Ölümcül virüslerle mantarlar artışa geçti! 'Tüm dünya için kaosa neden olabilir'

LYME HASTALIĞI KORKUTUCU ŞEKİLDE ARTMAYA BAŞLADI

2022'de FAIR Health ve Johns Hopkins Üniversitesi'nden elde edilen verilere göre Lyme hastalığı vakalarının Kentucky, Batı Virginia, Idaho, Ohio ve Nebraska’da arttığını ortaya çıkardı. Uzmanlar bunun dağlık bölgelerde keneler için yeni yaşam alanları açan yüksek mevsimsel sıcaklıklar nedeniyle olduğu konusunda uyardı.

Dr. Matthew Phillips, “Bir bulaşıcı hastalık klinisyeni olarak geçen yaz meydana gelen en korkutucu şeylerden biri yerel olarak edinilen sıtma vakalarıydı. Teksas ve Florida'da ve ardından kuzeydeki Maryland'de vakalar gördük ki bu gerçekten şaşırtıcıydı. Bunlar ABD dışına seyahat etmeyen insanların başına geldi” ifadelerini kullandı.