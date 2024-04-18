Tahıllarda ve baklagillerde böceklenme nasıl önlenir? Birkaç tanesini dolabın bir köşesine yerleştirin…

Kuru gıdalarınızın bulunduğu kiler, dolap ya da çekmeceyi düzenli olarak temizleyin. Özellikle böceklerin yumurta bırakabilecekleri çatlak girinti gibi noktaları mutlaka gözden geçirin.
Tahılları ve bakliyatları koyduğunuz kavanozların içine bir-iki adet defne yaprağı, dolabın içine de birkaç küçük paket içinde karabiber yerleştirin. Bu baharatların kokusu böcekleri kaçırmaya yardımcı olacaktır.
Eğer ürünlerinizden biri böceklendiyse kurtuluşu yok demektir, hemen atın ve diğer ürünlerinizi de dikkatle elden geçirin zira yukarıda da dediğimiz gibi bu böcekler kâğıt ve naylonu kolayca delebildiklerinden diğer tahıllarınıza ve bakliyatlarınıza da bulaşabilirler.