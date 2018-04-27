Günlük ev temizliği nasıl yapılır?
Hijyen ve sağlık açısından yaşam alanlarında düzenli olarak temizlik yapılması önemlidir. Belli dönemlerde geniş çapta yapılacak ev temizliğinin yanında günlük olarak yapılacak toz alma ve süpürme gibi işlemler sürekli olarak sağlıklı bir ortamda yaşanmasını sağlar. Temizlik esnasında belli bir plan çerçevesinde hareket ederek düzen oluşturmak ise temizliğin daha kolay olması yanında daha etkili olması bakımdan da faydalıdır.
Rutin olarak yapılacak günlük ev temizliğine başlamadan önce dağınıklıkları toplamak, iş esnasında herhangi bir engelle karşılaşarak yavaşlamasına etken olacak aksiliklerin engellenmesi açısından yapılacak ilk işlemdir.
YATAK ODASI:
Her sabah yatak odasını havalandırdıktan sonra buruşmuş çarşafları ve yastık kılıflarını düzelterek yatakları toplamak odadaki dağınıklığını gidermek adına yapılacak ilk işlemdir. Eğer odada kıyafet ya da takı gibi dağınıklıklar söz konusu ise toplamak ve odayı düzenlemek günlük temizlik açısından önemlidir.
MUTFAK:
Bir gün öncesinden kalan kirli bulaşıklar söz konusu ise ilk iş olarak bu kirli bulaşıkları ortadan kaldırarak dağınıklığı gidermek gerekir. Ardından lavaboyu ve tezgahları ovmakla birlikte mutfakta yemek yapılacak ise bu duruma uygun ortamı önceden hazırlamak gün içerisinde kolaylık sağlayacaktır.
BANYO:
Tüm odalarda olduğu gibi banyoda da yapılacak ilk işlem dağınıklıkları gidermektir. Ardından günlük lavabo ve tuvalet temizliği yapılarak eğer değiştirilmesi gerekiyorsa havluların kontrolü yapılmalı ve kağıt havlu, tuvalet kağıdı gibi banyo için gerekli malzemelerin yeterliliği kontrol edilmelidir.
Salon:
Koltuk, yastık ve koltuk örtüleri gibi odanın günlük kullanılan malzemeleri düzeltildikten sonra akşamdan kalan herhangi bir dağınıklık söz konusu ise toplanmalıdır.
Günlük Ev Temizliğinde Püf Noktaları
- Günlük olarak yapılacak ev temizliğinde kullanılacak temizlik malzemelerinin kimyasal ürünlerden uzak doğal ürünler olması maddiyat yanında sağlık açısından da önemlidir. Bu açıdan kimyasallardan çok beyaz sirke, limon gibi malzemelerin kullanımına öncelik verilmelidir.
- Toz almadan önce zemini süpürmek halı üzerindeki tozların zemini tekrar kirletmesini önler. Ayrıca halı haricindeki zeminleri silerken tozların bir yerde yapışıp kalmaması adına da zeminleri silmeden önce süpürmek temizliği kolaylaştırır.
- Zeminlerin temizliğinde uygun materyallerin kullanımına dikkat edilmelidir. Ahşap ve parke zeminlere uygun temizleme malzemeleri ile hazırlanan su ile zeminler temizlendikten ve lekeler giderildikten sonra kısa bir süre iz bırakmaması için havalandırılması önemlidir.
- Odaların temizliğinde yapılacak en son işlem toz almadır. Genellikle nemli bir bez ya da tozu engelleyici spreyler yardımıyla başta ortamdaki eşyalar ile birlikte mobilyaların tozunu almak biriken tozlar yanında süpürgenin kaldırdığı tozların da temizlenmesine yardımcı olur.
- Yaşam alanlarının temizliğinden sonra banyo, tuvalet gibi ortamların temizliğinde de yapılacak ilk işlem zeminlerin elektrik süpürgesi ile süpürülmesidir. Gerekiyorsa ayna, lavabo ve muslukların temizlenmesi yanında duvar fayansları da silinmelidir.
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