Hamile olduğunu sanıyordu, 4. evre kanser olduğunu öğrendi ve 11 hafta sonra yaşamını yitirdi

Kuzey Lanarkshire'daki Holytown'da yaşayan 33 yaşındaki Fiona Gallacher, iki ay boyunca şiddetli karın ağrısı, şişkinlik ve kusma sorunu yaşadı. Ocak ayında hamilelik testinin negatif çıkmasının ardından doktora gitti.

Günler sonra yapılan test sonuçları, mukus salgılayan bezlerin agresif bir kanseri olan dördüncü aşama adenokarsinom olduğunu gösterdi. Ocak ayında teşhis konduğunda doktorlar ona altı ay ile bir yıl arasında yaşama süresi vermişti ancak sadece 11 hafta sonra, 22 Mart'ta yaşamını yitirdi.

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Fiona'nın ailesi ve arkadaşları insanları endişe verici semptomları göz ardı etmemeleri, sağlık kontrollerini yaptırmaları konusunda uyarıyor.

Fiona’nın kız kardeşi Kellyann Daily Mail’a kardeşinin yaşadıkları ile ilgili şunları söyledi:

“Fiona şiddetli mide ağrıları yaşamaya başladı ama bunu sadece kendini iyi hissetmemesine bağladı. Midesi aniden şişti ve hiçbir şey şişkinliğini geçirmedi. Yaşadığı semptomlardan dolayı başlangıçta hamile olduğunu düşündü. Çünkü o kadar şişmişti ki sanki hamile gibi görünüyordu. Günler sonra bize onun kanser hastası olduğunu ve çok fazla zamanının kalmadığı söylendi. Bu hepimiz için büyük bir şoktu, gerçekmiş gibi gelmiyordu.”

Fiona’nın 15 yaşında Kevin Hastie, 7 yaşında Emmaleigh Goldie ve 3 yaşında Charlie-May Mcfarlane adında üç çocuğu var. Fiona’nın diğer kız kardeşi Sarahann, kardeşinin çocuklarının bakımı ile ilgilenmek için aile evine taşındı.

Fiona, cenaze gününde tüm çocukların son vedalarını yaptıktan sonra gidip eğlenceli bir şeyler yapmalarını vasiyet etmişti. Ailesi ve arkadaşları, Fiona'nın sağlığının aniden kötüleşmesi nedeniyle insanları düzenli sağlık kontrolleri yaptırmalarını ve yaşadıkları semptomları göz ardı etmemeleri, bunu son dakikaya bırakmamaları ve böyle bir durumda mümkün olan en kısa sürede doktora gidilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.





Adenokanser (Adenokarsinom) genellikle sadece başka bir nedenle yapılan testler veya tedaviler sırasında ortaya çıkabiliyor.

Avustralya Kanser Konseyi'ne göre, adenokanser tüm böbrek ve bağırsak kanserlerinin yaklaşık yüzde 90'ını, akciğer kanserlerinin yüzde 85'ini ve tüm rahim ağzı kanserlerinin dörtte birini oluşturuyor. Ayrıca meme, prostat ve mide kanserlerinin çoğundan da sorumludur.

Tümörün nerede olduğuna ve büyüklüğüne bağlı olarak tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, kemoterapi, radyasyon tedavisi ve immünoterapi uygulanabilir.

Kanser vücudun birçok bölgesinde ortaya çıkabildiği için bu hastalığın belirtilerinin sıralandığı tek bir listesi çünkü belirtiler etkilenen organa bağlı olarak değişir. Bazı hastalarda kanser iyice ilerleyinceye kadar herhangi bir belirti görülmeyebilir.





Adenokanser yani adenokarsinom denilen ifade aslında epitel hücre kökenine sahip olan kanserlerin bir grubunu ifade eder. Bu grup içerisinde meme, akciğer, yumurtalık, rahim, mide, pankreas ve kolon kanserleri gibi çeşitli kanser türleri bulunur. Bunların ağırlıklı olarak kanserleşmiş haline adenokarsinom diyoruz, adenokarsinom bir hücre şeklini ifade ediyor. Dr. Öğr. Üyesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Tunç Güler

Dr. Öğr. Üyesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Tunç Güler, yukarıda bahsi geçen vaka örneğinde hastanın daha önce herhangi bir hastalığa sahip olup olmadığı gibi detaylar belirtilmediği için hastanın hangi organ kanserine sahip olduğu açıkça ifade edilmediğini, bu durumda adı geçen kanser türlerinden herhangi birinin, ele alınan klinik duruma yol açmış olabileceğini söyledi ve ekledi:

“Literatür bilgisi olarak beklenen genel yaşam süresinden daha kısa bir sürede hastanın hayatını kaybetmiş olmasının sebebi farklı farklı birçok neden olabilir.”





Dr. Tunç Güler bu durumu bir örnekle açıkladı:

“Örneğin, pankreas kanseri gibi bazı karın içi kanser türlerinde, pıhtılaşma eğilimi artabilir. Bu durum, hastanın beklenmedik bir biçimde, akciğerlere büyük bir pıhtı atması sonucu beklenenden daha kısa bir sürede vefatına yol açabilir.”

Aynı şekilde, herhangi bir enfeksiyonun ortaya çıkması ve bunun sepsise dönüşmesi, ardından sepsise bağlı şok ile çoklu organ yetmezliği gelişmesinin de hastanın yaşamını yitirmesine neden olabileceğini ifade eden Güler, bu örneklerin kanser hastalarında karşılaşılabilecek ve beklenen yaşam süresini kısaltabilecek komplikasyonların yalnızca birkaçını temsil ettiğinin altını çizdi.