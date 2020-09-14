Patik modelleri - Tunus işi, tığ işi, örgü ve iki şişle olan bebek ve yetişkin için kolay patik modelleri (2020)

Örgü çorap patiklerle kışa sağlam adımlar Büyüklerimizin de tavsiye ettiği gibi, ayaklarımızı her daim sıcak tutmak soğuk havalarla birlikte tehlike olmaya başlayan hastalıklara karşı en iyi önlem. Her tarza, yaşa ve zevke uygun olan örgü modellerinin favorilerinden biri şüphesiz patik çoraplardır. Farklı tekniklerde şişler yardımıyla örülen bu model, yeni başlayacak olanlar için iyi bir fikir olabilir. Patik çorapları, kalın ikili şiş veya kendinden teli olan ince şişler ile pratik bir şekilde örebilirsiniz.