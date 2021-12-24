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Nasıl Yapılır?
Haber Giriş: 24 Aralık 2021 - 16:57 | 

Yılbaşı süsleri nasıl yapılır? Evde kolay yılbaşı süsleri yapımı

Yılbaşı 2022 yaklaşırken, yılbaşı süsleri gündemdeki yerini almaya başladı. Sevdikleriyle yeni yıla eğlenceli ve renkli girmek isteyenler, ev yapımı yılbaşı süsleri seçeneklerini değerlendirme telaşı içerisindeler. Peki, yılbaşı süsleri nasıl yapılır? İşte kağıttan, keçeden, öreme yılbaşı ev, kapı, masa süsleri kolay yapımı...

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2022 yılbaşı gecesine günler kala yılbaşının olmazsa olmaz süslemeleri hazırlıklara eşlik ediyor.
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Eğer siz de yılbaşı süsleri ev yapımı olsun diyorsanız, işte ilham alabileceğiniz yıldız, ağaç, çorap ve birçok yılbaşı figürleriyle kağıttan, keçeden kolay ev yapımı yılbaşı süsü fikirleri...
3Kapı süsü

Kapı süsü

Gelen misafirlerinizi neşeyle karşılayabileceğiniz kapı süsü yaparak yılbaşı süslemelerine başlayabilirsiniz. Ev yapımı yılbaşı kapı süsü için öncelikle yuvarlak bir tahtaya ihtiyacınız var. Ayrıca evde kağıttan ya da kartondan bir yuvarlak çizerek ortasını simir şeklinde kesebilirsiniz. Ardından kırtasiyeden yeşil çimler satın alabilir ya da evde yeşil ipleri yapıştırabilirsiniz. Son olarak yuvarlak yılbaşı çiçeklerinize ihtiyacınız olacak. Bunları da dilerseniz keçeden yuvarlaklar hazırlayıp kapı süsünüze yapıştırabilirsiniz. Güzel günlerde kullanın!
4Çam ağacı süsleri

Çam ağacı süsleri

Keçeden çam ağacı süsleri hazırlamak yılbaşı süsleme fikirleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Bunun için önce kağıda şeklini çizin ve keçenin üzerine yapıştırarak kesin. Ardından dilediğiniz gibi ipler ya da keçe motifler hazırlayarak renklendirebilirsiniz.
5Kağıttan yılbaşı süsleri

Kağıttan yılbaşı süsleri

Kağıttan kolay yılbaşı süsleri hem çocuklarınızla eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak hem de size dilediğinizce süsleme imkanı sunacaktır. Farklı pullar ve simlerle renklendirebileceğiniz yılbaşı süsleri için kalın keçeli kalemleri kullanmanızı tavsiye ederiz.
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7Süngerden yılbaşı süsleri

Süngerden yılbaşı süsleri

Yılbaşı ağacı süsleri için iyi bir alternatif olan sünger yılbaşı süsleri de diğerleri gibi oldukça kolay yapımıyla evlerinize geliyor. Tuhafiyelerden ya da kırtasiyelerden alabileceğiniz süngerleri öncesinde esnek çubuklara sarın ve yuvarlayıp iç içe geçirin. Ardından kullanacağınız iplere ya da kumaşlara önce yapıştırıcı sürün sonrasında sararak dilediğiniz şekilleri verin. Yılbaşı zillerinden de kullanmak isterseniz, zillern deliklerini süngerlere dikmeniz yeterli olacaktır.
8İşte diğer yılbaşı süsleri fikirleri...

İşte diğer yılbaşı süsleri fikirleri...

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