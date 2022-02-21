Günlük sakızı nedir, ne işe yarar ve faydaları nelerdir? Günlük sakızı yetişkinlerde ve bebeklerde nasıl kullanılır

Günlük sakızı Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetişen bir bitki türü olmaktadır. Günlük ağacı adı verilen bir ağaçtan elde edilen günlük sakızının sağlığa olan faydaları oldukça fazla olmaktadır.

Günlük Sakızı Nedir, Ne İşe Yarar ve Faydaları Nelerdir?

Bir çam ağacı türü olan günlük ağacından elde edilen salgıya günlük sakızı adı verilmektedir. Bu sakızın çiğneyen herkese şifa dağıttığı belirtilmektedir. Günlük sakızı öksürük başta olmak üzere mide yaraları, balgam söktürücü, kuvvet verici ve antiseptik olarak kullanılmaktadır. Bu sakızın enfeksiyon hastalıklarının tedavi edilmesinde kullanıldığı ifade edilmektedir. Ayrıca günlük sakızı yaralara sürülerek kısa zamanda iyi olmalarını sağlamaktadır.

Bu sakızın doğada yer alan en şifalı bitkilerinden biri olduğu belirtilmektedir. Astım hastalığı, romatizma hastalıkları, bazı iltihaplı hastalıklar, bağırsak hastalıkları, bazı kanser hastalıkları ve nörolojik hastalıklara iyi geldiği ve bu hastalıkların tedavi edilmesine yardımcı olduğu ifade edilmektedir. Günlük sakızının bu hastalıklardan başka ishal, kolit, ülser, adet düzensizliği, karaciğer hastalıkları, sistrit, akciğer hastalıkları, tümör, yara iyileştirme, kan sulandırma, kalp hastalıkları, tansiyon dengelemede, ses kısıklığında ve ruhsal hastalıkların tedavi edilmesinde kullanıldığı görülmektedir.

Günlük ağacından elde edilen günlük yağının da balgam söktürücü, nefes darlığına iyi gelen ve rahat nefes alıp vermeyi sağlayan özellikleri bulunmaktadır. Günlük sakızı mantar ve uyuz gibi hastalıklara yakı olarak kullanıldığında da faydalı olmaktadır. Yapılan çalışmalara göre günlük sakızı ve kara üzüm beraber yendiği zaman hafızayı güçlendirdiği söylenmektedir.

Günlük sakızı altını ıslatma hastalığı olan kişilerde de fayda sağlamaktadır. Bu sakız altını ıslatan kişilere yatmadan önce bir miktar su ile yutturulduğu taktirde faydalı olmaktadır. Günlük ağacından elde edilen günlük yağıda egzama, mantar, çeşitli yaralar ve kesiklere iyi gelmektedir. Bu yağında tıpkı günlük sakızında olduğu gibi romatizma ağrılarına faydası bulunmaktadır. Ayrıca ağrı kesici özelliğe sahip olma ve cilt bakımında da kullanılma gibi durumları söz konusu olmaktadır.

Günlük Sakızı Yetişkinlerde ve Bebeklerde Nasıl Kullanılır?

Günlük sakızı faydalarının fazla olması sebebiyle bebeklerde de kullanılmaktadır. Özellikle ateş düşürücü özelliği nedeniyle kullanımı tercih edilen günlük sakızının bebeklerde daha başka durumlar içinde kullanıldığı belirtilmektedir. Mikrop öldürücü özelliğinin olması ve enfeksiyon hastalıklarına da iyi geldiği için bebeklerde de kullanılmaktadır. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre bu sakızın sakinleştirici özelliği olduğu belirtilmektedir.

Gaz sancısı olan bebeklerde de kullanılan günlük sakızının kabızlığı ortadan kaldırmada ve idrar söktürücü olmada etkisi olmaktadır. Günlük sakızı zihin gelişimine de katkı sağladığı için her evde bulunması gereken bir bitki olmaktadır. Bu sakızın bebeklerde kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken birtakım durumlar olmaktadır. Yetişkinlerin çiğneyerek ya da yutarak tükettikleri bu sakız bebeklerde toz haline getirilerek kullanılması gerekmektedir. Toz haline getirilen günlük sakızının aynı zamanda yağının da kullanılmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Günlük sakızı kaynatılarak bebeğin vücuduna sürüldüğü taktirde sakinleştirici ve rahatlatan bir etki gösterdiği ifade edilmektedir. Bu nedenle özellikle kolik bebekler için günlük sakızının kullanılmasında herhangi bir sakınca olmamaktadır.