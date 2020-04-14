Kerim İsminin Anlamı Nedir? Kerim Ne Demek?

Kerim ismi Arapça kökenli olarak Türkçede bulunan ve yaygın olarak değerlendirilen isimler arasında yer almaktadır. Türkçedeki anlamı ise kısaca ‘eli açık ve cömert’ şeklinde geçmektedir. Bununla beraber ayrıca birçok değişik anlamı üzerinden de ifade edilen tabiri bulunur.

Kerim Ne Demek?

Kerim ismi pek çok farklı anlam ve manaya gelmektedir. Özellikle İslami açıdan oldukça önemli bir isim olarak öne çıkıyor.

- Yardımı ve ikramı sonsuz olan,

- Eli açık ve cömert,

- Hiçbir karşılık beklemeden yardım eden,

- Fazilet sahibi,

- Affeden,

- Çok ikram edici; Kerimi olan,

Bu anlamları üzerinden çok sevilen ve beğeni toplayan en güzel isimler arasında yer almaktadır. Tek başına kullanılabileceği gibi aynı zamanda farklı isimlerle de bir araya getirebilirsiniz. Böylece minik yavrunuz adına güzel bir isim koyma şansını elde etmeniz mümkün.

Kerim adının Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediği en merak edilen konular arasında yer alıyor. Kerim adı Kur'an-ı Kerim'de bulunan isimlerden biridir. Ayrıca birçok farklı ayette geçer. Bunlar arasında Neml Suresi 27, Tevbe Suresi 9, İsra Suresi 17 yer almaktadır. Her bir sure ve ayet içerisindeki anlamları da inceleyebilirsiniz.