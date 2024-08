Kız arkadaşlarıyla çıktığı hafta sonu tatili cehenneme dönüştü… ‘20 yıl sonra bile hâlâ sonuçlarını yaşıyorum’

Haberin Devamı

Araziyi keşfe çıkan grup, bir ATV buldu ve maceraya hevesli oldukları için onu kullanmaya karar verdi. Ancak Amelia ve arkadaşları ATV’ye atlayıp toprak yolda ilerlemeye başladıklarında, eğlence birkaç saniye içinde korkunç bir kabusa dönüştü.

‘AYAĞIMDAKİ BOTLARI ÇIKARMASINI İSTEDİM, MEĞER BOT GİYMİYORMUŞUM’

Amelia, “Oldukça uzak ve ücra bir bölgeydi. İronik bir şekilde gerçekten çok yavaş gidiyorduk ama sonra bir çukura girdik. Arka tekerlek kaydı ve ATV bir tepeden aşağı yuvarlandı” dedi ve o anı şu sözlerle anlattı:

“Hissettiğim acı kör ediciydi. İlk düşündüğüm üç arkadaşım ve onların iyi olup olmadığıydı. İyi olduklarını görünce Sarah'ya ‘Bana bir iyilik yapar mısın? Botlarımı çıkarabilir misin? Onlar ayağımdayken canım çok yanıyor’ diye sordum. O da ‘Amelia, bot giymiyorsun’ dedi. Bacaklarım havaya kalkmış gibi hissediyordum ama arkadaşlarım onların yerde düz bir şekilde durduklarını söylediler. Sarah benim başımda beklerken diğerleri ise acil yardım çağırıyorlardı.”

AMBULANS 3,5 SAAT SONRA GELEBİLDİ

Amelia'nın Dumfries ve Galloway Kraliyet Hastanesi'ne götürülmesi için bir hava ambulansının gönderildi. Ancak ambulansın yamaca ulaşması ve genç kadını muayene etmesi tam üç buçuk saat sürdü.

Hastaneye vardıklarında ise doktorlar Amelia’ya belden aşağısının kısmen felç olduğunu söylediler. Bu, eğer 19 yaşındaki genç kız hareket kabiliyetini geri kazanırsa tekerlekli sandalyeye ya da yürüme yardımcılarına ihtiyaç duyacağı anlamına geliyordu.

Amelia duydukları karşısında şok olmuştu. Hayatta kalabildiği için kendini şanslı hisseden genç kadın şunları söyledi:

“Korkunç bir kazaydı. Ama işin özü, ATV’yi ben kullanıyordum ve üç arkadaşım da üzerindeydi. Eğer ben değil de diğerlerinden biri yaralanmış olsaydı bu korkunç olurdu. Sanırım etrafımdaki herkes çok endişeliydi ve ‘Yürüyebilecek mi? Bundan sonra sevgilisi olabilecek mi? Çocuk sahibi olabilecek mi?’ diye düşünüyordu. Ama ben ‘şu an tek başıma çişimi bile yapamıyorum, köprüyü geçtikten sonra bunları düşünelim’ diyordum.”

SOL BACAĞINDA HİÇ HİS YOKTU

Amelia beş ay hastanede kaldı ve pelvisinden alınan kemik greftiyle sırtındaki üç omurun kaynaştırılması için bir ameliyat geçirdi. Taburcu edildiğinde Amelia koltuk değneklerini kullanarak etrafta dolaşabiliyordu. Sağ bacağının yüzde 75'inde his vardı, ancak sol bacağının arkasında belinden ayağına kadar hiç his yoktu.

Genç kadın kazadan önce, yirmili yaşlarında bir aile kurmayı hayal ediyordu. Ancak kaza hayatında her şeyi değiştirdi. Kazanın ardından bir dizi üzücü flört deneyimiyle karşı karşıya kaldı. Her kötü tecrübe Amelia'nın kendine güvenini etkiledi ve kısa süre içinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak kırılgan hale geldi.

