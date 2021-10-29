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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.10.2021 - 10:09 | Son Güncelleme:

Karakter İsimleri Ve Anlamları - Oyunlarda Kullanabileceğiniz Türkçe Ve Yabancı Char İsimleri

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Karakter İsimleri Ve Anlamları - Oyunlarda Kullanabileceğiniz Türkçe Ve Yabancı Char İsimleri

Bilgisayar ve mobil oyunlar, gençlerin ve çocukların ilgisini büyük ölçüde çeken uygulamalardır. Bu uygulamalarda çoğu zaman oyuncu kendi adını değil kendine seçtiği ve kendini anlatan karakter isimler, charlar yani nickler kullanır. Eğer sizde yeni bir oyuna başlayacaksanız kendinize bir isim bulmalısınız. Karakter isimleri ve anlamları? Oyunlarda kullanabileceğiniz Türkçe ve yabancı char isimlerini sizler için derledik.

 Karakter isimleri, aynı zamanda oyuncunun kendini yansıtan bir göstergesidir. Bu yüzden anlamlı bir isim yani char seçmek gerekir. Günümüzde oldukça popüler olan bu tarz oyunlar için oyuncular farklı ve yaratıcı isim arayışına girmektedir. 

 Karakter İsimleri ve Anlamları 

 Her oyuncunun oyun içerisinde seçtiği isim aslında kendini yansıtır. Hem rakibe karşı çizilecek imaj için hem de eşli bir oyun ise oyun arkadaşına verilecek güven için doğru bir isim seçimi çok önemlidir. Bu yüzden isim seçerken yani oyuncu kendine bir karakter ismi ararken anlamları ile beraber araştırmalıdır. Sizler için popüler karakter isimlerini ve anlamlarını derledik;

 Agitatör- Karıştırıcı

 The Armor- Zırh

 Annihilatör- Yok edici

 Alien- Yabancı

 Albatross- Albatros

 Ampush- Pusu

 Trink- Ziynet

 Flagship Property- Amiral gemisi

 Critical Role- Kritik rol

 Digital- Dijital

 Strong Position- Güçlü konum

 New Cool- Yeni harika

 Window of Opportunity- Fırsat penceresi

 Courtesy Flush- Nezaket

 Aspect- Görünüş

 Atomic- Atomik

 Automatic- Otomatik

 Avenger- İntikamcı

 Axe- Balta

 Axe Man- Balta adam

 Bat- Yarasa

 Beguile- Eğlendirmek

 Bender- Bükücü

 Big Papa- Büyük baba

 Big Time- Büyük zaman

 Billy the Butcher- Kasap

 Azrael- Azrail, ölüm meleği

 Bane- Yıkım

 Barbarian- Barbar

 Black Beauty- Siyah güzellik

 Black Cat- Kara kedi

 Alone Angel- Yalnız melek

 Game King- Oyun kralı

 Fairy Tale- Peri masalı

 Legend Arrow- Efsane ok

 Golden Arrow- Altın ok

 Game Master- Oyun yöneticisi

 Last Romance- Son aşk

 Mortal Resisdance- Ölümül direniş

 Massive Stroke- Ağır Darbe

 Owner- Sahip

 Immortal- Ölümsüz

 Cool- Havalı

 Ruling- Egemen

 Destroyer- Yok edici

 Fearlass- Cesur

 Crazy- Çılgın

 Dark Day- Karanlık gün

 Magic- Sihir, Sihirbaz 

 Oyunlarda Kullanabileceğiniz Türkçe ve Yabancı Char İsimleri 

 Oyunlarda tercih edilen char isimleri Türkçe olabileceği gibi yabancı da olabilir. Bu tamamen kişinin tercihine kalmış olan bir durumdur. İlk olarak aşağıda oyunlarda kullanabileceğiniz Türkçe char isimlerini sıraladık;

 Gaddar Adam

 Müdavim

 Mülayim

 Bombacı

 Esrarengiz

 Atarlı Genç

 Derin Gece

 Sessiz Bekçi

 Asi Kurt

 Has Oyuncu

 Baba Kral

 Şahin

 Dengesiz

 Ruhsar

 Ölü Biri

 Çocuk Adam

 Kanatsız Melek

 Soğuk Kan

 İntikam

 Tarkan

 Yalnız Kurt

 Bozkurt

 Zula

 Aslan Kral

 Çukur

 Vurgun

 Gökkuşağı

 Vatan Aşığı

 Asker

 Kurşun Asker

 İnci

 Akrep

 Tilki

 Uykucu

 Uykusuz

 Demir Adam

 Kertenkele

 Yalnız Adam

 Huzursuz

 İçinizden Biri

 Yorgun Savaşçı

 Yeraltı Kralı

 Başıboş

 Boynuzlu

 Dişlek

 Kuzeyin Oğlu

 Kuzey Yıldızı

 Cengaver

 At Hırsızı

 Yeni Çeri

 Padişah

 Sadrazam

 Deli Yürek

 Çılgın Türk

 Takım Yıldızı

 Ele Başı

 Lider Ruh

 Ölüm Meleği

 Prens

 Prenses

 Kraliçe

 Hükümdar

 Yüksek Topuk

 Sihirbaz

 Büyücü

 Fare

 Dede

 Girdap

 Kabus

 Şövalye 

 Oyunlarda kullanılan yabancı char isimleri ise aşağıdaki gibidir;

 Digger

 Game Mafia

 Massive Stroke

 Morbid Angel

 Death Warrior

 Dark Days

 Team Star

 Adrenalin

 Midnight War

 Angel of Death

 Alone Angel

 Beetle King

 Cool Whip

 Caluwen

 Anumir

 Amowyn

 Glorfilas

 Calylia

 Amaldur

 Fiorith

 Celilas

 Unar

 Smoothei

 Honesty

 Crash

 Dragon

 Princess

 Mellow

 Doc

 Dizzy

 Pug

 Brow

 Sailor

 Bro

 Magic

 Speed Mause

 Old Man

 Night Train

 Gas Man

 Strong Hold

 Freak

 Vortex

 Flint

 Voluntary

 Ice

 Turnip

 Necromancer

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