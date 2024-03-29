Vücudunuzdaki stresi azaltmanın 5 yolu

KÜÇÜK BİR GÜLÜMSEME İLE YÜZÜNÜZÜ RAHATLATIN

Stresli anlar yüzünüzde ve çenenizde gerginliği tetikliyorsa, stresli hissettiğinizde yüz kaslarınızı sıkmaya alışmış olabilirsiniz. Yüz ifadeniz de duygusal deneyiminizi etkileyebilir. Araştırmalar, stresli kaş ve alın çizgilerini silen Botox enjeksiyonlarının gerilim tipi baş ağrılarını hafiflettiğini ve olumsuz duyguları köreltmeye yardımcı olduğunu gösteriyor.

Taitz, botoks yerine, diyalektik davranış terapisinde sıklıkla kullanılan ve yarım gülümseme olarak bilinen bir tekniğin denenebileceğini söyledi ve nasıl yapılacağını anlattı:

“Dudaklarınızın üst köşelerini hafifçe kaldırın, bu da kaşlardaki gerginliği otomatik olarak serbest bırakır. Dikkatli bir şekilde yüzünüzü gevşetmek dışarıdan içeriye sakinlik getirir ve karşı karşıya olduğunuz şeyi kabullenmenize yardımcı olur.