‘ENGELLİ BİRİYLE FLÖRT ETMEK KÜÇÜMSEYİCİ SÖZLERLE DOLUYDU’

Şimdi 38 yaşında olan Amelia, "Yirmili yaşlar, en iyi zamanlarda bile yaşaması oldukça zorlu olan dönemlerdir. Neyi sevip sevmediğinizi gerçekten bilmiyorsunuz, muhtemelen size pek de uygun olmayan bir işte çalışıyorsunuz. Bu dönemlerde hayat biraz belirsiz oluyor. Açık fikirli bir şekilde flört etmek için elimden geleni yaptım ama engelli biriyle flört etmek engebelerle ve küçümseyici sözlerle doluydu. Her şeyi gördüm ve duydum, hiçbir şey beni şaşırtmadı” dedi.

Yıllar süren hayal kırıklığının ardından Amelia, en yakın arkadaşının düğününde şimdiki eşi Andrew'la tanıştı ve bunun 'iki yapboz parçasının bir araya gelmesi' gibi olduğunu ve hemen onun doğru kişi olduğunu anladığını söyledi.

Şimdi birlikte 6 ve 4 yaşlarında Rufus ve Ralph adında iki çocukları var. Amelia, durumu nedeniyle çocuk sahibi olabileceğinden şüphe duyduktan sonra bunu bir 'hayalin gerçekleşmesi' olarak tanımlıyor.

‘ANNE OLMAK BENİM EN BÜYÜK BAŞARIM’

Aslında çocuk sahibi olmak Amelia için imkânsız gibiydi. İlk çocuğuna 31 yaşında hamile kaldığında, doktorlar bunun kendisi için zor bir deneyim olacağı konusunda uyardılar. Acı dolu bir hamilelik geçiren Amelia yaşadıklarını, “Tükenmişlik daha önce hiç deneyimlemediğim bir şeydi ve ağrı da normal günlük hayatımla karşılaştırıldığında ölçülemeyecek kadar fazlaydı. Gebeliğimin son üç ayında yürümekte zorluk çekiyordum ve hatta yaşadığım ağrılar nedeniyle 35’ince haftamda hastaneye kaldırıldım. Hamileliğimin geri kalanını yataktan kalkmadan geçirmek zorunda kaldım” sözleriyle anlattı.

Doğum söz konusu olduğunda Amelia'ya çelişkili tıbbi tavsiyeler verildi ve bu durum onu ​​endişelendirdi. Doğumla ilgili kesin bir cevap ancak operasyondan bir hafta önce verildi. Amelia genel anestezi ile sezaryene alındı.

İki yıl sonra Amelia ikinci çocuğuna hamile olduğunu öğrendi ancak ikinci sezaryen sırasında rahim inversiyonu gelişti ve daha fazla çocuk sahibi olamadı. Amelia, “Anne olmak benim en büyük başarım” dese de insanların bu konudaki düşüncelerini de göz ardı edemediğini söyledi.

ENGELLİ BİRİNİN BEBEK SAHİBİ OLMASI ADİL MİYDİ?

“Bana yakın olan insanlar iyi olup olmayacağıma ve bunun benim için güvenli olup olmadığına odaklanırken, yabancılar için odak noktası ne yazık ki çoğu zaman bebeğin benim gibi engelli bir anneyle iyi olup olmayacağıydı. Ben engelliyken bebek sahibi olmak adil miydi? Fiziksel engelimin, bırakın iyi ebeveynlik yapmayı, ebeveynlik yapma becerimi bile otomatik olarak tehlikeye atacağı düşünülüyordu” diyen Amelia şöyle devam etti:

“Sanırım önyargılı fikirler, fiziksel taleplerle başa çıkamayacağım ve belki de çoğu kişiden daha zayıf olduğum ve bu nedenle ebeveynlik yeteneklerimin daha yüksek risk altında olduğu yönündeydi. Bu da potansiyel olarak bebek sahibi olmayı seçmenin bencillik olabileceği anlamına geliyordu."

YAŞADIĞI KAZA KENDİ İŞİNİ KURMASINA SEBEP OLDU

Öte yandan kazanın Amelia’nın iş hayatı üzerinde de büyük bir etkisi oldu.

