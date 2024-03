Kış bitti salgın bitmedi: Soğuk algınlığından hızla kurtulmanın 10 yolu... Mürver şurubu, ekinezya çayı ve daha fazlası...

Soğuk algınlığı ve grip her yıl 3 ila 5 milyon kişiyi etkileyen, influenza virüsünün yol açtığı bir enfeksiyon hastalığı. Soğuk kış aylarında insanların en büyük sorunlarının başında geliyor.



Solunum ve dolaşım sistemini etkilemesinin yanı sıra tüm organlarda zarara da neden olabiliyor. Özellikle bu kış, iyileşmesi haftalar süren grip salgını pek çok insanı etkiledi.

Ancak bahar geldi kış hastalıkları bitti diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Pek çok uzmana göre bahar aylarında grip ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülüyor. Kişiler öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, yaygın vücut ağrıları, halsizlik ve yorgunluk şikâyetlerini yıl boyunca yaşayabiliyor.

Tüm bunların dışında saman nezlesi, polen alerjisi, mevsimsel alerjik rinit de en sık görülen alerjik reaksiyonlar olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca ısınan havayla birlikte su ve gıda ile bulaşan bazı parazit ve bakterilerin de etkisi ishale neden olabiliyor.



İngiltere'deki Surrey Üniversitesi'nde viroloji alanında öğretim görevlisi olan Dr. Lindsay Broadbent, “Soğuk algınlığında yaşadığımız semptomların çoğu virüsün kendisinden değil, bağışıklık sistemimizin tepkisinden kaynaklanıyor. Bahar aylarında da kış aylarında olduğu gibi çok fazla soğuk algınlığı virüsü görülüyor. Ancak hastalıklara kalkan olan, enfeksiyondan kurtulmanızı sağlayacak bazı püf noktaları bulunuyor” ifadelerini kullandı.

İşte uzmanlara göre soğuk algınlığından hızla kurtulmanın 10 yolu…

1-) İNFLUENZA VİRÜSLERİNİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLARIN SÜRESİNİ KISALTIYOR: MÜRVER ŞURUBU



The Telegraph’a konuşan tıbbi bitki uzmanı Julie Macken, soğuk algınlığına karşı mürver şurubu ile tatlandırılmış şurubu öneriyor. Macken, “Yapılan araştırmalar mürverin, hem influenza A hem de B virüslerinin neden olduğu hastalıkların süresini kısalttığını ortaya koydu. Ayrıca kış ve bahar aylarında profilaksi (önleyici) olarak da kullanılabileceği bulundu” ifadelerini kullandı.



Macken, şurubun nasıl yapılacağına dair ise şu bilgilerin altını çizdi:

-- 2,5 kilo taze olgun mürver meyvesini bir tencerede ısıtın. Daha sonra yumuşayınca ezin ve bir elekle süzün. Süzülmüş meyve suyuna 500 gram şeker ekleyip 20 dakika boyunca kısık ateşte pişirin. Akıcı bal kıvamına gelinceye kadar koyulaştıktan sonra sterilize edilmiş şişelere dökün. Meyveler sonbaharda toplanabilir ancak dondurularak kurutulmuş olanlar tüm gıda mağazalarında ya da internette bulunuyor.



-- Meyvelerin yanı sıra mürver çiçekleri de çok faydalıdır. Ateşi düşürür ve terlemeyi önler. Bir bardak kaynar suya bir çay kaşığı kurutulmuş çiçek ekleyin ve beş dakika demlenmeye bıraktıktan sonra tüketin.







2-) MUCİZEVİ BİTKİ: EKİNEZYA



Papatya ailesinden bir grup çiçekli bitki olan Ekinezya, uzun süredir soğuk algınlığına karşı takviye olarak kullanılıyor. Julie Macken, “Doğal bir antioksidan olan ekinezya çayı bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların kolay atlatılmasını sağlar. Kan şekeri seviyesini düzenleyerek tokluk hissini korur” ifadelerini kullandı.

