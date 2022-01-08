Hamilelik hesaplaması nasıl yapılır? Ay ay hamilelik (gebelik) hesaplama bilgisi!
Anne adayları hamilelik sürecinde gebelik hesaplama için çeşitli yöntemlere başvururlar. Her kadının belirli yumurtlama dönemi olduğu gibi hamilelik hesaplamada ilk ilişkiye girlen tarih önem taşır. Ayrıca hamilelik hesaplama için adet döngüsüne dikkat edilmesi gerekir. Adet başlangıcı kaç aylık hamile olunduğunu açıklığa kavuşturan tek etmendir. Peki hamilelik (gebelik) nasıl hesaplanır? İşte, ay ay hamilelik hesaplama yöntemleri...
Kaç haftalık hamileyim sorusu, kaç aylık hamileyim sorusundan daha önemlidir. Çünkü hamileliğin her aşaması hafta hafta takip edilmektedir. Yine de bazı anneler ay ay hamilelik hesaplaması daha kolay olacağından bu yöntemi kullanmayı tercih ederler. Peki hamilelik nasıl hesaplanır? İşte hamilelik hesalama bilgileri...
Hamilelik (gebelik) nasıl hesaplanır?
Hamilelik hesaplama aracı önce ovulasyon tarihinizi buradan da hamileliğinizin diğer süreçlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini hesaplar. Tüm bu hesaplamalar yapılırken ülkemizdeki ortalamalar göz önünde bulundurulur.
Ay ay hamilelik hesaplama
4-5 haftayı doldurmuş gebelikler 1 aylık
8-9 haftayı doldurmuş gebelikler 2 aylık
12-13 haftayı doldurmuş gebelikler 3 aylık
17-18 haftayı doldurmuş gebelikler 4 aylık
21-22 haftayı doldurmuş gebelikler 5 aylık
25-26 haftayı doldurmuş gebelikler 6 aylık
30 haftayı doldurmuş gebelikler 7 aylık
34-35 haftayı doldurmuş gebelikler 8 aylık
38-39 haftayı doldurmuş gebelikler 9 aylık
40 haftalık gebelikler 9 ay 10 günlük süreyi doldurmuşlardır ve doğum ya gerçekleşmiş ya da her an gerçekleşebilir durumdadır.