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Ölümcül virüslerle mantarlar artışa geçti! 'Tüm dünya için kaosa neden olabilir'

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#İklim Değişikliği#Virüs
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 08:58

İklim değişikliği, ani sıcaklık değişiklikleri, sel, kasırga ve kuraklık gibi daha sık görülen aşırı hava olayları; bulaşıcı hastalıkların ve virüslerin üremesi için ideal olan bir alan oluşturuyor. ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre ise dünyayı zor günler bekliyor. Çünkü virüsler atağa geçti! Bilim insanları bu durumu “Tüm dünya için kaosa neden olabilir” şeklinde yorumluyor. Peki hangi virüsler daha sık görülmeye başladı? Nasıl bir önlem alınması gerekiyor? İşte detaylar…

1/8Ölümcül virüslerle mantarlar artışa geçti Tüm dünya için kaosa neden olabilir

ABD hükümeti tarafından finanse edilen yeni bir araştırmaya göre iklim değişikliğinin virüs sayısında artışa ve veba gibi eski hastalıkların yeniden ortaya çıkmasına yol açtı. Kaliforniya ve Massachusetts'teki araştırmacılar, iklim değişikliğinin virüs, bakteri, mantar ve parazitlerin neden olduğu bulaşıcı hastalıklarda artışa yol açabileceği konusunda uyardı.

2/8KAOSA NEDEN OLABİLİR

KAOSA NEDEN OLABİLİR!

Bunlar arasında, birkaç ay önce başlayan kene mevsiminden kaynaklanan sıtma gibi kene kaynaklı hastalıkların yanı sıra artan aşırı sıcaklıklara bağlı yeni mantar enfeksiyonları da yer alıyor.

Hatta New Mexico gibi eyaletlerde zaten görülen veba gibi eski hastalıklar daha yaygın hale gelebilir. Çalışmayı yürüten bilim insanları, büyük bir tehlike olarak görülen bu bulaşıcı hastalık akını için “Tüm dünyada kaosa neden olabilir” uyarısında bulundu

BAKMADAN GEÇME!

3/8Ölümcül virüslerle mantarlar artışa geçti Tüm dünya için kaosa neden olabilir

Araştırmanın baş yazarı ve Kaliforniya Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olarak görev yapan Dr. George R Thompson Daily Mail’e yaptığı açıklamada, “Klinisyenlerin bulaşıcı hastalık ortamındaki değişikliklerle başa çıkmaya hazır olmaları gerekiyor. İklim değişikliğiyle hastalık davranışı arasındaki bağlantı hakkında bilgi edinmek, bulaşıcı hastalıkların teşhisine, tedavisine ve önlenmesine rehberlik edebilir” ifadelerini kullandı.

4/8VEKTÖR KAYNAKLI HASTALIKLAR ALARM VERİYOR

VEKTÖR KAYNAKLI HASTALIKLAR ALARM VERİYOR

Araştırmanın yazarları, sivrisinek, kene ve pire gibi kanla beslenen böceklerin bulaştırdığı enfeksiyondan kaynaklanan vektör kaynaklı hastalıklar hakkında uyarıyor. Örneğin ABD'de son derece nadir görülen dang humması, zika ve sıtma artık sık görünmeye başladı.

Uzmanlar iklim değişikliğiyle birlikte kışların kısalması ve sıcak olması nedeniyle bu sivrisineklerin hayatta kalma ve hastalık yayma olasılıklarının daha da artacağından endişeli… Ayrıca değişen yağmur düzenleri de hastalıkların ABD dışında diğer ülkelere yaklaşmasına neden oldu.

BAKMADAN GEÇME!

5/8DANG HUMMASI YÜZDE 170 ARTIŞ GÖSTERDİ

DANG HUMMASI YÜZDE 170 ARTIŞ GÖSTERDİ

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) verilerine göre 2019 yılında ABD'de 1400'den fazla dang humması vakası bulunuyor. Bu sayı, önceki sekiz yılın yıllık rakamlarına kıyasla yaklaşık yüzde 170 artış gösteriyor. Geçen yıl Florida'da beş kişi de sıtmaya yakalanmıştı. Bu, hastalığın ABD'de 20 yıldır ilk kez görüldüğü anlamına geliyordu.

6/8Ölümcül virüslerle mantarlar artışa geçti Tüm dünya için kaosa neden olabilir

Massachusetts Hastanesi’nde görevli ve aynı zamanda araştırmanın yazarlarından olan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Matthew Phillips, “Ocak ve Şubat aylarında kene kaynaklı hastalık vakalarını artık daha sık görüyoruz. Kene sezonu erken başlıyor ve çok uzun sürüyor. Bu da kene ısırıklarının ve bununla birlikte oluşan kene kaynaklı hastalıkların sayısının arttığı anlamına geliyor” dedi.

BAKMADAN GEÇME!

7/8LYME HASTALIĞI KORKUTUCU ŞEKİLDE ARTMAYA BAŞLADI

LYME HASTALIĞI KORKUTUCU ŞEKİLDE ARTMAYA BAŞLADI

2022'de FAIR Health ve Johns Hopkins Üniversitesi'nden elde edilen verilere göre Lyme hastalığı vakalarının Kentucky, Batı Virginia, Idaho, Ohio ve Nebraska’da arttığını ortaya çıkardı. Uzmanlar bunun dağlık bölgelerde keneler için yeni yaşam alanları açan yüksek mevsimsel sıcaklıklar nedeniyle olduğu konusunda uyardı.

Dr. Matthew Phillips, “Bir bulaşıcı hastalık klinisyeni olarak geçen yaz meydana gelen en korkutucu şeylerden biri yerel olarak edinilen sıtma vakalarıydı. Teksas ve Florida'da ve ardından kuzeydeki Maryland'de vakalar gördük ki bu gerçekten şaşırtıcıydı. Bunlar ABD dışına seyahat etmeyen insanların başına geldi” ifadelerini kullandı.

8/8BİR SONRAKİ SALGIN TEHDİDİ MANTARLAR OLABİLİR

BİR SONRAKİ SALGIN TEHDİDİ MANTARLAR OLABİLİR

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin verilerine göre 1970'lerde her yıl yüzlerce kişi mantar enfeksiyonundan ölürken, bu sayının sadece 2021 yılında ABD'de 1000 kişi olduğu belirtiliyor.

Daha da kötüsü yapılan çalışmalar iklim değişikliği nedeniyle bazı hastalık yapıcı mantarların coğrafi özelliklerini genişlettiğini ortaya koyuyor. Dünya Sağlık Örgütü’nde (DSÖ) antimikrobiyal direnç alanında çalışmaları yöneten Dr. Hanan Balkhy durumun ciddiyetini şu sözlerle anlatıyor

“Mantar enfeksiyonları giderek daha yaygın hale geliyor. Sınırlarını genişletiyor. Bununla birlikte, tedavilere karşı her zamankinden daha fazla direnç kazanıyor. Dolayısıyla mantar enfeksiyonlarının dünya genelinde giderek ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini söylememiz mümkün.”

Fotoğraflar: iStock

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#Sağlık#İklim Değişikliği#Virüs

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