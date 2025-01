İdrar yolu enfeksiyonu sandılar 4. evre bağırsak kanseri çıktı

Haberin Devamı

Birleşik Krallık Berkshire'da yaşayan Zoe Gardner-Lawson, geçtiğimiz ağustos ayında aniden belinde bir ağrı hissetti. Kendisini her zaman 'zinde ve sağlıklı' hisseden ve sağlığı konusunda nadiren endişelenen Zoe, bel ağrısı yaşamaya başladığında alarma geçtiğini ve aile hekiminden telefonla randevu aldığını söyledi.

Ancak 36 yaşındaki Zoe’ye a bir ay boyunca ağrıları daha da kötüleşmesine rağmen defalarca antibiyotik reçete edildi. Ama 3. doz antibiyotiği almasına rağmen hiçbir değişiklik yoktu, gerçekten kötüleşmeye başlamıştı. Kendini çok kötü hissediyordu ve sırt ağrısı karnına doğru yayılmıştı.

Eylül ayında, ağrılarından dolayı yatağa bağımlı hale gelmesinden gelince aile hekimi ona doğrudan acil servise gitmesini söyledi.





Haberin Devamı

BAĞIRSAĞINDA BEŞ CM TÜMÖR BULUNDU

Doktorlar, genç kadının karnında sıvı birikimi varmış gibi göründüğünü söyledi. Hastanede yapılan testler genç kadının böbrek taşı olabileceğini düşündürdü ancak tüm vücut CT taramasından sonra doktorlar bağırsağında 5 cm'lik bir tümör olduğunu doğruladı. Tümör, karaciğerine, karın içi zarına ve mide lenf düğümlerine yayılmıştı ve sonunda en ciddi tür olan dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu.

Şimdi beşinci kemoterapi seansına giren Zoe, bağırsak kanseri tarama yaşının 30’a düşürülmesi konusunda çağrıda bulunuyor.

Yaşadığı korkunç çileyi Daily Mail’e anlatan Zoe, “Doktorum Jamie Murphy, teşhisimden önce dört yıla kadar bu tümörle yaşayabileceğimi söyledi. Bunu duymak korkunç bir şeydi.” dedi.

Zoe, doktorların henüz ölümcül bir teşhis olarak görmedikleri kadar genç olduğunu, her şeyin önümüzdeki birkaç yıla bağlı olduğunu, plana göre altıncı kemoterapi turunu tamamladığında, hastalığa iyi yanıt vermiş olacağını umduğunu sözlerine ekledi.

Londra'nın merkezindeki Cleveland Kliniğine nakledildikten sonra, Ekim ayında tümörün mümkün olduğunca büyük bir kısmını çıkarmak için dört saatlik bir ameliyat geçirdi ve kemoterapiye ihtiyacı olacağı söylendi.

Haberin Devamı

Her şey yolunda giderse, kalan mide lenf düğümlerini ve karaciğerindeki iki tümörü aldırmak için ikinci bir ameliyat olması gerekecek.

Birleşik Krallık'ta her yıl yaklaşık 44.000, ABD'de ise 142.000 bağırsak kanseri vakası görülüyor. Her iki ülkede de en sık görülen dördüncü kanser türü bağırsak kanseridir.

Uzmanlar, gençlerde vakaların bu kadar artmasını modern diyetler, kimyasallara maruz kalma ve yaşam tarzlarıyla ilişkilendiriyor ve endişe verici buluyor.





BAĞIRSAK KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bağırsak kanseri belirtileri arasında sürekli ve yeni ishal veya kabızlık gibi bağırsak hareketlerinde değişiklikler, daha sık veya daha az dışkılama ihtiyacı veya hissi ve dışkıda kan bulunur. Mide ağrısı, midede bir yumru, şişkinlik, beklenmedik kilo kaybı ve yorgunluk diğer yaygın belirtiler arasındadır. Bazı insanlar bu semptomların bir sonucu olarak kilo kaybından da şikayetçi oluyor. Bu belirtileri yaşayan herkes tavsiye için aile hekimine başvurmalıdır.

Haberin Devamı

Zoe, kendisine daha önce dışkı testi önerilmiş olsaydı, doktorların kanserini yıllar önce yakalayabileceğine inanıyor. “Hastalığım daha erken teşhis edilseydi, tedavisi daha kolay olurdu.” dedi.

