Kayra ne demek? Kayra isminin anlamı ne?

Kayra isminin anlamı: Saygın biri tarafından yapılan iyilik, inayet, ihsan, lütuf şeklindedir.



Kayra Ne Demek?



Tanrının kişiye iyilik getiren, kurtarıcı ilişkisi adına kullanılan bir kavramdır. Tanrının insanı koruması ve esirgeyici olması şeklinde de tanımlanabilir.



Kayra Adının Özellikleri



Sanat alanındaki yetenekler azımsanamayacak şekilde iyidir. Önsezileri çok güçlüdür. Yapacakları işleri oldukça dikkatli yaparlar. Motivasyonları çok iyidir. Yok sayılmaktan hiç hoşlanmazlar. Bundan ötürü yok sayılamayacak ve hafife alınmayacak kişilerdir. Fakat tereddüt ve kaygı içerisinde sinirlenmeye, şiddet göstermeye meyilli kişilerdir. Liderlik vasıfları bulunur.



Doğal liderliği vardır. Kendilerine özgü düşünce ve görüşlere sahiplerdir. Diğer bireylerin etkilerinde kalıp karar vermezler. Görev ve sorumluluk almaktan kaçınmazlar. Cesur kişilerdir. Fakat kimi durumlarda bu özelliklerini aniden kullanmamaları gerekir. Diğer bireylerin düşünceleri hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar.