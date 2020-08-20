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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: iStock, Alamy
Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 16:44 | 

‘Uzun yaşamın sırrı’ olarak biliniyor… Belki de ilk kez göreceksiniz

Siyah sarımsak, ülkemizde Kastamonu tarafında bulunuyor. Dişlerinin rengi siyah ve faydaları oldukça fazla olan bu besin, Kore ve Çin’de uzun yaşamın sırrı olarak bilinir. Diyetisyen Deniz Zünbülcan, siyah sarımsağın faydalarından bahsetti.

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Siyah sarımsak, beyaz sarımsağın belirli nem ve ısıda kurutulmasıyla elde edilir. Bu işlemler sonucunda dişlerinin rengi siyah hale dönüşür ve içerisinde yer alan faydalı madde oranı artar.

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Kurutma işleminden sonra sarımsağa keskin kokusunu veren ‘allicin’ maddesiyle beraber kokusu da azalır. Tadı da normal sarımsağa göre daha tatlımsı hale gelir ve ağız kokusuna da yol açmaz.

3Bağışıklığı kuvvetlendiriyor, kanserden koruyor
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Bağışıklığı kuvvetlendiriyor, kanserden koruyor

İçerisinde B1, B6, C vitamini, kalsiyum, fosfor, manganez, kükürt bulunur. Aynı zamanda antiseptik, antioksidan ve antibakteriyel bileşenleri de bulundurur.

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Antioksidan özelliği ile kansere karşı önemli bir koruma sağlar. Antiseptik özelliği sayesinde vücudu koruma altına alır. Aynı zamanda kronik hastalıklara, dolaşım sistemi hastalıklarına ve Alzheimer’a karşı da koruyucudur.

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Beyaz sarımsağın içerisinde bulunan antibiyotik ve mantar enfeksiyonlarına karşı koruyucu özelliği olan ‘allicin’ maddesi siyah sarımsakta fermantasyon sonucu başka bir maddeye dönüşür.

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Beyaz sarımsakta 0,30 mg/gr olan bu madde siyah sarımsakta 5,80 mg/gr’a yükselir. Yani yaklaşık 20 kat fazla oranındadır. Bu madde, diyabete ve enfeksiyonlara karşı savaşır.

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Ayrıca siyah sarımsağa yapılan ısıl işlem ile beraber, serbest radikallere karşı koruyucu olan antioksidan ve bazı aminoasitlerin oranında da artış görülür.

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Mevsim geçişlerinde hasta olmamak için bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiren besinlere ihtiyaç duyarız. Siyah sarımsak, bu özelliği ile imdadımıza koşan yiyecekler arasında yer alır.

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Yüksek antioksidan kapasitesi ile vücudu serbest radikallerden koruyucu olarak görev yapar. Siyah sarımsak, doğal bağışıklık hücrelerimizin de artmasına yardımcı olur.

10Sarımsağı ezerek veya çiğ tüketin
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Sarımsağı ezerek veya çiğ tüketin

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım ise beyaz sarımsağın faydalarını sıraladı, “Sarımsağı çiğ veya ezerek tüketin” önerisinde bulundu.

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Kanseri önler: Çalışmalar sarımsak yemenin meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.

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Çin'de yapılan bir çalışmada haftada 2 kez çiğ sarımsak yiyenlerin kansere yakalanma risklerinin yarı yarıya azaldığı tespit edildi.

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Kan şekerini düşürür: Klinik bir çalışmada, metformin ve sarımsak özü alan hastalarda tek başına metformin alanlara göre daha iyi bir glisemik kontrol sağlandığı görüldü.

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Besin zehirlenmelerine karşı savaşır: Bilim insanları, besin zehirlenmelerinde sıklıkla karşılaşılan 'campylobacter jejuni' bakterisine karşı geleneksel antibiyotiklerden ziyade sarımsağın 100 kat daha etkili olduğunu saptamışlardır.

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Artiriti önler: Araştırmacılar allium sebzelerinden (soğan, sarımsak, pırasa) yüksek diyet yapan kadınlarda kalça artiritinin görülme oranı daha az diyor. Bu sebzelerde bulunan bir madde bileşik eklemlerde kıkırdak yıkımını engeller.

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Ezildiğinde hidrojen sülfit açığa çıkar bu da sağlıklı kan basıncı seviyelerini destekler ve kalp üzerinde sayısız olumlu etkisi vardır.

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Sarımsağı ezilmiş ve çiğ olarak tüketilmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, son olarak, "Kuru veya toz sarımsak yerine sevilen yemeklerde taze olarak kullanın" önerisinde bulundu.

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