Bağırsak kanser teşhislerin büyük çoğunluğu 50 yaşın üzerindekileri etkilese de, daha genç yetişkinlerdeki teşhisler son 30 yılda yüzde 50 artarken, daha yaşlı yaş gruplarındaki oranlar ya azalmış ya da sabit kalmıştır. Cancer Research UK, Birleşik Krallık'taki bağırsak kanseri vakalarının yarısından fazlasının (yüzde 54) önlenebilir olduğunu tahmin ediyor. Doktorlar obezite, aşırı antibiyotik kullanımı, aşırı işlenmiş gıdalar, cep telefonu radyasyonu ve hatta içme suyundaki görünmez plastik parçacıklarının potansiyel tetikleyiciler olduğunu öne sürüyor.





ADETA BİR SALGIN GİBİ GENÇLERDE GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, bağırsak kanseri vakalarının son yıllarda genç popülasyonda ne bu kadar artığı konusun da şunları söyledi.

“Hastalık birkaç yıl öncesine kadar 50 yaşından sonra gözlense de son zamanlarda adeta ‘bir salgın gibi’ daha genç insanlarda ortaya çıkmaya başladı. Amerikan Kanser Derneği'nin (ACS) geçtiğimiz Mart ayında yayınladığı rapora göre, her beş yeni bağırsak kanseri vakasından birinin (hem kolon hem de rektum kanseri) 40’lı yaşların başında ya da daha genç kişilerde teşhis edildiğini açıkladı.”

Haberin Devamı

Kalın bağırsak kanserinin daha erken yaşlarda ve gençlerde görülmeye başladığını ancak sebebin tam olarak belli olmadığını söyleyen Göral, genetik sebeplerin mutlaka sorumlu olduğunu ancak, asitli, şekerli, kalorisi yüksek içecekler, yağlı ve kalorisi yüksek gıdalar, hareketsizlik, sebze ve meyveyi az tüketmek, lifli gıdaları az tüketmek, sigara kullanımı, mikrobiyatanın bozulması gibi etkenlerin de buna neden olabileceğini ifade etti.

İngiltere, ABD, Fransa, Avustralya, Kanada, Norveç ve Arjantin dahil 24 ülkede, 25-49 yaş aralığındaki kolon kanseri hastalarının oranında son on yılda önemli bir artış oldu. Kaynak: BBC

Özellikle işlenmiş et ve yağ açısından zengin, meyve ve sebzelerin düşük olduğu bir sağlıksız diyetin, erken başlangıçlı kalın bağırsak kanseri ile bağlantılı olduğuna dair artan kanıtların olduğuna dikkat çeken Göral sözlerine şöyle devam etti:

Haberin Devamı

“Ayrıca, hazır gıdalar, işlenmiş et ve et ürünleri, aşırı kırmız et de risk oluşturabilmektedir. Bağırsaktaki bazı bakteri türleri, kolon kanserinin büyümesinde ve yayılmasında suç ortağı olarak görülüyor. Laboratuvar çalışmalarında, normalde insan bağırsağında bulunan çeşitli bakteri türlerinden salgılanan toksinlerin, farelerin bağırsaklarında kansere neden olduğu açıklandı. Fareler üzerinde yapılan bir başka çalışmada, yüksek yağlı bir diyet uygulandığında, bağırsak iltihabını tetiklediği ve bağırsaklardaki tümörlerin büyümesini hızlandırdığı gösterildi.”

Bilim insanları ayrıca erken başlangıçlı kolon kanserinin potansiyel nedenleri olarak; çevredeki faktörleri de incelediler. Bu tür faktörler; hava ile su kirliliği, gıdadaki kimyasallar ve böcek ilacı kullanımı gibi şeyleri içeriyor. Bu etkenler deneniyle fare veya sıçanların bağırsaklarında, kansere neden olan 18 kimyasal tanımlandığı açıklandı. Bu kimyasallardan bazıları DNA'ya zarar verebilir ve potansiyel olarak kolon ve rektum hücrelerinde zararlı mutasyonlara yol açabilir. Ayrıca, gerek iş yerlerinde, evlerimizde ve çevremizde kullandığımız bazı eşyaların (TV, Cep tlf, fotokopi makinası gibi) yaydığı radyasyon da tetikleyici olabilir.

