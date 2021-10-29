Karakter İsimleri Ve Anlamları - Oyunlarda Kullanabileceğiniz Türkçe Ve Yabancı Char İsimleri

Karakter isimleri, aynı zamanda oyuncunun kendini yansıtan bir göstergesidir. Bu yüzden anlamlı bir isim yani char seçmek gerekir. Günümüzde oldukça popüler olan bu tarz oyunlar için oyuncular farklı ve yaratıcı isim arayışına girmektedir.

Karakter İsimleri ve Anlamları

Her oyuncunun oyun içerisinde seçtiği isim aslında kendini yansıtır. Hem rakibe karşı çizilecek imaj için hem de eşli bir oyun ise oyun arkadaşına verilecek güven için doğru bir isim seçimi çok önemlidir. Bu yüzden isim seçerken yani oyuncu kendine bir karakter ismi ararken anlamları ile beraber araştırmalıdır. Sizler için popüler karakter isimlerini ve anlamlarını derledik;

Agitatör- Karıştırıcı

The Armor- Zırh

Annihilatör- Yok edici

Alien- Yabancı

Albatross- Albatros

Ampush- Pusu

Trink- Ziynet

Flagship Property- Amiral gemisi

Critical Role- Kritik rol

Digital- Dijital

Strong Position- Güçlü konum

New Cool- Yeni harika

Window of Opportunity- Fırsat penceresi

Courtesy Flush- Nezaket

Aspect- Görünüş

Atomic- Atomik

Automatic- Otomatik

Avenger- İntikamcı

Axe- Balta

Axe Man- Balta adam

Bat- Yarasa

Beguile- Eğlendirmek

Bender- Bükücü

Big Papa- Büyük baba

Big Time- Büyük zaman

Billy the Butcher- Kasap

Azrael- Azrail, ölüm meleği

Bane- Yıkım

Barbarian- Barbar

Black Beauty- Siyah güzellik

Black Cat- Kara kedi

Alone Angel- Yalnız melek

Game King- Oyun kralı

Fairy Tale- Peri masalı

Legend Arrow- Efsane ok

Golden Arrow- Altın ok

Game Master- Oyun yöneticisi

Last Romance- Son aşk

Mortal Resisdance- Ölümül direniş

Massive Stroke- Ağır Darbe

Owner- Sahip

Immortal- Ölümsüz

Cool- Havalı

Ruling- Egemen

Destroyer- Yok edici

Fearlass- Cesur

Crazy- Çılgın

Dark Day- Karanlık gün

Magic- Sihir, Sihirbaz

Oyunlarda Kullanabileceğiniz Türkçe ve Yabancı Char İsimleri

Oyunlarda tercih edilen char isimleri Türkçe olabileceği gibi yabancı da olabilir. Bu tamamen kişinin tercihine kalmış olan bir durumdur. İlk olarak aşağıda oyunlarda kullanabileceğiniz Türkçe char isimlerini sıraladık;

Gaddar Adam

Müdavim

Mülayim

Bombacı

Esrarengiz

Atarlı Genç

Derin Gece

Sessiz Bekçi

Asi Kurt

Has Oyuncu

Baba Kral

Şahin

Dengesiz

Ruhsar

Ölü Biri

Çocuk Adam

Kanatsız Melek

Soğuk Kan

İntikam

Tarkan

Yalnız Kurt

Bozkurt

Zula

Aslan Kral

Çukur

Vurgun

Gökkuşağı

Vatan Aşığı

Asker

Kurşun Asker

İnci

Akrep

Tilki

Uykucu

Uykusuz

Demir Adam

Kertenkele

Yalnız Adam

Huzursuz

İçinizden Biri

Yorgun Savaşçı

Yeraltı Kralı

Başıboş

Boynuzlu

Dişlek

Kuzeyin Oğlu

Kuzey Yıldızı

Cengaver

At Hırsızı

Yeni Çeri

Padişah

Sadrazam

Deli Yürek

Çılgın Türk

Takım Yıldızı

Ele Başı

Lider Ruh

Ölüm Meleği

Prens

Prenses

Kraliçe

Hükümdar

Yüksek Topuk

Sihirbaz

Büyücü

Fare

Dede

Girdap

Kabus

Şövalye

Oyunlarda kullanılan yabancı char isimleri ise aşağıdaki gibidir;

Digger

Game Mafia

Massive Stroke

Morbid Angel

Death Warrior

Dark Days

Team Star

Adrenalin

Midnight War

Angel of Death

Alone Angel

Beetle King

Cool Whip

Caluwen

Anumir

Amowyn

Glorfilas

Calylia

Amaldur

Fiorith

Celilas

Unar

Smoothei

Honesty

Crash

Dragon

Princess

Mellow

Doc

Dizzy

Pug

Brow

Sailor

Bro

Magic

Speed Mause

Old Man

Night Train

Gas Man

Strong Hold

Freak

Vortex

Flint

Voluntary

Ice

Turnip

Necromancer