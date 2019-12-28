Kahve telvesini çöpe atmayın, böyle değerlendirin

BİTKİLERİNİZİN TOPRAĞINA EKLEYİN

Saksı ya da bahçenizde bitkileriniz varsa toprağını zenginleştirmek için kahve telvesini toprakla karıştırıp bitkiye ekstra vitamin-mineral sağlayabilirsiniz. Kahve çekirdeği magnezyum, potasyum yönünden zengindir ve toprağa karıştığında da bitkiyi beslemeye yardımcı olur.

BUZDOLABINDA KOKU ÖNLEYİCİ OLARAK KULLANIN

Kahve telvesini küçük bir kap içerisinde, buzdolabı rafına yerleştirip kötü kokuyu önlemek için kullanabilirsiniz. Ayrıca, eşit oranda karbonat ekleyerek de hazırladığınız kahve telvesi-karbonat karışımını buzdolabında koku önleyici olarak kullanabilirsiniz.

CİLDİNİZDE PEELİNG OLARAK KULLANIN

Hassas ve kuru ciltler için önerilmemekle birlikte cilt bakım rutininde peeling kullananlar, Türk kahvesi telvesini birkaç damla zeytinyağı ile karıştırıp yüzüne peeling olarak uygulayabilir. Filtre kahve telvesini de (daha büyük parçacıklı olduğu için) vücudunuzda peeling amacıyla yine az miktarda zeytinyağı ile karıştırıp ölü deriyi temizlemek için kullanabilirsiniz.

MUM YAPARKEN KULLANIN

Evde mum yapmayı seviyorsanız ya da kalan mumları eritip değerlendirmek istiyorsanız, hazırladığınız mum içerisine kahve telvesini karıştırıp, muma hoş bir kahve kokusu kazandırabilirsiniz.

TENCERELERDEKİ LEKELERİ ÇIKARMAK İÇİN KULLANIN

Kahve telvesini tencerelerde kalan lekeleri ovarak temizlemek için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bulaşık süngeri ve kahve telvesi tencerenizin pırıl pırıl olmasını sağlayacaktır. Ek olarak, kesme tahtasındaki lekeleri çıkartmak için de deneyebilirsiniz.

SELÜLİTİ GİDERMEK İÇİN KULLANIN

Kahve gibi kafeinli içecekleri çok sık tüketmek selülite yol açsa da, cilde dışarıdan masaj yolu ile kafein içeren ürünleri kullanmak selülitin giderilmesini sağlar. Bunun için de kahveden geriye kalan telveyi selülitli bölgelerde düzenli olarak masaj yaparak değerlendirebilirsiniz. Kahve telvesine zeytinyağı, hindistan cevizi yağı gibi sabit yağlar ekleyerek de masaj yaparken cildin nemlenmesini sağlayabilirsiniz.

Kahve telvesinin evinizde ve cilt bakımınızda yeniden kullanımını denediğinizde bir daha kahve telvesini çöpe atmayacaksınız.