Karakter İsimleri Ve Anlamları - Oyunlarda Kullanabileceğiniz Türkçe Ve Yabancı Char İsimleri
Bilgisayar ve mobil oyunlar, gençlerin ve çocukların ilgisini büyük ölçüde çeken uygulamalardır. Bu uygulamalarda çoğu zaman oyuncu kendi adını değil kendine seçtiği ve kendini anlatan karakter isimler, charlar yani nickler kullanır. Eğer sizde yeni bir oyuna başlayacaksanız kendinize bir isim bulmalısınız. Karakter isimleri ve anlamları? Oyunlarda kullanabileceğiniz Türkçe ve yabancı char isimlerini sizler için derledik.
Karakter isimleri, aynı zamanda oyuncunun kendini yansıtan bir göstergesidir. Bu yüzden anlamlı bir isim yani char seçmek gerekir. Günümüzde oldukça popüler olan bu tarz oyunlar için oyuncular farklı ve yaratıcı isim arayışına girmektedir.
Karakter İsimleri ve Anlamları
Her oyuncunun oyun içerisinde seçtiği isim aslında kendini yansıtır. Hem rakibe karşı çizilecek imaj için hem de eşli bir oyun ise oyun arkadaşına verilecek güven için doğru bir isim seçimi çok önemlidir. Bu yüzden isim seçerken yani oyuncu kendine bir karakter ismi ararken anlamları ile beraber araştırmalıdır. Sizler için popüler karakter isimlerini ve anlamlarını derledik;
Agitatör- Karıştırıcı
The Armor- Zırh
Annihilatör- Yok edici
Alien- Yabancı
Albatross- Albatros
Ampush- Pusu
Trink- Ziynet
Flagship Property- Amiral gemisi
Critical Role- Kritik rol
Digital- Dijital
Strong Position- Güçlü konum
New Cool- Yeni harika
Window of Opportunity- Fırsat penceresi
Courtesy Flush- Nezaket
Aspect- Görünüş
Atomic- Atomik
Automatic- Otomatik
Avenger- İntikamcı
Axe- Balta
Axe Man- Balta adam
Bat- Yarasa
Beguile- Eğlendirmek
Bender- Bükücü
Big Papa- Büyük baba
Big Time- Büyük zaman
Billy the Butcher- Kasap
Azrael- Azrail, ölüm meleği
Bane- Yıkım
Barbarian- Barbar
Black Beauty- Siyah güzellik
Black Cat- Kara kedi
Alone Angel- Yalnız melek
Game King- Oyun kralı
Fairy Tale- Peri masalı
Legend Arrow- Efsane ok
Golden Arrow- Altın ok
Game Master- Oyun yöneticisi
Last Romance- Son aşk
Mortal Resisdance- Ölümül direniş
Massive Stroke- Ağır Darbe
Owner- Sahip
Immortal- Ölümsüz
Cool- Havalı
Ruling- Egemen
Destroyer- Yok edici
Fearlass- Cesur
Crazy- Çılgın
Dark Day- Karanlık gün
Magic- Sihir, Sihirbaz
Oyunlarda Kullanabileceğiniz Türkçe ve Yabancı Char İsimleri
Oyunlarda tercih edilen char isimleri Türkçe olabileceği gibi yabancı da olabilir. Bu tamamen kişinin tercihine kalmış olan bir durumdur. İlk olarak aşağıda oyunlarda kullanabileceğiniz Türkçe char isimlerini sıraladık;
Gaddar Adam
Müdavim
Mülayim
Bombacı
Esrarengiz
Atarlı Genç
Derin Gece
Sessiz Bekçi
Asi Kurt
Has Oyuncu
Baba Kral
Şahin
Dengesiz
Ruhsar
Ölü Biri
Çocuk Adam
Kanatsız Melek
Soğuk Kan
İntikam
Tarkan
Yalnız Kurt
Bozkurt
Zula
Aslan Kral
Çukur
Vurgun
Gökkuşağı
Vatan Aşığı
Asker
Kurşun Asker
İnci
Tilki
Uykucu
Uykusuz
Demir Adam
Kertenkele
Yalnız Adam
Huzursuz
İçinizden Biri
Yorgun Savaşçı
Yeraltı Kralı
Başıboş
Boynuzlu
Dişlek
Kuzeyin Oğlu
Kuzey Yıldızı
Cengaver
At Hırsızı
Yeni Çeri
Padişah
Sadrazam
Deli Yürek
Çılgın Türk
Takım Yıldızı
Ele Başı
Lider Ruh
Ölüm Meleği
Prens
Prenses
Kraliçe
Hükümdar
Yüksek Topuk
Sihirbaz
Büyücü
Fare
Dede
Girdap
Kabus
Şövalye
Oyunlarda kullanılan yabancı char isimleri ise aşağıdaki gibidir;
Digger
Game Mafia
Massive Stroke
Morbid Angel
Death Warrior
Dark Days
Team Star
Adrenalin
Midnight War
Angel of Death
Alone Angel
Beetle King
Cool Whip
Caluwen
Anumir
Amowyn
Glorfilas
Calylia
Amaldur
Fiorith
Celilas
Unar
Smoothei
Honesty
Crash
Dragon
Princess
Mellow
Doc
Dizzy
Pug
Brow
Sailor
Bro
Magic
Speed Mause
Old Man
Night Train
Gas Man
Strong Hold
Freak
Vortex
Flint
Voluntary
Ice
Turnip
Necromancer