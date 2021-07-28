Güneş lekeleri neden olur, yüzdeki güneş lekeleri nasıl geçer? Geçmeyen güneş lekelerine doğal çözüm maske...

Güneş lekeleri ağırlıklı olarak esmer tenli insanlarda görülmektedir. Bu lekelerin oluşum bölgeleri ise; yanak, alın, dudak çevresi, çene, boyun ve kollardır. Güneş lekesinin oluşumunun altında farklı birçok neden yatmaktadır. Bu nedenlerden baskın olanlar ise genetik yatkınlık ve zararlı güneş ışınlarına maruz kalmaktır. Bu kapsamda güneş ışınları leke oluşturmakla kalmayıp, zaten var olan lekeleri de iyice karartmaktadır.

Güneş Lekeleri Neden Olur?

Güneş lekeleri, genellikle güneşten gelen zararlı ışınların tenin yapısına etki etmesi sonucunda ortaya çıkar. Güneşten gelen ultraviyole dediğimiz zararlı ışınlar deride renk pigmentlerinden sorumlu melonasit hücrelerinin artmasına sebep olur.

Bunun sonucunda ciltteki melanin seviyesi yükselir ve sonuç olarak tende lekeler oluşmaya başlar. Bu lekelerin yoğunluğu güneş etkisini yitirdikce kış aylarına doğru azalabilir. Ama ten güneşe maruz kalmaya devam ettikçe hem yeni lekeler oluşur hem de var olan lekeler koyulaşmaya devam eder.

Güneş lekelerinin oluşumunda ön plana çıkan bir diğer etmen de, genetik yatkınlıktır. Genetik yapılarından dolayı teni daha hassas ve lekelenmeye meyilli olan kişilerde güneş lekesi daha sık görülür. Bunun yanı sıra hormon seviyesini değiştiren durumlar ve yanlış kozmetik uygulamaları da cildin lekelenmeye meyilli hale gelmesine sebep olabilir.

Güneş Lekelerine Ne İyi Gelir?

Güneş lekelerinin geçirilmesi için uzman bir dermatologdan yardım alınabilmektedir. Bu kapsamda uzmanlar tarafından öncelikle leke üzerinde wood ışığı incelemesi yapılmaktadır. Bu inceleme neticesinde, lekenin derinin hangi tabakasında olduğu tespit edilmekte ve buna uygun olarak tedaviye başlanmaktadır. Dermatologlar tarafından uygulanan tedavilerden başlıcaları; kremler, kimyasal peeling ve kimyasal soyuculardır.

Ancak vakti olmayanlar ya da bunlarla uğraşmak istemeyenler için evde bu soruna çözüm olabilecek bazı uygulamalar yapmak da mümkündür. Güneş lekelerinin iyileştirilebilmesi için dikkat edilecek bazı noktalar aşağıda listelenmiştir.

- Güneşin dik açıyla geldiği saatlerde açık alanlarda bulunmamak,

- 2 ya da 3 saatte bir vücuda güneş kremi sürmek,

- Nemlendirici ile kuruyan cilt bölgelerini nemlendirmek,

- Güneşe çıkılan dönemlerde epilasyon benzeri işlemlerden uzak durmak.

Yüzdeki Güneş Lekeleri Nasıl Geçer?

Güneş, vücudun D vitamini kaynağı olsa da, uzun süreli etkileşimlerde oldukça problemli lekelere sebep olmaktadır. Özellikle yüz bölgesinde oluşan lekelenmeler hem görüntü bozuklukları yaratmakta hem de oldukça zor iyileşmektedir. Ancak düzenli bakım yapıldığı taktirde yüzdeki güneş lekelerinden kurtulmak mümkündür. Bu kapsamda; limon suyu, elma sirkesi, aloe vera, patates ve Hint yağı güneş lekelerinin giderilmesinde oldukça başarılı sayılmaktadır.

Limon Suyu

Sivilce izleri ve cilt bakımı için kullanılan limon, güneş lekelerinin giderilmesinde de oldukça iyi bir çözüm önerisidir. Buna göre, taze olarak sıkılan limonun doğrudan leke üzerine sürülmesi uygulama için yeterli olmaktadır. Limon suyu, ancak 2 ay gibi düzenli bir kullanım sonrasında etkisini göstermektedir. Bu tarif, güneş lekesi dışında kararmış cilt lekelerini açmak için de kullanılabilmektedir.

Elma Sirkesi

Elma sirkesi de içeriğinde asitler sayesinde cilt lekelerinin açılmasına destek vermektedir. Tıpkı limon suyunda olduğu gibi elma sirkesinde de sonuç alabilmek için uzun bir süre uygulama yapılması gerekmektedir. Elma sirkesinin yüze doğrudan sürülmesi ya da su ile bir miktar açılarak sürülmesi mümkündür. Kullanılan sirke organik olduğu taktirde daha hızlı çözüm alınabilmektedir.

Aloe Vera

Aloe vera, güneş kaynaklı oluşan cilt lekelerini giderme konusunda en başarılı performansı göstermektedir. Evde de yetişen bir bitki olan aloe vera yaprağı, ortadan kesildikten sonra bir jel vermektedir. Bu jelin güneş lekesine doğrudan uygulanması, problemi kısa bir sürede çözmektedir. Aloe vera yaprağına ulaşamayanlar, bu bitki içeriğindeki yağ ve kremlerden de destek alabilmektedir.

Patates

Patates, değişik cilt problemleri için kullanılan etkili bir çözüm yoludur. Güneş lekesi üzerinde kullanmak içinse bir dilim patates yeterli olmaktadır. Bu kapsamda kesilen patates dilimi, güneş lekesi üzerinde birkaç dakika gezdirilmelidir. Ardından leke üzerinde 15 dakika kadar bekletilmelidir. Cilt lekesi, patates ile yeterince bekledikten sonra da soğuk su ile iyice yıkanmalıdır.

Hint Yağı

Yanık lekeleri üzerindeki etkisini kanıtlamış olan Hint yağı, güneş lekelerinin giderilmesi için de kullanılan bir alternatiftir. Uzun yıllardır leke problemleri için önerilen bu yağ, küçük bir pamuğa sürülerek leke üzerinde gezdirilmektedir. Masaj yaparak güneş lekesine uygulanan Hint yağı, kısa bir süre içerisinde etkisini göstererek renk açmaya başlamaktadır.

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.