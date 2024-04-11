Ter kokusunu engellemesinden sinek ısırıklarını yatıştırmaya kadar öyle faydaları var ki... İşte karbonatın birbirinden farklı kullanım alanları

SİNEK ISIRIKLARI VE KIZARIKLIKLARA İYİ GELİR

Sivrisinek ısırıkları ve kaşıntısından kurtulmak için basit bir yöntem var. Karbonat ve birkaç damla suyu karıştırın. Ardından sinek ısırığı olan yere uygulayın. Birkaç dakika bekletin ve daha sonra soğuk su ile temizleyin. Kaşıntının ve acının azaldığını göreceksiniz.