Kakule nedir? Kakulenin faydaları nelerdir?

Mide asidini düzenleyerek sindirimi kolaylaştırır. Özellikle bulantı ve mide ağrısı yaşayan kişilerde oldukça etkilidir.

Adet döneminde yaşanan spazm ve krampların geçmesinde etkilidir.

Kandaki yararlı hücreleri dengeleyerek yüksek tansiyon riskini azaltır.

Dişlerinizin çürümesini ve ağız kokusunu önler.

Kandaki şekeri dengeler.

Psikolojik durumlarla baş etmede yardımcı olur. Özellikle stres, panik atak, depresyon ve kaygı gibi rahatsızlıklar için gece uyumadan önce bir bardak kakule çayı içmenizde fayda var.

Boğaz iltihaplanmalarına karşı etkilidir.

Kakule bol miktarda A vitamini barındırır. Güçlü bir hafıza için kakule bitkisi tüketebilirsiniz.

Kakulenin idrar söktürücü özelliği çok yüksektir. Düzenli olarak kakule tüketimi böbrek, mesane ve idrar sorunları gibi rahatsızlıkları giderir.

Akciğer ve karaciğer sağlığı açısından oldukça faydalı bir bitkidir.

KAKULE ÇAYI NASIL YAPILIR?

Hazırlanması oldukça kolay olan kakule çayını daha lezzetli hale getirebilmek için kakuleyi diğer bitki çaylarıyla karıştırabilirsiniz.

Hazırlanışı:

1 tatlı kaşığı kakuleyi 1 bardak kaynamış suda 10 dakika demleyin.

Süzdükten sonra tatlandırmak için içerisine 1 çay kaşığı bal ilave edebilirsiniz.

KAKULE KAHVESİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

3 su bardağı su

5 adet kakule ya da 1 tatlı kaşığı kakule tozu

Hazırlanışı:

Türk kahvesi, su ve kakuleyi 5 dakika boyunca kaynatın.

Kaynadıktan sonra 15 dakika dinlenmeye bırakın.

Karışım dinlendikten sonra tekrardan ocağa alın ve kaynatın.

Kahveniz taşmaya yaklaştığında ocağın altını kapatarak servis edebilirsiniz.

İsteğe bağlı gül suyu kullanmak isterseniz kahvenizi ocaktan aldıktan sonra üzerine ekleyebilirsiniz.

Hazırlayan: Aslı Erdoğan