Ayrıca pek çok uzman, ekinezya çayı içildiğinde oluşan sakinleştirici ve yatıştırıcı etkinin kaygı bozukluğu ve depresyona iyi geldiğinin altını çiziyor. Vücutta biriken ödemin dışarıya idrar yoluyla atılmasını sağlayan ekinezya çayı, vücuttaki toksik maddelerin uzaklaştırılmasında da önemli bir yere sahip.







3- ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERE SAHİP: BAL VE SARIMSAK



Dr. Lindsay Broadbent, soğuk algınlığını hissettiğinde kişisel olarak ilk başvurduğu şeyin balla yapılan sıcak bir içecek olduğunun altını çizdi.

“Balın antimikrobiyal (Bakteri ve küf dahil mikropların gelişimini engelleyen, bunlara direnç gösteren ve bunlara karşı koruyan madde) özellikleri var, boğaz ağrımı rahatlatıyor ve tadı da oldukça güzel” diyen Dr. Broadbent, “Boğazı çok çabuk iyileştiren şey ise balın şurup kıvamındaki özelliği... Yakın zamanda burun akıntısından ateşe kadar semptomları olan çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada, gece bir kaşık balın öksürük üzerinde etkiye sahip olduğu ve iyi uykuya neden olduğu bulundu” ifadelerini kullandı.

Bal dışında sarımsağın da doğal bir ilaç olduğuna dikkat çeken Julie Macken, “Sarımsak balgam söktürücü özelliğine sahip. Özellikle ballı sarımsağı öneririm” dedi ve ekledi:



“3-4 diş sarımsağı ezin, 3-4 çay kaşığı balı üzerine dökün ve 24 saat bekletin. Sonrasında bir çay kaşığı kadar tüketin. Bunu bir-iki ay boyunca tekrarlayın. Tadı ya da görünüşü midenizi bulandırabilir ama solunum yolu enfeksiyonları ve göğüs öksürüğü için harikalar yaratıyor.”









4- OLMAZSA OLMAZ: C VE D VİTAMİNİ

Soğuk algınlığına yakalandığımızda hemen akla C ve D vitamini takviyeleri geliyor. Peki gerçekten de vitaminler işe yarıyor mu?



Dr. Lindsay Broadbent, “Vitaminleri genelde öneriyoruz. Yapılan çalışmalar da bunların etkili olduğunu gösteriyor. Örneğin bir çalışmada, günde 1-2 mg C vitamini almanın, soğuk algınlığının süresini yetişkinlerde yüzde 8, çocuklarda yüzde 14 oranında azalttığını buldu. Fakat en büyük yanılgılardan biri de vücuda sadece C vitamini yükleyerek soğuk algınlığından korunabileceğinizdir. Soğuk algınlığını iyileştiren tek şey bağışıklık sisteminiz olduğunu unutmamalısınız” dedi.

C vitaminin yanında D vitaminin de etkili olduğunu söyleyen Cambridge Üniversitesi’nde görevli klinik mikrobiyoloji ve viroloji uzmanı Dr. Chris Smith, “İngiltere’de kış aylarında virüsten kurtulmak için gerekli olan güneş ışığını alamıyoruz. Bu nedenle D vitamini burada devreye giriyor. Ama sadece güneş ile de alakalı değil. Bazı insanların D vitamini değerleri düşük olabiliyor, bu da hastalıklara davetiye çıkarıyor. O nedenle takviye ile dengelemek gerekiyor” ifadelerini kullandı.







5- SOĞUK ALGINLIĞININ ŞİDDETİNİ AZALTMAYA YARDIMCI OLUYOR: ÇİNKO



Çinko eğer erken alınırsa, soğuk algınlığının süresini ve şiddetini azaltmaya yardımcı olabiliyor.



Julie Macken, “Çinko, bağışıklık sisteminizin ilk savunma hattı olarak görev yapan nötrofillerin (beyaz kan hücresi türü) artmasına yardımcı olur. Çinko açısından zengin gıdalar arasında kakao tozu ve kaju fıstığının yanı sıra diğer fındık, tohum ve fasulye bulunur. Çalışmalar çinkoyu C vitamini ile birleştirmenin semptomların daha da hızlı iyileşmesini sağlayabileceğini öne sürüyor” dedi.

