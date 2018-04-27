Günlük ev temizliği nasıl yapılır?

Rutin olarak yapılacak günlük ev temizliğine başlamadan önce dağınıklıkları toplamak, iş esnasında herhangi bir engelle karşılaşarak yavaşlamasına etken olacak aksiliklerin engellenmesi açısından yapılacak ilk işlemdir.

YATAK ODASI:

Her sabah yatak odasını havalandırdıktan sonra buruşmuş çarşafları ve yastık kılıflarını düzelterek yatakları toplamak odadaki dağınıklığını gidermek adına yapılacak ilk işlemdir. Eğer odada kıyafet ya da takı gibi dağınıklıklar söz konusu ise toplamak ve odayı düzenlemek günlük temizlik açısından önemlidir.

MUTFAK:

Bir gün öncesinden kalan kirli bulaşıklar söz konusu ise ilk iş olarak bu kirli bulaşıkları ortadan kaldırarak dağınıklığı gidermek gerekir. Ardından lavaboyu ve tezgahları ovmakla birlikte mutfakta yemek yapılacak ise bu duruma uygun ortamı önceden hazırlamak gün içerisinde kolaylık sağlayacaktır.

BANYO:

Tüm odalarda olduğu gibi banyoda da yapılacak ilk işlem dağınıklıkları gidermektir. Ardından günlük lavabo ve tuvalet temizliği yapılarak eğer değiştirilmesi gerekiyorsa havluların kontrolü yapılmalı ve kağıt havlu, tuvalet kağıdı gibi banyo için gerekli malzemelerin yeterliliği kontrol edilmelidir.

Salon:

Koltuk, yastık ve koltuk örtüleri gibi odanın günlük kullanılan malzemeleri düzeltildikten sonra akşamdan kalan herhangi bir dağınıklık söz konusu ise toplanmalıdır.

Günlük Ev Temizliğinde Püf Noktaları