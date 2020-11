Zor koşullarda iyi hissetmenin 7 yolu

Kendinize iyi gelenlerin bir listesini yapın Bana neler iyi gelir, kendinize düzenli olarak sorun. Size iyi gelen bir renk, bir obje, bir içecek olabilir. Çevrenizde bulunduğunda size iyi gelecek ne varsa bunları listenize yazın. Doğaya çıkmak, doğayı gösteren bir resim, belki bir kitap, bir şarkı bunları belirleyin. Size nelerin iyi geldiğini ancak siz bilebilirsiniz. Düşünün ve hepsini not edin. Sabah uyandığınızdaki ritüeliniz, aynada kendinizi selamlamanız, nefes egzersizleriniz, kahvaltıda içtiğiniz çay… Hayatın her alanında her koşulda, kaynaklarınızdan uzaklaşmadan size iyi gelen şeyleri fark etmeye çalışın. Tek tek yazın ve daha sonra bu listeye baktığınızda sizin için ne kadar önemli olduğunu lütfen fark edin. Listenizin sınırı yok. Her gün yeni eklemeler yapın, olabildiğince detaylandırın. Bu liste size sizi anlatacak unutmayın.