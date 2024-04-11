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Ter kokusunu engellemesinden sinek ısırıklarını yatıştırmaya kadar öyle faydaları var ki... İşte karbonatın birbirinden farklı kullanım alanları

Güncelleme Tarihi:

#Karbonat#Karbonatla Temizlik#Karbonat Ne İşe Yarar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 12:08

Karbonatı sadece hamur kullanıyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz. Karbonat, ev temizliği de dahil olmak üzere pek çok farklı alanda kullanılıyor. İşte karbonatın birbirinden farklı kullanım alanları...

1/8AĞIZ KOKUSUNU GİDERİR

AĞIZ KOKUSUNU GİDERİR

Tıpkı ter kokusu gibi ağız kokusunun da çaresi karbonatta. Ağızdaki kötü kokulardan arınmak için bir bardak ılık suyun içerisine bir çay kaşığı karbonat ekleyin. Ağzınızı bu suyla çalkaladığınızda kötü koku anında yok olacaktır. Hem sağlıklı hem doğal bu yöntemi mutlaka deneyin.

2/8DOĞAL DEODORANT OLARAK TER KOKUSUNU ÖNLER

DOĞAL DEODORANT OLARAK TER KOKUSUNU ÖNLER

Ter kokusunun en doğal çözümlerinden biri karbonattır. Hafif ıslatılmış bir pamuğun üzerine biraz karbonat serpin. Ardından koltuk altlarınıza uygulayın, kötü kokuyu emdiğini ve ter kokusuna iyi geldiğini hissedeceksiniz.

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3/8LAVABOLARI TERTEMİZ YAPAR

LAVABOLARI TERTEMİZ YAPAR

Lekelere karşı çözüm olan karbonatı, lavabolarınız için kullanabilirsiniz. Lavabonun içine bir miktar sirke dökün ve üzerine karbonat ekleyin, ovalayın. Tıkanmış ve lekelenmiş lavabonuz tertemiz olacak.

 

 

4/8MUSLUK BAŞLARINI PIRIL PIRIL YAPAR

MUSLUK BAŞLARINI PIRIL PIRIL YAPAR

Mutfak ya da banyo musluklarını parlatmak için en doğal yöntem karbonatla ovalamaktır. Bir süngerin üzerine bir miktar karbonatı dökün ve güzelce ovalayın. Saniyeler için de ışıl ışıl parladığını göreceksiniz.

BAKMADAN GEÇME!

5/8 GÜMÜŞLERİNİZİ PARLATIR

GÜMÜŞLERİNİZİ PARLATIR

Gümüş olan eşyalarınızı parlatmak için sıcak suyun içerisine birkaç çay kaşığı karbonat karıştırın. Ardından çatal ve kaşık gibi gümüşlerinizi ya da gümüş takılarınızı suyun içerisine koyun ve bekletin. Soğuk suyla durulayıp iyice kurulayın. Gümüşlerinizin eski haline döndüğünü göreceksiniz.

6/8ODANIN HAVASINI TEMİZLER

ODANIN HAVASINI TEMİZLER

Evinizin güzel kokmasını istiyor ama kimyasal içeren oda kokularından kullanmak istemiyorsanız karbonat imdadınıza yetişiyor. Biraz karbonat ve birkaç damla kokusunu sevdiğiniz esansiyel yağlardan karıştırın. Ağzı açık bir kaba koyup odaya alın. Evinizin mükemmel koktuğuna şahit olacak, odanın havasının değiştiğini hissedeceksiniz.

BAKMADAN GEÇME!

7/8SİNEK ISIRIKLARI VE KIZARIKLIKLARA İYİ GELİR

SİNEK ISIRIKLARI VE KIZARIKLIKLARA İYİ GELİR

Sivrisinek ısırıkları ve kaşıntısından kurtulmak için basit bir yöntem var. Karbonat ve birkaç damla suyu karıştırın. Ardından sinek ısırığı olan yere uygulayın. Birkaç dakika bekletin ve daha sonra soğuk su ile temizleyin. Kaşıntının ve acının azaldığını göreceksiniz.

8/8İNATÇI LEKELERİ ÇIKARIR

İNATÇI LEKELERİ ÇIKARIR

Dibi tutmuş tencere tavalarınızdaki yanık izlerinden karbonat ile kurtulabilirsiniz. Böyle bir durumda karbonatı, tencere henüz sıcakken uygulamak gerekiyor. Oda sıcaklığında beklettiğiniz tencerenin tabanı kaplayacak şekilde karbonat dökün. Ardından su ilave edip kaynatın. Lekelerin yumuşadığını ve yanık kalıntıların kolayca kalktığını göreceksiniz.

 

 

 

 

 

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#Karbonat#Karbonatla Temizlik#Karbonat Ne İşe Yarar

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