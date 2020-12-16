İyi bir uykunun sırrı yastıklar nasıl temizlenir?
Yataklarda, koltuklarda evin hemen her yerinde en çok kullandığımız eşyalardan biridir yastık. İyi bir uyku çekmek için ise yastığın size göre seçilmiş olması çok önemlidir. Bazıları sert yastıkta yatmayı severken bazıları çok yumuşak yastıklarda yatar. Peki herkes için bu denli önemli olan yastıklar nasıl yıkanır? İşte yastık temizliğiyle ilgili bilinmesi gerekenler…
Pamuk, elyaf, kaz tüyü, visco gibi pek çok türü bulunan yastıklarının her birinin de farklı yıkanma koşulları vardır. Bu sebeple yıkamadan önce bilinmesi gereken en önemli şey yastığın çeşididir.
Kaz tüyü yastık
Kaz tüyü yastık tüm yastık çeşitleri arasından en konforlu olanıdır. Genellikle doğal içeriği sebebiyle tercih edilen kaz tüyü yastıkları sık sık da yıkamalısınız. Bakımı doğru şekilde yapılırsa uzun süre kullanılabilecek kaz tüyü yastıkları makinede hassas programda ve 30 derecede yıkamalısınız.
Pamuk yastık
Çok sık tercih edilen yastık çeşitlerinden biri olan pamuk yastık da yumuşak olduğundan çok seviliyor. Yine kuş tüyü gibi pamuk yastıkları da hassas programda yıkamalısınız. Dilerseniz kuru temizleme de kullanabilirsiniz.
Yün yastık
Diğer yastıklara göre biraz daha zahmetli olan yün yastık temizliğini çamaşır makinesinde yapabilirsiniz. Ancak makineyi mutlaka yün yıkama ayarına getirmelisiniz. Yine yünlüler için üretilen deterjan kullanarak yıkayabilirsiniz.
Elyaf yastık
Yıkaması gayet kolay olan elyaf yastıklar normal yıkama ayarında temizlenebilir. Yastığın üzerindeki yıkama talimatlarını da dikkate alarak 40 derecede yıkayabilirsiniz.
Visco yastık
Makinede yıkaması pek önerilmeyen yastık türlerinden olan visco yastığı mutlaka elinizde yıkamalısınız. Doğal sabunlarla ovalayarak yıkayın. Kurutması da biraz uzun süreceğinden günlerde güneş alan bir yerde bırakın veya kurutma makinesine atın.
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