"Ben hastanedeyken engelli insanların algısı evde oturup çay içerek televizyon izledikleri yönündeydi. Benim gibi insanlar hiçbir yerde görünmüyormuş gibiydi ama bence bu gerçek değildi” diyen genç kadın ekledi:

“Gerçekte pek çok engelli insan dışarıda mutlu bir şekilde yaşıyor, çalışıyor, iş kuruyor ve daha pek çok şey yapıyordu. Sadece o zamanlar onların dahil olabileceği bir alan yokmuş gibi hissediliyordu. Benim tüm düşüncem, eğer herhangi biri benimki gibi bir kaza geçirirse, bunun 'normal' yaşamlarının 'sonu' olarak değil, yaşamlarına bir uyum olarak görülmesidir.”

Hareket kabiliyeti nedeniyle ofis işlerinde zorlanan Amelia, kendi işini planlamaya karar verdi. Kendini perişan hissettiren ve hatta ellerinin su toplamasına dahi sebep olan koltuk değnekleri ile hareket etmek zorunda olan Amelia, annesi Clare Braddell ile kendi yürüme yardımcıları markasını yaratmak için çalışmaya başladı.

ÜNLÜLER BİLE ONUN MARKASINI KULLANMAYA BAŞLADI

Kazadan sonraki bir yıl içinde renkli, şık ve pratik yürüme yardımcıları sunan markasını piyasaya süren ikili, bu yılın başlarında ayağını kıran Victoria Beckham ve aşil tendonundan sakatlanan Prue Leith gibi ünlüler tarafından kullanılmaya başlandı.

Amelia ayrıca, öz anne ve babası tarafından korkunç bir istismara uğrayan ve bacakları kesilmek zorunda kalınan okul çağındaki Tony Hudgell gibi engelli toplum üyelerine de koltuk değnekleri bağışladı. Amelia, şu anda 9 yalında olan Tony’nin hikayesini dinledikten sonra bir ‘çocuk serisi’ de oluşturdu.

Kuzey Yorkshire'da yaşayan Amelia, "Bunu yapabilmek inanılmaz bir şey. İş kârlı olduğu ve faturaları ödediği sürece mutluyum. Buradaki büyük resim, daha geniş ölçekte ne gibi değişiklikler yapabileceğimizdir. Kazadan sonra uyandığımda yüzlerce kapalı kapıyla karşı karşıya olduğumu hissettim. Bugün benzer bir şey yaşamış olan herkesin uyanmasını ve kendilerine seçenekler sunulmasını istiyorum” diye konuştu.

‘ATV’YE BİNEBİLMEK İÇİN CESEDİMİ ÇİĞNEMENİZ GEREKİR’

Önümüzdeki yıl ATV kazasının üzerinden tam 20 yıl geçmiş olacak ve Amelia hâlâ o kâbus gibi tatilin anılarıyla boğuşuyor. Özellikle evi ile Yorkshire'daki büyükbabasının evi arasındaki kırsal yollar gibi büyük uçurumlara çevrili yollardan ürküyor.

Amelia çocuklarına karşı aşırı korumacı olmamak için çok çalışsa da her zaman yaptığı bir uyarı olduğunu itiraf etti. ATV araçların onları her gün kullanan çiftçiler için tasarlandığının altını çizen Amelia şunları söyledi:

“İnsanlar go-kart gibi olduklarını düşünüyor ama değiller. Çok ağırlar, direksiyonları çok hassas ve bir sarsıntı her şeyi tersine çevirebilir. Onlar hakkında çok fazla korku hikayesi duyuyoruz. Bu yüzden çocuklarıma her zaman şunu söylüyorum; ATV’ye binebilmek için cesedimi çiğnemeniz gerekir!”

Metro.Uk’in ‘My weekend staycation turned into a holiday from hell – nearly 20 years on I’m still living with the consequences’ başlıklı ve Huffingtonpost'un ‘I Was Told I Was Selfish For Having A Baby As A Disabled Woman, But It's My Greatest Achievement’ başlıklı haberinden derlenmiştir.