Süt ürünleri sivilce yapar mı? Sivilcelerinizin sorumlusu tükettiğiniz süt ürünleri olabilir mi? Araştırmalar ne diyor?

Hafif akne sorunu olan kişilerin, marketlerde satılan temizleyici ürünlerden fayda görebileceğini de ifade eden Dr. Baldwin, aşındırıcı ve alkol içeren ürünlerden uzak durma konusunda uyardı. Zira bu ürünler ciltte tahrişe ya da kuruluğa yol açabiliyor veya akneyi kötüleştirebiliyor.

Dr. Baldwin orta ya da ileri düzeyde akne sorunu olan kişilerin doktor tavsiyesiyle reçeteli ürünler kullanması gerektiğini de vurgulayarak, "Beslenme akne söz konusu olduğunda rol oynayan çok sayıdaki faktörden sadece biridir. Genleriniz, hormonlarınız, uyku kaliteniz ve çevreniz de akneyi etkileyebilir. Nihayetinde herkese uyacak tek bir çözüm yoktur" ifadelerini kullandı.

The New York Times'ın "Will Cutting Out Dairy Give Me Clear Skin?" başlıklı haberinden derlenmiştir.