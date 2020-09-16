Yelek modelleri - Örgü, tığ işi ve iki şişle olan bebek, erkek ve kadın için yelek modelleri (2020)
Örgü meraklıları için yelekler kışın ev giysilerinin tamamlayıcısı olarak yer alıyor. Özellikle bebeklerin vazgeçilmezi olan yelek modelleri, içerisinde müthiş bir yetenek barındırıyor. El emeği göz nuru bu giysiler, tığ işi ve şişle birlikte kullanılan organik iplerin sayesinde gardroplarınızın şüphesiz en nadide parçası. Son zamanların trendi patchwork tarzı yelekler ise kadınlarda etnik bir stil yaratıyor. Aynı zamanda iyi bir meditasyon aracı olan, annelerimizin mirası örgü yelek modellerini modern ve nostaljik esintilerle buluşturuyoruz.
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1
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Günlük giysilerinize bir yenisini ekleyin
Örgü yelekler sayesinde sıcacık bir kış geçirmeye ne dersiniz? Bunun için uygun olan ip ve şişlere karar vermeniz yeterli. Örgü işlerinde şiş ve iplerin uyumu oldukça önemlidir. Aksi halde istediğiniz görünümü elde etmekte zorlanabilirsiniz. Bu uyumu sağladığınızda ise son derece modern örneklerle örülmüş şık yelekleri hazır giyimden ayırt etmesi neredeyse imkansız.
2
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Tığ işi yeleklerle etnik tarzı yakalayın
Yelek ve örgü hırkalar vakit alan parçalar olduğundan, genellikle şiş örgüleri tercih edilir. Ancak yeni bir tarz arayışındaysanız, tığ işi yelekleri mutlaka deneyin. Renkli bol pantolonlarla kombinlediğiniz etnik desenli yeleğinizle harika görüneceksiniz
3
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Bebek bohçalarında yarım kol detaylı yelekler
Oldukça farklı modellerin yer aldığı bebek yeleklerini zevkinize göre şekillendirmeniz mümkün. Dilerseniz ayrıca bir kol detayı ekleyip daha sıcak bir görünüm elde edebilirsiniz.
4
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Erkek yelek modelleri
Birbirinden detaylı desenlerle oldukça farklılık yaratan bu modeller, bebeğinizi sıcak tutmakla kalmayıp, sevimliliğini tamamlayacak.