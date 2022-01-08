Hamilelik hesaplaması nasıl yapılır? Ay ay hamilelik (gebelik) hesaplama bilgisi!

Kaç haftalık hamileyim sorusu, kaç aylık hamileyim sorusundan daha önemlidir. Çünkü hamileliğin her aşaması hafta hafta takip edilmektedir. Yine de bazı anneler ay ay hamilelik hesaplaması daha kolay olacağından bu yöntemi kullanmayı tercih ederler. Peki hamilelik nasıl hesaplanır? İşte hamilelik hesalama bilgileri...

Hamilelik (gebelik) nasıl hesaplanır?

Hamilelik hesaplama aracı önce ovulasyon tarihinizi buradan da hamileliğinizin diğer süreçlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini hesaplar. Tüm bu hesaplamalar yapılırken ülkemizdeki ortalamalar göz önünde bulundurulur.



Ay ay hamilelik hesaplama

4-5 haftayı doldurmuş gebelikler 1 aylık

8-9 haftayı doldurmuş gebelikler 2 aylık

12-13 haftayı doldurmuş gebelikler 3 aylık

17-18 haftayı doldurmuş gebelikler 4 aylık

21-22 haftayı doldurmuş gebelikler 5 aylık

25-26 haftayı doldurmuş gebelikler 6 aylık

30 haftayı doldurmuş gebelikler 7 aylık

34-35 haftayı doldurmuş gebelikler 8 aylık

38-39 haftayı doldurmuş gebelikler 9 aylık

40 haftalık gebelikler 9 ay 10 günlük süreyi doldurmuşlardır ve doğum ya gerçekleşmiş ya da her an gerçekleşebilir durumdadır.