Hamile olabileceğinize dair erken işaretler

Hamilelik kadınlarda farklı duyguların açığa çıkmasına neden oluyor. Bazı belirtiler çok uçlarda yaşanırken bazı belirtiler de neredeyse hiç yaşanmıyor. Unutmamak gerekir ki her kadında bu belirtiler farklı olabilir. İşte size ipucu verecek bazı belirtiler…

Acıyan göğüsler

Göğüsleriniz hamile kaldıktan bir veya iki hafta sonra daha hassas olabilir. Hamileliğin ilk dönemlerinde üretilen östrojen ile göğüslerdeki bezler de büyümeye başlıyor. Bu da daha hassas ve ağrılı hissetmeye sebep oluyor.

Kramplar ve sırt ağrısı

Kadınların çoğu hamile kaldıktan sonra kramplar yaşar. Bunun sebebi rahminizin önünüzdeki 9 ay için genişlemeye hazırlanmasından kaynaklı olabilir.

Yorgunluk

İlk birkaç hafta boyunca vücudunuz hamileliği desteklemek için çok fazla çalışıyor. Bu sebeple de yorgun olmanız çok normal.

Mide bulantısı

Neredeyse gebelerin çoğunda yaşanan mide bulantısı, hamileliğin en belirgin göstergelerinden biri. Özellikle de sabah bulantıları çok sık yaşanır.

Şişkinlik

Dar kot pantolonlarınızın fermuarı kapanmıyor mu? Hızlanan progesteron seviyeleri sindirim sisteminizi yavaşlatır ve karnınızı normalden daha şişkin hissetmenize neden olabilir.

Sık idrara çıkma

Tuvalet molalarında artış bazen erken başlar. Şişen rahim sadece mesanenize baskı yapmakla kalmaz, aynı zamanda böbreklere ekstra kan akışı da daha fazla idrar üretmelerine neden olur.

Baş ağrısı

Hamilelikle birlikte artan kan hacmi sık, ancak hafif gerilimli baş ağrılarını tetikleyebilir. Bu baş ağrıları, yeterince sıvı almamanızdan da kaynaklı olabilir. Bu sebeple sıvı tüketimine dikkat etmelisiniz.