TÜM KALIN BAĞIRSAK KANSER VAKALARININ YAKLAŞIK %10’Ü 50 YAŞ ALTINDA

Kolon kanserinin ülkemizde, erkeklerde daha sık görüldüğünü, kadınlarda daha az olmasının, çevresel faktörlere daha az maruziyet ve hormonal faktörlere bağlı olabileceğini belirten Göral, tüm kalın bağırsak kanser vakalarının yaklaşık %10 kadarının 50 yaş altında geliştiğini belirtti.

Özellikle genç yaşlarda kalın bağırsağın makata yakın bölgesinde gelişen rektum kanseri vakalarındaki artış, kalın bağırsak kanserine oranla 2 kat daha yüksek oranda görülüyor.

Kolonoskopinin 45 yaş ve üzerindeki herkese, tarama amaçlı yapılması gerektiğini, Böylece, kansere neden olan polipler saptanarak alındığını ve kanserin oluşumunun önlenebileceğini söyleyen Göral, anne babada kanser öyküsü var ise 35 yaşında ya da daha erken yaşta da bakılmasında fayda olduğunu ifade etti ve ekledi.

“Tarama programından 10 yıl önce, kolonoskopi yapılmalıdır. Kolonoskopi imkânı olmayan yerlerde, sağlık ocaklarında, her yıl, yılda bir kez gaitada gizli kan (GGK) testi yapılmalıdır. GGK pozitif ise, mutlaka kolonoskopi yapılmalıdır. Bu basit test ile bile, erkenden ve rahatlıkla kalın barsak kanseri teşhisi konulabilir.”





HER YIL 20 BİN KİŞİ BAĞIRSAK KANSERİ TANISI ALIYOR

“Kural olarak, anal ve rektal kanamalarda ve devam eden ishallerde, mutlaka muayene yapılmalı ve mutlaka kolonoskopi yapılmalıdır.” Diyen Göral, anal kanama ile gelen hastaya mutlaka muayene ve kolonoskopi yapılması gerektiğini bu işlemi yapmadan, asla ilaç yazılmaması gerektiğini söyledi.

Bu şekilde kanaması olan hasta anında doktora gitmelidir. Başvuru ilk önce Gastroenteroloji hekimi olmalıdır.

Türkiye Birleşik Veri Tabanına göre, ülkemizde bu kanser türleri hem erkeklerde hem de kadınlarda 3. sırada yer almaktadır. Erkeklerde görülme sıklığı yüz binde 25,5 kadınlarda ise 15,0 dır. Bir yılda yaklaşık 20 bin kişi kalın bağırsak kanseri tanısı almaktadır Kalın bağırsak kanseri evreleri incelendiğinde vakaların %20,9’unun uzak evrede olduğu görülmektedir. Kaynak: Sağlık Bakanlığı

Prof. Dr. Vedat Göral, bağırsak kanserinden korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı:

- Kırmız eti azaltıp, bol sebze ve meyve, lifli gıdalar, balık tüketilmelidir.

- Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler ve ağrı kesiciler, bağırsak mikrobiyatasını olumsuz etkiliyerek, ileriki yıllarda kalın barsak kanserine kadar giden süreçlere neden olabilir. Bu çok önemli bir konudur. Gerekmedikçe, örneğin hafif soğuk algınlığı ve gripte, antibiyotik kullanmayalım.

- Sigara, alkol mutlaka kesilmeli, stresten uzak durulmalıdır.

- Düzenli olarak her gün yürüyüş yapmak, kalın bağırsak kanserini %8-9 azaltır.

- Haftada 3 kere düzenli olarak bulgur pilavı yemek, kolon kanser riskini % 8-10 azaltmaktadır.

- Kalın bağırsak kanserinin, diyabet (Şeker hastalığı) ile ilişkisi vardır. Şeker hastalığı tedavi edilmezse, kalın barsak, pankreas, mide ve karaciğer kanseri sıklığında artışa neden olmaktadır. Mutlaka, şeker hastalığına karşı önlem alınmalıdır.

- Aşırı kilolu veya obez olmak riski artırdığından, kilolu olunmamalı, normal kilo mutlaka korunmalıdır.

-Fiziksel olarak hareketli olmak ve düzenli spor yapmak gerekir.

-Fazla miktarda işlenmiş (sosis, salam ve benzeri) veya işlenmemiş kırmızı et (sığır, kuzu, karaciğer ve benzerleri) tüketiminde vazgeçilmelidir. Mutlaka belirli aralıklarla, kolonoskopi veya gaitada gizli kan testi taraması ile, kontroller yapılmalıdır.