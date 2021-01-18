MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Hamilelik Haberleri Hamilelik Hazırlığı Haberleri Hamile olabileceğinize dair erken işaretler
GeriHamilelik Hazırlığı Hamile olabileceğinize dair erken işaretler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hamilelik Hazırlığı
Fotoğraf: Pixabay
Haber Giriş: 18.01.2021 - 11:07 | Son Güncelleme:

Hamile olabileceğinize dair erken işaretler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hamile olabileceğinize dair erken işaretler
Abone Olgoogle-news

Hamilelik belirtileri hemen herkeste farklılık gösterse de bazı şeyler neredeyse herkeste oluyor. Özellikle pandemi dönemi sebebiyle doktora gitme konusunda aceleci davranmak istemiyorsanız bu belirtiler de size yol gösterici olabilir. Bunların hepsini yaşamanız tabii ki gerekmiyor. Bazen birkaçı veya sadece bir tanesini yaşayabilirsiniz. İşte hamile olabileceğinize dair erken işaretler…

Hamilelik kadınlarda farklı duyguların açığa çıkmasına neden oluyor. Bazı belirtiler çok uçlarda yaşanırken bazı belirtiler de neredeyse hiç yaşanmıyor. Unutmamak gerekir ki her kadında bu belirtiler farklı olabilir. İşte size ipucu verecek bazı belirtiler…

Acıyan göğüsler

Göğüsleriniz hamile kaldıktan bir veya iki hafta sonra daha hassas olabilir. Hamileliğin ilk dönemlerinde üretilen östrojen ile göğüslerdeki bezler de büyümeye başlıyor. Bu da daha hassas ve ağrılı hissetmeye sebep oluyor.

Hamilelikte beslenme neden önemli
Hamilelikte beslenme neden önemli?

Kramplar ve sırt ağrısı

Kadınların çoğu hamile kaldıktan sonra kramplar yaşar. Bunun sebebi rahminizin önünüzdeki 9 ay için genişlemeye hazırlanmasından kaynaklı olabilir.

Yorgunluk

İlk birkaç hafta boyunca vücudunuz hamileliği desteklemek için çok fazla çalışıyor. Bu sebeple de yorgun olmanız çok normal.

Mide bulantısı

Neredeyse gebelerin çoğunda yaşanan mide bulantısı, hamileliğin en belirgin göstergelerinden biri. Özellikle de sabah bulantıları çok sık yaşanır.

Şişkinlik

Dar kot pantolonlarınızın fermuarı kapanmıyor mu? Hızlanan progesteron seviyeleri sindirim sisteminizi yavaşlatır ve karnınızı normalden daha şişkin hissetmenize neden olabilir.

Prenses doğumla ağrısız doğum mümkün
'Prenses doğum'la ağrısız doğum mümkün

Sık idrara çıkma

Tuvalet molalarında artış bazen erken başlar. Şişen rahim sadece mesanenize baskı yapmakla kalmaz, aynı zamanda böbreklere ekstra kan akışı da daha fazla idrar üretmelerine neden olur.

Baş ağrısı

Hamilelikle birlikte artan kan hacmi sık, ancak hafif gerilimli baş ağrılarını tetikleyebilir. Bu baş ağrıları, yeterince sıvı almamanızdan da kaynaklı olabilir. Bu sebeple sıvı tüketimine dikkat etmelisiniz.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle