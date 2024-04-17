Güzel olacağım derken felç geçirmeyin! Sahte botoks hayatı tehdit ediyor... Nelere dikkat edilmeli? 'Yoğun bakıma kaldırılan bile var'

Botoks, dünyada en sık uygulanan estetik uygulamalardan biri… İşlemin kolay, sonuçlarının ise etkili oluşu ilgiyi gün geçtikçe artırıyor. Pek çok uzman botoksun doğru ellerde uygulandığı zaman çok güvenli ve gerçek bir anti-aging (yaşlanma karşıtı) olduğunu söylüyor.

Fakat son zamanlarda hem ülkemizde hem de dünyada sahte botoks şikayetleri artıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD’de açıklanan verilere göre Illinois, Colorado, Kentucky, Washington ve Tennessee dahil olmak üzere ülkenin birçok eyaletinde insanların sahte botoks enjeksiyonları sonrasında hastalandıkları bildirildi.



Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), gelen şikayetler üzerine başlattığı bir çalışmada, “Çok kapsamlı bir soruşturmayı koordine ediyoruz” açıklamasında bulundu. CDC, bu ciddi durumu ele almak için Tennessee ve Illinois eyaletlerinin sağlık departmanlarıyla iş birliği içinde çalışıldığını belirtti.



‘TÜRKİYE’DE DE 3 BİN 481 KUTU SAHTE BOTOKS ELE GEÇİRİLDİ’

Ülkemizde de son yıllarda sahte botoks şikayetleri artmaya başladı. Geçen yıl İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda piyasa değeri 6 milyon lira olan 3 bin 481 kutu sahte botoks ve dolgu ilaçları ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin bazılarının soğuk zincirle son kullanıcıya ulaşması gerekirken, sağlıksız ortamlarda tutulduğu ifade edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘insan sağlığını tehlikeye düşürmek’ ve ‘kaçakçılık’ suçlarından adli işlem başlatıldı.







'ÜLKEMİZDE SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI ÜÇ MARKA BULUNUYOR'

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğum Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği üyesi Estetik Plastik Cerrah Op. Dr. Ebru Şen, “Gerçek ürünlerde de sahtede de ‘botulinim’ toksin denilen bir madde mevcut. Bu ürünler üretilirken öyle detaylı işlemlerden geçer ki standardizasyon çok önemlidir. Her şişede bulunması gereken ünite miktarı eşit olmalı ve toksinin tipi de çok önemlidir” dedi.

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı onaylı üç markanın olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Şen, “Bunlar; Allergan, Disport ve Nabota... Bu üç ürün de tüm üretim basamaklarını bakanlığa kanıtlayarak yıllar içinde ruhsat alıp ülkemize giriş yaptı. Denetimler öyle sıkı ki örneğin, bir yıl öncesine kadar bu ürünlerden birini taklit eden ürünün sahteliği anlaşılana kadar orijinal olanların kullanımı iki hafta kadar durdurulmuştu. Firma tüm hekimlere bilgilendirme geçti. Sahte olanlarda ne yazık ki böyle bir denetim ve homojenizasyon yok” dedi.

New York City’te özel bir klinikte görevli olan dermatolog Doç. Dr. Elizabeth Hale de New York Post’a yaptığı açıklamada “Botulinum toksini enjeksiyonlarının bu kadar popüler olmasının bir nedeni var. Çünkü kurul onaylı bir dermatolog veya plastik cerrahın elinde uygulandığında tekrarlanabilir sonuçlar veren, genellikle çok güvenli ve etkili bir tedavidir. Tedavilerin pahalı olabileceğini kabul ediyorum ama sertifikalı bir profesyonele gitmiyorsanız kendi sağlığınıza zarar veriyorsunuz” ifadelerini kullandı.

BOTOKSUN SAHTE OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Tüm markalarda barkod sisteminin bulunduğunu söyleyen Op. Dr. Ebru Şen, “ÜTS (ürün takip sistemi) denilen bir sistemle ürünü satın alan doktora kodlar işlenir. Botoks bir ilaçtır ve nasıl ki antibiyotiği reçetesiz alamıyorsak, kendi ruhsatlı kliniği olmayan, adına fatura kesilemeyecek kişilere de bu ürünler satılamaz. O nedenle doktor olmayan insanların orijinal ilacı temini yasal yollarla mümkün değil” dedi.







Op. Dr. Şen, şu önemli bilgilerin altını çizdi:

-- Ayrıca firmalar da doktorun alıp bir başkasına vermesini engellemek için herkesin potansiyelini takip edip ona göre sayıda ürün satıyor. Siz isteseniz de kapasiteniz yıllık 1000 kutuysa 2000 kutu alamıyorsunuz. Burada en tehlikeli olan grup ise sosyal medya üzerinden ellerinde orijinal ürün olduğunu iddia eden yeri yurdu belli olmayan sözde medikal firmalar… Uzmanlar asla güvenilir ecza depoları dışında ürünleri almamalı.

-- Botoks yaptırmak isteyenler de kliniği olan, gerçek ve güvenilir doktorları tercih etmeli. En önemlisi de barkod okumayla ilgili uygulamaları indirip ürünün ÜTS kaydı sorgulanabilir. Bu sayede ürünün orijinal ya da sahte olduğu net bir şekilde anlaşılır.



‘SAHTE BOTOKS; KALP RİTİM BOZUKLUKLARI, NÖROLOJİK NÖBETLER, YÜZ FELCİ VE NEFES ALMADA ZORLANMAYA NEDEN OLUYOR’

Sahte botoksun en başta alerjik reaksiyonlara neden olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Ebru Şen, “Bunlar şişlik, kaşıntı, sersemlik hali hatta anafilaktik şok (kişinin bağışıklık sisteminin alerjen maddeye aşırı şiddetli bir şekilde tepki göstermesi) gibi ölümcül ciddi reaksiyonlar” ifadelerini kullandı.

Sahte ürünlerde dozlamanın net yapılamamasının çok tehlikeli sonuçlar doğurduğunu da söyleyen Op. Dr. Şen “Örneğin içeriğinde aşırı yüzsek doz bulunan bir flakon uygulandıysa; çift görme, göz kapağı düşüklüğü, göz kuruluğu, kalp ritim bozuklukları, nörolojik nöbetler, yüz felci, nefes almada zorlanma, öksürük ve yutkunma güçlüğü yaşanabilir” dedi.





Op. Dr. Ebru Şen



‘GEÇEN YIL AŞIRI DOZ NEDENİYLE YOĞUN BAKIMA KALDIRILAN VATANDAŞLAR OLDU’

“Ayrıca geçen yıl aşırı doz sebebiyle yoğun bakıma kaldırılan vatandaşlarımız da oldu” diyen Op. Dr. Ebru Şen, “Çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu işlemleri güvenilir yerlerde yapmak çok önemli… Bir de bazı hastalığı olanlara botoks yapılmaz. Örneğin Myastenia gravis (vücuttaki bağışıklık sisteminin bozulmasına bağlı oluşan ve belirli kaslarda zayıflamaya yol açan bir hastalık), Multiple Skleroz (MS hasatlığı) ve tiroid hastalıkları gibi...” ifadelerini kullandı.



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