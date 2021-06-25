Güneş Yanığına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? İşte, Yüzdeki Güneş Yanıklarına Evde Doğal Çözüm

Cilt, vücudun çevrenin zararlı etkilerine doğrudan maruz kalan bölgesi. Cilt üzerinde çevre kaynaklı rahatsızlıkların başında da özellikle yaz aylarında yaşanan güneş yanıkları geliyor.

Güneş yanıklarına müdahalelerde öncelikle cildi nemlendirmek ve serinletmek gerekiyor. Soğuk su ile ıslatılmış temiz bir bezle, cildi nemlendirmek hem kaşıntı hem yanma hissini azaltır. Halk arasında, güneş yanığı sebebiyle oluşan yanma ve ağrı hissinin giderilmesi için yoğurt veya diş macunu sürmek halen devam eden yanlış uygulamalardır. Cildin hava almasının bu gibi ürünlerle engellenmesi, cildi daha fazla tahriş eder.

Güneş yanıklarına ne iyi gelir? Güneş yanıklarına evde doğal çözüm

Güneşe uzun süreli bir maruziyet söz konusuysa, yanığa kaşıntı ve acı eşlik eder. Bunu gidermek için antialerjik ilaçlar kullanılabilir.

Su içmek: Su kaybı, cildin kurumasına sebep olur, cilt kurudukça kaşıntı hissi artar. Bu sebeple bol su içmek de yapılması gerekenler arasında ön sırada olmalı.

Yanık kremleri: Güneş yanıklarında kullanılabilecek, yanığın iyileşmesinde destekleyici etkileri bilinen bitkisel krem ve doğal karışımlar da var. Kuru, normal ve karma ciltlerde güneş yanığında yara iyileştirici olarak, dekspantenol kullanılır. Bitki ekstresi içeren kremlere örnek vermek gerekirse,

Sarı Kantaron: Bitki ekstresi içeren kremlere örnek vermek gerekirse, Sarı kantaron (Hypericum perforatum, St John’s wort) içeren kremler, güneş yanığı dahil cilt yanıklarında kullanılabilir.

Aloe vera: Aloe vera bazlı krem ve solüsyonlar, hem cildi serinletir hem de diğer etken maddelerle hızlıca emilebilir. Yanık kremi olarak sıkça kullanılan Hamamelis virginiana içeren krem ve pomadlar, güneş yanığı iyileştirmede de etkilidir. Arnica montana içeren kremler, özellikle ödem ve morarmalarda etkilidir, cildi rahatlatır. Kuru ve çatlamış ciltlerde, Calendula officinalis, Türkçesiyle Aynısefa, cilde iyi bir bakım sağlar, yumuşatır.

Fındık yağı: Halk arasında çok bilinmeyen ama güneşe karşı doğal koruyucu özelliği de bulunan bir diğer ürün ise, cildi yumuşatan tamanu (Calophyllum inophyllum) yağıdır. Bir çeşit fındık yağı olarak bilinir. Tek başına kullanılabildiği gibi, diğer krem ve yağlarla da karıştırılabilir.

Lavanta yağı: Güzel kokusuyla kozmetik ve dermokozmetik ürünlerin içeriğinde bulunan Lavanta (Lavandula angustifolia) yağından da söz etmek yerinde olur, çünkü iyi bir nemlendiricidir. Güneş yanığı dahil cilt yanıklarında kullanılır, acı hissinin giderilmesini sağlar.

NOT: Güneş yanıklarında içeriği tam olarak test edilmemiş ürünler ve halk arasında yapılan, etkisi araştırılmamış karışımlar cilde daha fazla zarar verebilir. Yanık bir cilt, hassastır, enfeksiyona açıktır. Mevcut hasara, enfeksiyonun eklenmemesi için özellikle ileri derece yanıklarda dermatoloğa başvurulması gerekir.

Güneş yanıkları nasıl geçer?

Yüzde ve vücuttaki güneş yanıklarını hafifletmek için, bol su içmek, soğuk suyla ıslatılmış bezle cilde kompres yapmak, etkisi ispatlanmış, eczacı/doktor tavsiyesiyle önerilen krem/pomad/losyon/doğal karışımlar ile cildi nemlendirmek faydalı olacaktır. Ancak, ileri derece yanıklarda ise mutlaka dermatoloğa başvurmak gerekir.

Güneş yanıklarında kaçınılması gerekenler

Etkisi bilinmeyen herhangi bir ürünü cilde temas ettirmek, yoğurt, vazelin, diş macunu sürmek, ezik gibi durumlarda cilde et yapıştırmak, yanık sonrası güneşte kalmaya devam etmek, giysiler ile suya girmek (giysiler güneşten korumaz), güneş koruyucu kremleri, gerektiği sıklıkta kullanmamak.