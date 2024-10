Kızı gözünün önünde çaresizce eridi! Tüple beslenirken bile ‘bir daha asla yemek yemeyeceğim’ diyordu... İşte anoreksiyanın gerçek yüzü

Haberin Devamı

“Bana akşam yemeğinde patates yemek istemediğini söyledi. Her şey böyle başladı. Bir önceki gece patates kızartmasını reddetmişti. Çok geçmeden 14 yaşındaki kızımın her öğündeki karbonhidratı reddettiğini fark ettim.”

İsmini vermek istemeyen bir anne, kızının yaşadığı ilk belirtiyi yukarıdaki cümlelerle anlattı.

KİLO KAYBINI BOL KIYAFETLERİN ALTINA GİZLEDİ

Kızı Lily’nin “Tatil için sağlıklı olmaya çalışıyorum” dediğinden bahseden anne, “Kızım fazla kilolu değildi ama bu herhangi bir alarm oluşturmadı. Şimdi bunun olması gerektiğini fark ediyorum. Lily, tatil için babası ve küçük erkek kardeşiyle birlikte Dubai'ye gitmeyi dört gözle bekliyordu. İki yıl önce eşimden ayrılmıştım, sert bir ayrılıktı ama çocuklar aile dağılmasından nispeten yara almadan kurtulmuştu ya da ben öyle sanıyordum” dedi ve ekledi:

“Aslında, itiraf etmekten utanıyorum ama bir sorun olduğunu anlamam için başka bir annenin beni bir sabah kahve içmeye davet ettikten sonra ‘kızlar Lily için gerçekten endişeleniyor’ demesi gerekti. O zamana kadar üç ay boyunca sevgili çocuğum kilo kaybını bol kıyafetlerin altına gizlemişti. Birdenbire karbonhidratlardan kaçınmanın ve sürekli yorgunluğun normal ergenlik kaygısından daha kötü olduğunu fark ettim. Diğer anne, Lily'nin okulda hiçbir şey yemediğini söyledi. Şık, özel kız okulundaki her öğle yemeği saati spor salonunda geçiyordu.”

ARKADAŞLARIYLA DİYETE BAŞLADI, HERKES BIRAKTI O DEVAM ETTİ

Anne, hiçbir şey fark etmediği için utanmıştı. Çünkü kızı akşam yemeğine oturduğunda hala yemek yiyordu ama günün geri kalanında boğazından hiçbir şey geçmediği ortaya çıktı.

O akşam evde Lily ile yüzleşti ve arkadaşlarının endişelerini anlattı. Lily ise annesine bir grup kızın yaz öncesinde diyet yapmaya başladığını itiraf etti. Çoğu bırakmıştı ama o devam edebilmiş ve sonuçları görmekten keyif almıştı. O zamanlar anne kız bu davranışı yeme bozukluğu olarak adlandırmıyordu.

Ancak aynı hafta Lily, gittiği pratisyen hekimin de teyit ettiği gibi kesinlikle yeme bozukluğuna sahipti. Genç kız derhal CAMHS’e (Child and Adolescent Mental Health Services- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hizmetleri) sevk edildi.

Anne, kızının endişe verici derecede zayıf olduğunu, egzersiz yapmadığından emin olmak için onu derhal okuldan almasının tavsiye edildiğini söyledi. Lily’nin fiziksel olarak kendini zorlaması kalp krizine dahi yol açabilirdi. Bu sözleri duymak ne kadar şok edici olsa da Lily'yi caydırmadı.

‘BEN EVDE YOKKEN MERDİVENLERİ İNİP ÇIKIYORMUŞ’

“Onu evde izlemek için çalışmayı bıraktığımda, o zamanlar bekar bir anne olduğum için oğlumu ilkokuldan almak zorundaydım” diyen anne yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Sonradan öğrendim ki ben günde iki kez dışarıda bu işi yaparken Lily gizlice batı Londra'daki evimizin dört kat merdivenini inip çıkıyormuş. Sonraki yıl boyunca, haftada iki kez CAMHS aile danışmanlığı seansları sırasında, Lily'nin kilo vermek için seçtiği yöntemin aşırı egzersiz olduğunu keşfettim. Ciddi şekilde kalori kısıtlaması yapıyor ve bazen de kusuyordu. Orta boylu olmasına rağmen kendisini her zaman diğer kızlardan ‘daha büyük’ hissettiğini öğrendim. Geriye dönüp baktığımda, verilen tavsiyelerin Lily'nin yemek yemesini sağlamaya çok fazla odaklandığını, neden yemediğini ve altta yatan zihinsel sağlık sorunlarını yeterince araştırmadığını düşünüyorum.”

Anoreksiyada odak noktası yemektir, ancak bu yemekten çok daha fazlasıdır. Bu aslında yemek yemekten çok daha ciddi bir sorundur. Bir çocuğun yeme bozukluğu geliştirmesinin tek bir nedeni yoktur. Ebeveynlerin boşanması, sosyal medya ya da belirli bir şekilde görünme baskısı tek başına suçlanamaz. Yemek bozukluğu, genellikle yaşamı kontrol etme arzusunu da içerebilen ve daha sonra rekabet duygusuyla pekişen faktörlerin mükemmel bir fırtınasıdır. Ancak son derece karmaşıktır ve mümkün olan en erken aşamada profesyonel tedavi gerektirir.

TARTILMADAN ÖNCE ÇOK SU İÇİYORDU

Lily’nin haftada bir tartılması gerekiyordu. Ancak o bunun da bir hilesini bulmuştu. Tartıya çıkmadan önce cebine madeni paralar koyduğunu ya da tartılmadan hemen önce çok miktarda su tükettiğini annesi sonradan öğrendi.