6- NEZLEYİ TEMİZLEMEYE YARDIMCI OLUYOR: NANE



Soğuk algınlığının pik yaptığı dönemlerde buhar losyonları tıkanıklığı hafifletmeye yardımcı olur. Pek çok kişi genelde bu ürünleri kullanır.



Dr. Lindsay Broadbent, “Mentol veya okaliptüs losyonları ve jelleri, daha temiz nefes alıyormuşuz gibi hissetmemize yardımcı olabilir. Ama çok da aşırıya kaçmamak gerekir. Çünkü burnumuzdan nefes alamamamızın nedeni solunum yollarının astarındaki iltihaplanmadır” dedi.



Julie Macken ise “Nane mükemmel bir dekonjestan (burun tıkanıklıklarını gidermek için kullanılan geniş bir ilaç sınıfı) özelliklere sahiptir. Sinüslerden, kulaktan veya akciğerlerden gelen kalın nezleyi temizlemeye yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

7-) SİHİRLİ TAKVİYELER: PARASETAMOL, İBUPROFEN VE ASPİRİN

Dr. Chris Smith hastalığın vücudu sardığı en güçlü döneminde parasetamol ve ibuprofen ilaçlarının etkili olduğunun altını çizdi.



Dr. Chris, “Bir enfeksiyonu ortadan kaldırmayacaklar ancak ateşin düşürülmesine ve baş ağrılarının hafifletilmesine yardımcı olacaklar. Her iki şey de semptom giderici olarak kullanılmalı” dedi.



Boğaz ağrısını gidermek için ise aspirinle gargara yapmayı öneren Dr. Chris, “Bu, ilacı doğrudan iltihaplı dokuya götürüyor ve mükemmel bir semptomatik rahatlama sağlıyor. Ayrıca tuzlu suyla gargara yapmak da işe yarıyor” ifadelerini kullandı.







8- ÜST SOLUNUM YOLLARINI AÇIYOR: BURUN SPREYLERİ



Reading Üniversitesi'nde hücresel mikrobiyoloji alanında doçent olan Dr. Simon Clarke, soğuk algınlığı semptomlarını ilk fark ettiğinizde Vicks First Defense'i kullanılmasını öneriyor.



Dr. Clarke, “Bu sprey, virüsü üst solunum yollarınıza ve burun boşluğunuza hapsederek yayılmasını durduruyor. Yapılan çalışmalar spreyin yaklaşık yüzde 80 oranında işe yaradığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.







9-) BAĞIŞIKLIK HÜCRELERİNİN HAREKETİNİ DESTEKLİYOR: SIVI TÜKETİMİ



Viral bir enfeksiyona yakalandığımızda doktorların hemen hemen hepsi bol miktarda sıvı tüketmemiz gerektiğini söyler. Bunun neden etkili olabileceğine dair sınırlı kanıt olmasına rağmen, hidrasyon seviyelerinin bağışıklık hücrelerinin hareketini destekleyebileceği düşünülüyor.



“İki litre su içmenize gerek yok, çay ve kahve de işe yarar” diyen Dr. Chris Smith, “Herhangi bir sıvı, hiç yoktan iyidir. Çay ve kahvenin çoğu zaten sudur. Hatta halsiz hissediyorsanız kafein sizi neşelendirebilir” dedi.







10-) CİDDİYE ALINMALI: YETERLİ UYKU



Dr. Lindsay Broadbent, “Sirkadiyen ritmimiz ve uykumuz bağışıklık sistemimizle bağlantılıdır. Yeterince uyku almamak, solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini en aza indirir. Örneğin yakın zamanda yapılan bir çalışma, yedi saat veya daha fazla uyuyan kişilerin soğuk algınlığına yakalanma olasılığının düşük olduğunu buldu. Buradan da anlaşılıyor ki temel olarak vücudumuzun iyileşmesi için dinlenmeye ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.



Fotoğraflar: iStock