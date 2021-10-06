Kalamar nasıl temizlenir? Yerli kalamar nasıl yıkanır, nasıl saklanır?

Kalamarı temizlemek son derece zor bir iştir. Kalamar temizlenirken dışarı kısmında bulunan beyaz ince zar ayıklanması gerekir.

Kalamar Nasıl Temizlenir?

Kalamar temizlemeye başladığımız zaman ilk olarak, kanatlarından tutup çekmemiz gerekiyor. Kanat kısmı, gövde kısmıyla bağlantılı halde olmadığından dolayı çok çabuk şekilde kalamardan ayrılmış olur. Kalamarın zar kısmını temizledikten sonra başını da tutarak çekmeliyiz. İzleyeceğiniz bu yol sayesinde baş ile birlikte diğer iç organların dışarıya çıkmasını sağlıyoruz. Kafa kısmını çıkardığımız zaman atmıyoruz. Çünkü kalamarın hem bacak hem de kafa kısmı, en lezzetli yerleridir. Kalamarın kafasını aldıktan sonra ise gövde kısmına baskı yapıyoruz.

Gövdeye baskı yaptığımız zaman dışarıya bir kemiğin çıktığını görmüş olacağız. Bu kemik, kalamarın kıkırdak kemiği olurken kesinlikle yenilmez. Kalamarı temizlerken üzerinde ki tüm beyaz zarların temizlenmesi gerekir. Kalamarımız beyaz bir hal alana kadar temizlenmeye devam edilmelidir. Kalamarımız beyaz bir görünüme geldiği zaman ise artık yıkama aşamasına geçiş yapabiliriz.

Yerli Kalamar Nasıl Yıkanır?

Yerli kalamarın nasıl yıkanacak olduğu da mutlaka bilinmelidir. Yapmadan önce kalamar temizlemek zor bir işlem gibi görülüyor olsa da, yapmaya başladıkça işlemin kısa sürdüğünü görmüş olursunuz. Kalamarı bir süre soda içerisinde beklettikten sonra ise temiz bir su aracılığıyla yıkanması gerekir. Temiz su eşliğinde yıkadığımız yerli kalamarlar artık tüketmeye hazır hale gelmiş olur. Kızgın yağda hazırlamış olduğunuz kalamarı kızartarak afiyetle tüketebilirsiniz.

Kalamar Nasıl Saklanır?

Kalamarı saklamanız için başvuracağınız en ideal çözüm yollarından biri derin dondurucu olacaktır. Derin dondurucu içerisinde kalamarlarınızı güvenle saklama şansına sahip olursunuz. Kalamar dondurucu içerisinde saklanacağından dolayı ne kadar derece de olması gerektiğine dikkat edilmelidir. Kalamar dondurucu saklama derecesi -18 olması gerekir. Derin dondurucu içerisinde 3-6 aya kadar saklanabilir.