Süt ürünleri sivilce yapar mı? Sivilcelerinizin sorumlusu tükettiğiniz süt ürünleri olabilir mi? Araştırmalar ne diyor?

Badem, yulaf, pirinç gibi bitkilerden elde edilen sütler popülerliğini günden güne artırırken, hayvansal sütlerle ilgili tartışmalar da büyüyor. Bunda sosyal medyanın da payı çok.

Özellikle cilt bakımı ve güzellikle ilgili konularda paylaşım yapan fenomenler, süt ve peynir gibi süt ürünlerinin, akne gibi cilt sorunlarını artırabileceğini, pürüzsüz bir cilt için bu ürünlerin tüketimine son vermek gerektiğini savunuyor.

Peki bu iddiaların bilimsel bir dayanağı var mı? Süt ürünlerini tüketmemek gerçekten daha sağlıklı ve pürüzsüz bir cildin anahtarı olabilir mi? Bilim ne diyor?