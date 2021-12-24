Yılbaşı süsleri nasıl yapılır? Evde kolay yılbaşı süsleri yapımı
Yılbaşı 2022 yaklaşırken, yılbaşı süsleri gündemdeki yerini almaya başladı. Sevdikleriyle yeni yıla eğlenceli ve renkli girmek isteyenler, ev yapımı yılbaşı süsleri seçeneklerini değerlendirme telaşı içerisindeler. Peki, yılbaşı süsleri nasıl yapılır? İşte kağıttan, keçeden, öreme yılbaşı ev, kapı, masa süsleri kolay yapımı...
Kapı süsü
Gelen misafirlerinizi neşeyle karşılayabileceğiniz kapı süsü yaparak yılbaşı süslemelerine başlayabilirsiniz. Ev yapımı yılbaşı kapı süsü için öncelikle yuvarlak bir tahtaya ihtiyacınız var. Ayrıca evde kağıttan ya da kartondan bir yuvarlak çizerek ortasını simir şeklinde kesebilirsiniz. Ardından kırtasiyeden yeşil çimler satın alabilir ya da evde yeşil ipleri yapıştırabilirsiniz. Son olarak yuvarlak yılbaşı çiçeklerinize ihtiyacınız olacak. Bunları da dilerseniz keçeden yuvarlaklar hazırlayıp kapı süsünüze yapıştırabilirsiniz. Güzel günlerde kullanın!
Süngerden yılbaşı süsleri
Yılbaşı ağacı süsleri için iyi bir alternatif olan sünger yılbaşı süsleri de diğerleri gibi oldukça kolay yapımıyla evlerinize geliyor. Tuhafiyelerden ya da kırtasiyelerden alabileceğiniz süngerleri öncesinde esnek çubuklara sarın ve yuvarlayıp iç içe geçirin. Ardından kullanacağınız iplere ya da kumaşlara önce yapıştırıcı sürün sonrasında sararak dilediğiniz şekilleri verin. Yılbaşı zillerinden de kullanmak isterseniz, zillern deliklerini süngerlere dikmeniz yeterli olacaktır.