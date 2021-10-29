İngilizce Kedi İsimleri 2021 - Erkek Ve Dişi İçin En İyi Havalı, Sevimli Ve Komik İsimler İle Anlamları

Tüylü dostunuz, kendisi için en uygun ve en iyi ismi hak ediyor. İşte dünyanın dört bir yanından "kedi" isimlerinin bir listesi;

İngilizce Kedi İsimleri 2021

Kediniz ister beyaz, ister siyah, gri, turuncu ya da arada bir renk kürküne sahip olsun, küçük kürk yumağı tam olarak uyan bir ismi hak ediyor. Kediniz için mükemmel bir isim bulmak için beyin fırtınası yaparken eğlenmelisiniz. Erkek veya dişi kedinize, sevdiğiniz bir şeyin veya birinin adını vermeyi düşünebilirsiniz. İlham almak için en sevdiğiniz TV şovlarına ve filmlerine bakın. “Susam Sokağı” hayranı mısınız? Disney veya Pixar filmlerini seviyor musunuz? Disney'den ilham alan sevimli bir kedi ismi düşünebilirsiniz. Oyuncuların, müzisyenlerin ve spor yıldızlarının adları, lakapları yine sizin için bir ilham kaynağı olabilir. Kedinizi tanımalı ve onun sevimli görünüşünü, kişiliğini anlatan bir isim seçebilirsiniz.

Erkek ve Dişi İçin En İyi Kedi İsimler İle Anlamları

Dişi kediler için;

Gracie - Tanrı'nın lütfunu çağrıştıran, lütfun küçültülmüş bir çeşididir.

Lena - Magdala'nın kadını anlamına gelen İbranice ve İngilizce bir isimdir.

Abby - Babanın sevinci anlamına gelen İngilizce bir isimdir.

Lily – Zambak çiçeği anlamına gelen İngilizce bir isimdir.

Lulu – Kediniz bir savaşçıysa, Lulu uygun olacaktır. Ünlü savaşçı anlamına gelir.

Erkek kediler için;

Baines: Baines İngilizce bir isimdir ve ince veya küçük Örs anlamına gelir.

Newton: Bu sevimli isim New Town'dan geliyor ve İngilizce kökenlidir.

Spencer: Bu İngilizce isim, uşak veya kahya anlamına gelir ve başka bir varyasyon Spenser'dir. Popüler bir aktrisin Spencer Tracy'yi taşıdığı bilinmektedir.

Cosmo: Cosmo düzen anlamına gelir ve İngilizce kökenlidir.

Gus: Kedinizin etrafında o muhteşem havayı taşıdığını düşünüyorsanız, o zaman Gus onun için mükemmel bir kedidir. Gus ismi İngilizce kökenlidir ve Angus, Agustus veya August kelimelerinin kısaltılmış halidir.

Erkek ve Dişi İçin En Havalı Kedi İsimler İle Anlamları

Dişi kediler için;

Adelaide – Soylu bir soydan gelen anlamındadır.

Bonnie – Dişi kediniz için ne şirin bir isim, güzel kız anlamına gelir.

Sassy - Sassy, cesur ve ruhlu anlamına gelir.

Regina - Kraliçe demektir.

Tiffany - Tanrı'nın görünüşü anlamına gelen İngilizce bir isimdir.

Erkek kediler için;

Ajax: Toprak anlamına gelir.

Baxter: Bu, fırıncılar için İngilizce bir meslek soyadıdır ve başka bir varyasyon Bexley'dir.

Felix: Mutlu ve müreffeh anlamına gelir.

Palmer: Palmer, kutsal toprak hacısını çağrıştıran İngilizce bir isimdir.

Sergio: Sergio İtalyan kökenlidir ve hizmetkar anlamına gelir. Ancak İngilizce olarak da kullanılır.

Erkek ve Dişi İçin En Sevimli Kedi İsimler İle Anlamları

Dişi kediler için;

Betsy - Elizabeth'in kısa bir varyasyonu ve bu, Tanrı'nın yeminim olduğu anlamına gelir.

Danica - Sabahyıldızı anlamına gelmektedir.

Eloise - Kay Thompson'ın kitabında bir başlık karakteridir. Ünlü bir savaşçıyı çağrıştırır.

Enid – Ruhu çağrıştıran ve güzel ruha sahip olan anlamına gelir.

Izzy – Bu isim sürprizlerle dolu bir kediye verilebilir.

Erkek kediler için;

Alden: İngilizce Haldane soyadından oluşur ve Yarı Danimarkalı anlamına gelir.

Delbert: Bu harika isim asil ve parlak anlamına geliyor. İngilizce kökenlidir.

Jenner: Bu İngilizce isim, Jens/John ailesini ifade eder. Ünlü bir atlet Bruce Jenner'ı taşıyor.

Teddy: Theodore veya Edward adının kısaltılmış halidir. İlahi hediye anlamına gelir.

Wycliff: Aslen bir İngiliz soyadıdır ve virajın yanındaki uçurumdan çağrıştırır.

Erkek ve Dişi İçin En Komik Kedi İsimler İle Anlamları

Dişi kediler için;

Bunny - Bu, küçük kedinize iyi gider. Küçük tavşanı ifade eder.

Ivy - Çizgi roman karakteri Poison Ivy'ye benzeyen bir kedi için idealdir.

Tess – Bu, biçerdöver anlamına gelen başka bir İngilizce isimdir.

Leia – Star Wars filminden esinlenerek, kısır savaşçı kedinize “Leia” ismini verebilirsiniz.

Rebel - Asi kızınız için harika bir isim olabilir.

Erkek kediler için;

Coco - Amerika'da Coco, çikolata çekirdeği anlamına gelir.

Simba - Bu ismi Aslan Kral animasyonundan hatırlayabilirsiniz. İngilizce kökenli olmasa da beğenilen bir isimdir.

Gayne - Çılgın bir isin arıyorsanız, o halde çılgın anlamına gelen bu ismi tercih edebilirsiniz.

Juggler - Hoplayıp zıplayan bir kedinize hokkabaz anlamına gelen bu ismi verebilirsiniz.

Pumice - Sürekli tırnaklarını törpüleyen bir kediye "Ponza" anlamına gelen ismi verebilirsiniz.