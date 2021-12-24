Yılbaşı süsleri nasıl yapılır? Evde kolay yılbaşı süsleri yapımı

Kapı süsü

Gelen misafirlerinizi neşeyle karşılayabileceğiniz kapı süsü yaparak yılbaşı süslemelerine başlayabilirsiniz. Ev yapımı yılbaşı kapı süsü için öncelikle yuvarlak bir tahtaya ihtiyacınız var. Ayrıca evde kağıttan ya da kartondan bir yuvarlak çizerek ortasını simir şeklinde kesebilirsiniz. Ardından kırtasiyeden yeşil çimler satın alabilir ya da evde yeşil ipleri yapıştırabilirsiniz. Son olarak yuvarlak yılbaşı çiçeklerinize ihtiyacınız olacak. Bunları da dilerseniz keçeden yuvarlaklar hazırlayıp kapı süsünüze yapıştırabilirsiniz. Güzel günlerde kullanın!