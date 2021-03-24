Keçiboynuzunun faydaları nelerdir? İşte keçiboynuzu faydaları

Keçiboynuzu, az kalorili, yüksek proteinli, vitamin, demir, potasyum, kalsiyum ve magnezyum zengini olmasıyla biliniyor. Keçiboynuzu, bu saydığımız yüksek besin değerleriyle vücut için çok faydalı bir bitkidir.

Keçiboynuzunun faydaları

Keçiboynuzu, içeriğindeki antioksidan özelliği ile vücut direncini artırır, vücudu hastalıklardan korur.

Astım ve bronşit hastalıklarında etkilidir.

Zengin mineral ve vitamin içeriği ile enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

Lifli yapısı sayesinde kalp ve damar sağlığı faydalıdır.

Kötü kolesterol seviyelerini düşürür

Tansiyon, felç, damar tıkanıklığı gibi hastalıkları önlemede önemli bir rol oynar.

Düşük şeker oranı sayesinde kan şekerinin yükselmesini önler ve diyabet hastaları için güvenlidir.

Tokluk hissi verir, dolayısıyla kilo vermeyi kolaylaştırır.

Bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlığa iyi gelir.

Hasarlı hücreleri yenileyerek yaşlılık belirtilerini geciktirir.

Cinsel hayatı da olumlu etkiler. Sperm sayısını ve kalitesini artırır.

Antibakteriyel özelliği ile yaraların hızlıca iyileşmesine yardım ediyor.

Keçiboynuzu, vücuttaki serbest radikalleri temizlediğinden, özellikle rahim ağzı kanserine neden olan hücreleri engeller.

İçerdiği yüksek kalsiyum miktarı ile kemiklerin güçlenmesine ve kemik erimesinin önlenmesine yardımcı olur.

Zengin mineralli yapısıyla ağız sağlığına da etki ederek dişleri ve diş etlerini korur.

Keçiboynuzu nasıl tüketilir?

Çocuk gelişiminde ve büyüklerde çok faydalı bir besin olan keçiboynuzu pekmezini bebekler günde bir çay kaşığı, çocuklar bir tatlı kaşığı ve büyükler de bir yemek kaşığı tüketebilir. Aynı zamanda keçiboynuzu pekmezi suyla veya sıvı maddeyle birlikte de alınabilir.

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ TARİFİ

Malzemeler:

500 gram kurutulmuş keçiboynuzu

500 gram toz şeker

Yarım limon

Hazırlanışı:

Öncelikle keçiboynuzlarını iyice yıkayın ve su dolu bir kapta yumuşayana kadar bekletin.

Keçiboynuzları, suya rengini vermeye başladığında ise suyunu değiştirin. Bir gün boyunca bu işleme devam edin.

Bir gün boyunca suda bekleyen keçiboynuzları iyice yumuşayacaktır. Ertesi gün keçiboynuzlarını bir tencereye alın ve suyun içinde yaklaşık 2 saat kadar pişirin.

Ardından keçiboynuzlarını ateşten alın ve püre haline gelene kadar iyice ezin.

Son olarak şeker ve limonu ilave edin, yüksek ateşte 30-40 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun...