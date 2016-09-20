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Konserve yaparken nelere dikkat edilmeli?

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Konserve yaparken nelere dikkat edilmeli?
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Yanlış yapılan konserveler zehirlenme riski taşıyor!

Konserve yaparken nelere dikkat edilmeli

Konserve yaparken dikkat edilmesi gereken birçok nokta var. Çünkü yanlış yapılan konserveler zehirlenme riski taşıyor. Uygun ısı ve şartlarda hazırlanmayan, hava alan, şişen ve ekşiyen konserveler bakteri oluşumuna neden oluyor. Bakteri üreten bu konserveler tüketildiğinde 12-36 saat sonra kusma, bağırsak rahatsızlığıyla zehirlenme kendisini gösterebiliyor. İşte konserve yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar...

Konserve yapımında ısıya dayanıklı cam kaplar kullanılmalıdır.

Konserve yaparken nelere dikkat edilmeli

Cam kavanozlar ve kapakları kullanılmadan önce kaynatılarak sterilize edilmeli.

 

Konserve yaparken nelere dikkat edilmeli
 

Kapakların paslı olmamasına dikkat edilmeli.

Konserve yaparken nelere dikkat edilmeli

Fasulye ve bezelye gibi asidi fazla olan sebzelerle hazırlanan konserveler kaynatılırken yüksek basınçlı tencereler kullanılmalı.

Konserve yaparken nelere dikkat edilmeli

Turşu yapımında plastik kap kullanılacaksa Tarım ve Köyişleri Bakanlığından izinli olan plastik kaplar tercih edilmeli.

          

Konserve yaparken nelere dikkat edilmeli
          

 Plastik kaplar bir defadan fazla kullanılmamalı.

 

Konserve yaparken nelere dikkat edilmeli
 

Kullanılacak meyve ve sebzelerin çürük ya da yara almamış olmalı.

 

Konserve yaparken nelere dikkat edilmeli

Konserve kavanozunu dolduruken 2-3 santim kadar boşluk bırakılmalı.

 

Konserve yaparken nelere dikkat edilmeli
 

Konserve kavanozları kaynatılıp pastörize edildikten sonra ters çevrilmeli.

Konserve yaparken nelere dikkat edilmeli

Kapağı şişen ya da su kaçıran konserveler başka bir kavanoza aktarılarak tekrar kaynatılmalı.

 

Konserve yaparken nelere dikkat edilmeli
 

Konserveler serin ve rutubetsiz bir yerde korunmalı

        

Konserve yaparken nelere dikkat edilmeli
        

Açılan konserveler ya tek seferde yada en kısa sürede tüketilmeli.

 

Konserve yaparken nelere dikkat edilmeli

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