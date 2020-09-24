Nikotinin en büyük düşmanı! Ciğerleri temizliyor

Zerdeçal Zencefil ailesinin üyesi olan zerdeçalın bir ansiklopediyi dolduracak kadar faydası var. Antioksidan olarak faaliyet gösteren zerdeçal, tam bir karaciğer dostudur. Hatta temel bir gıda maddesi olan zerdeçal sayesinde Hindistan'da kanserin neredeyse hiç görülmediği biliniyor. Bu besinlerden faydalanarak nikotinin zararları biraz da olsa azaltılabilir.