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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 18.12.2019 - 14:21 | Son Güncelleme:

Kerem isminin anlamı nedir? Kerem ne demek?

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Kerem isminin anlamı nedir? Kerem ne demek?
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Kerem isminin anlamı, çocuklarına bu ismi koymak isteyen ebeveynler tarafından araştırılmaya başlandı. Ülkemizde de sıklıkla kullanılan bu isim, belirli anlamlara gelmektedir. Peki, Kerem isminin anlamı nedir ve Kerem ne demek? İşte, Kerem ismi Kuran'da geçiyor mu sorusuyla ilgili bazı detaylar

Kerem isminin anlamı soyluluk ve cömertlik anlamında kullanılmaktadır. Ayrıca büyüklük anlamında da kullanılabilir 

Kerem ne demek Kerem ismi Türk dil kurumunun sözlüğünde yer almamakla birlikte soyluluk anlamını taşımaktadır.

Kerem İsminin Özellikleri

Zeki ve yaratıcı kişilerdir. Olayları kavrama kabiliyetleri gelişmiş olup bir problem üzerinde hızlı çözüm geliştirme yetenekleri bulunur. Tam bir sır küpleridir. Sır saklamayı ve sır vermeyi severler. Zihin analiz yetenekleri gelişmiştir. Dost canlısı kişilerdir ve iyi dostluklar kurmayı da severler. Girdikleri çevrelerde dikkatleri kısa sürede üzerlerine çekerler. Baskın bir karakterleri vardır ve insanlar ile ikili ilişkileri bir hayli gelişmiştir.

Kerem İsmi Kur'an-ı Kerim'de Geçiyor mu?

Kerem ismi Kur'an'da geçmektedir. Isra suresi 70. ayette Kerem ismi yer alır.

 

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