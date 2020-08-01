Uzmanından değil 100 yaşındaki Rukkiye Nine'den uzun yaşamın sırları

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Üre, probiyotiklerle ilgili verdiği şöyle diyor:

“Probiyotikler insan vücudunda pek çok organda özellikle de kalın bağırsaklarda (kolonda) yoğunlukta bulunmaktadır. Bu sayı inanılmaz rakamlardadır. Vücudumuzda tüm hücre sayısının 10 katından çok yani yaklaşık 100 trilyon civarında probiyotik bakteriler bulunmaktadır.