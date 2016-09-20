Konserve yaparken nelere dikkat edilmeli?

Konserve yaparken dikkat edilmesi gereken birçok nokta var. Çünkü yanlış yapılan konserveler zehirlenme riski taşıyor. Uygun ısı ve şartlarda hazırlanmayan, hava alan, şişen ve ekşiyen konserveler bakteri oluşumuna neden oluyor. Bakteri üreten bu konserveler tüketildiğinde 12-36 saat sonra kusma, bağırsak rahatsızlığıyla zehirlenme kendisini gösterebiliyor. İşte konserve yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar...

Konserve yapımında ısıya dayanıklı cam kaplar kullanılmalıdır.

Cam kavanozlar ve kapakları kullanılmadan önce kaynatılarak sterilize edilmeli.

Kapakların paslı olmamasına dikkat edilmeli.

Fasulye ve bezelye gibi asidi fazla olan sebzelerle hazırlanan konserveler kaynatılırken yüksek basınçlı tencereler kullanılmalı.

Turşu yapımında plastik kap kullanılacaksa Tarım ve Köyişleri Bakanlığından izinli olan plastik kaplar tercih edilmeli.

Plastik kaplar bir defadan fazla kullanılmamalı.

Kullanılacak meyve ve sebzelerin çürük ya da yara almamış olmalı.

Konserve kavanozunu dolduruken 2-3 santim kadar boşluk bırakılmalı.

Konserve kavanozları kaynatılıp pastörize edildikten sonra ters çevrilmeli.

Kapağı şişen ya da su kaçıran konserveler başka bir kavanoza aktarılarak tekrar kaynatılmalı.

Konserveler serin ve rutubetsiz bir yerde korunmalı

Açılan konserveler ya tek seferde yada en kısa sürede tüketilmeli.