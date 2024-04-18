Tahıllarda ve baklagillerde böceklenme nasıl önlenir? Birkaç tanesini dolabın bir köşesine yerleştirin…

Yaz geldi, havalar ısındı. Böyle zamanlarda evlerimizde bulunan gıdaları bozulmadan korumak kış aylarına kıyasla daha zor oluyor. Üstelik sadece sebze ve meyveler değil, tahıllar ve bakliyatlar da risk altında.

Peki tahıllar ve bakliyatlar neden böceklenir? Tahıllarda ve bakliyatlarda böceklenme nasıl önlenir? Tahıllar ve bakliyatlar böceklenirse nasıl temizlenir? Bütün bu soruların cevaplarını içeriğimizde bulabilirsiniz.