer revani benim favori tatlılarımdan diyorsanız bu tarif tam size göre! Limonun haşhaşlı revani ile uyumlu birleşimi çok seveceksiniz. Şerbetli tatlı sevmeyenlerdenseniz limon, bu tarifi vazgeçilmeziniz yapabilir. Tarifi için tıklayın!

3. ÇİKOLATALI LİMON RÜYASI TARİFİ

Doğum günleri için şık, lezzetli ve bol limonlu bir tarif arıyorsanız bu tarif harika bir seçenek. Hem görünüşü hem lezzetiyle bu tarif misafirlerinizin akıllarında yer tutacak! Tarifi için tıklayın!

4. LİMONLU BİSKÜVİ TATLISI TARİFİ

Yapımı oldukça kolay, görüntüsüyle limon severlerin çok seveceği bir tarif. Hafif, lezzetli ve bol limonlu bir lezzet arıyorsanız bu tarif tam sizlik. Tarifi için tıklayın!

5. LİMONLU BADEMLİ KEK TARİFİ

Limon ve bademin enfes uyumu pratik bir tatlıda buluşuyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz harika bir tarif… Tarifi için tıklayın!

6. MEYVELİ LİMONLU İRMİK TATLISI TARİFİ

Meyve ve limonun birleşimiyle ortaya çıkan harika bir tatlı. Tatlı meyveler, limonun ekşimsi tadı ile ailenizin beğenisini toplayabilirsiniz. Tarifi için tıklayın!

7. LİMONLU KEK TARİFİ

Limonlu kek listemizde olmaz olur mu hiç? Bu tarif 5 çaylarınızda kurtarıcınız olacak harika bir lezzet. Ansızın gelen misafirleriniz için çabucak hazırlayabilir onlara harika bir sunum yaratabilirsiniz. Tarifi için tıklayın!