Lily, artık bir deri bir kemik kalmıştı. Kollarının üst kısmı bilekleri kadar inceydi, dizleri uyluklarından daha genişti. Acı verici derecede kırılgan görünüyordu ve sürekli üşüyordu. Yemek saatleri korkunçtu. Lily'nin önüne konan bir bardak portakal suyu bile onu o kadar sinirlendiriyordu ki tırnaklarıyla alnını tırmalıyordu.

“Onu beslemeye çalışırken aylarca yalvardım, pazarlık ettim ve ikimiz de çok gözyaşı döktük. Tavuk köftesi yapıyordum, ortasına peynir saklıyordum ve kalori eklemek için yağda kızartıyordum. Yüksek kalorili takviyeleri reddediyordu, ben de ona tam yağlı yoğurt denemesi için yalvarıyordum. Sorun yemeğin tadı ya da görüntüsü değil, içindeki kalori miktarını tam olarak bilmesiydi” diyen anne kızıyla yaşadıkları zor dönemleri şu sözlerle anlattı:

“Birini yemek yemeye zorlamak çok ama çok zordur. ‘Ne kadar çabuk yersen o kadar çabuk eğlenceli bir şeyler yapabiliriz’ gibi parlak sözler vererek dikkat dağıtmayı denerdim. Ama işe yaramıyordu. Lily okula dönmüş olsa da yürümesini ve sırt çantasında fazladan ağırlık taşımaya çalışmasını önlemek için onu sabah okula götürmek, öğle yemeği için eve getirmek ve sonra tekrar almak zorunda kalıyordum. Artık bununla başa çıkamıyordum. Çok hastaydı, çok zayıftı.”

BEŞ AY BOYUNCA TÜPLE BESLENDİ… ‘BİR DAHA ASLA YEMEK YEMEYECEĞİM’

Lily, bir yıl CAMHS'de kaldıktan sonra ailesi Birmingham'da özel bir klinik için ödeme yapmaya karar verdi. Haftada 5.000 sterline mal olan bu durum Lily’nin ebeveynleri arasında büyük bir tartışmaya neden oldu ama çaresizlerdi. Orada hastaneye yatırıldıktan sonra Lily beş ay boyunca tüple beslendi. Tüple beslenirken “Bir daha asla yemek yemeyeceğim ya da içmeyeceğim” diye bağırıyordu.

Tüple beslemede kullanılan sentetik kaloriler Lily'yi şişirdi ve taburcu edilebilmesi için hedef kilosunun birkaç kilo üzerinde olması gerekiyordu. Bu durum onda ciddi bir sıkıntı yarattı, çünkü hiç olmadığı kadar kiloluydu ve bu yüzden kendinden nefret ediyordu.

Annesi, Ekim 2015'te Lily’yi eve götürürken, kalori yakmak için yol boyunca arabada bacaklarını sallayarak nasıl kilo vereceğini planlamaya başlamıştı bile. Bir ay sonra, genç kız yardım çığlığı olarak intihar girişiminde bulundu. Annesine ne yaptığını anlattı ve acil servise gittiler.

O ŞİMDİ 24 YAŞINDA

Anne, “Amacının da bu olduğuna inanıyorum çünkü sanırım hastanede kendini daha güvende hissediyordu. Ancak yatırıldığı genel koğuş uzun vadeli bir önlem değildi. Daha uzman bir yere ihtiyacı vardı. Daha sonra onu büyük bir psikiyatri hastanesine yatırma şansımız oldu ve bu hastanenin iyileşmesinde çok önemli bir rol oynadı. Beş ay boyunca orada kaldı. Yeterince kilo aldıktan sonra nihayet taburcu edildi. Uzun ve acı verici bir mücadele oldu ama iyi idare ediyor ve bir üniversiteye girmeyi başardı” dedi ve ekledi:

“O şimdi 24 yaşında, ben 54 yaşındayım ve bunu yaşayan tüm ebeveynler için kalbim acıyor. Dışarıda ebeveyn destek grupları var, bu yüzden lütfen bölgenizde nelerin mevcut olduğuna bakın. Ve yeme bozukluklarının tedavi edilebilir olduğunu unutmayın. Lily bir gün ruh sağlığı alanında çalışmak ve kendi deneyimlerini başkalarına yardım etmek için kullanmak istiyor. Lily ve ben artık çok yakınız ve yemek saatleri stresli değil. Bir dereceye kadar yaşamı boyunca içsel olarak savaşabilir, ama bunu başardı. Ben de öyle.”

YEME BOZUKLUĞUNUN UYARI İŞARETLERİ

Uzmanlar, her şeyden önce, bir çocuğun ya da ergenin kilo kaybetmesi ya da kilo alamamasının asla normal olmadığını söylüyor.

Çocuğunuzun çok yavaş, titiz bir şekilde, küçük tabaklar ve küçük kaşıklar kullanarak yiyip yemediğine de dikkat edin. Ayrıca miktarları ve malzemeleri sorguluyor, ana gıda gruplarını kesiyor veya ‘sağlık için’ oruç tutuyor olabilirler. Başkaları için yemek pişirmeyi takıntı haline getirebilirler. Ayrıca kendilerinin ve başkalarının vücut şekli hakkında yorum yapma, zorlayıcı bir şekilde egzersiz yapma, düşük ruh hali ve sinirlilik gibi durumlara da dikkat edin.

FİZİKSEL İŞARETLER

İncelen saçlar, soğuk eller, ağrıyan karın, kabızlık ve yüzdeki tüyler vücudun yetersiz beslenmeye tepki verdiğini gösterebilir.

The Telegraph'ın 'I watched helplessly as my tube-fed daughter insisted she would ‘never eat again’ başlıklı haberinden derlenmiştir.