Patik modelleri - Tunus işi, tığ işi, örgü ve iki şişle olan bebek ve yetişkin için kolay patik modelleri (2020)
Kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte ayaklarımızın en yakın dostu patikler, giysi dolaplarımızdan ve çeyiz bohçalarından bir bir çıkmaya başlar. Hatta yeni doğan bebeklerin minik ayakları, el işi güvenilir patiklerle kışı daha kolay atlatır. Hal böyle olunca patik örgüsü üzerine yazılar okunur, videolar izlenir ve sonunda soluğu tuhafiyelerde alırız. Yapımı kolay kalın şişli çorap patiklerden, işlemeli süslü bebek patiklerine, dört ve iki şişle örülen klasik örgüden, çeyiz ve bebek bohçalarının vazgeçilmezi Tunus işi muhteşem modellere kadar geniş bir yelpazesi olsa da hepsinin en önemli ortak noktası ayak sağlığımız için harika bir parça olması. Siz de kışa hazırlık vaktinin geldiğini düşünüyorsanız, işte bu yılın içinizi ısıtacak patik modelleri…
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1
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Bebek patik modeli
Bebeğinize günlük patik olarak da kullanabileceğiniz bu model, üzerine işlemeler yapıldığında şık bir bebek patiğine dönüşebilir. Bakıldığında ince işçilik gerektiriyormuş gibi gözükse de, son zamanlarda sıkça kullanılan kalın tığlar yardımıyla rahatlıkla örülebilir.
2
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Örgü çorap patiklerle kışa sağlam adımlar
Büyüklerimizin de tavsiye ettiği gibi, ayaklarımızı her daim sıcak tutmak soğuk havalarla birlikte tehlike olmaya başlayan hastalıklara karşı en iyi önlem. Her tarza, yaşa ve zevke uygun olan örgü modellerinin favorilerinden biri şüphesiz patik çoraplardır. Farklı tekniklerde şişler yardımıyla örülen bu model, yeni başlayacak olanlar için iyi bir fikir olabilir. Patik çorapları, kalın ikili şiş veya kendinden teli olan ince şişler ile pratik bir şekilde örebilirsiniz.
3
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Tunus işi patik modeli
İnce bir tığ işi olan bu modelle sıkı bir kışı kolayca atlatın!